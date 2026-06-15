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    Política

    La pasada de cuentas del PS-PPD al PC por revivir Nain-Retamal

    La moción levantada por diputadas comunistas para derogar aspectos centrales de la normativa derivó en un reproche a puertas cerradas desde las tiendas del Socialismo Democrático, no solo por las modificaciones impulsadas, sino además por el momento político.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    David Tralma
    Presidentes y secretarios generales de partidos de oposición. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La habitual reunión de los lunes de los presidentes y secretarios generales de las colectividades de oposición tomó ribetes de mayor tensión, cuando en la sede de los socialistas tocó abordar la iniciativa levantada desde el Partido Comunista para modificar la ley Nain-Retamal.

    Es que además de los embargos a las cuentas de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) por parte de la Tesorería General de la República, la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional en el Senado y la manera de enfrentar lo que consideran una postura poco dialogante del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, los representantes del Socialismo Democrático también esperaban pasar cuentas por la moción en materia de seguridad impulsada por las diputadas comunistas Lorena Pizarro y Nathalie Castillo.

    Fue un reproche a puertas cerradas principalmente desde el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD), no solo por las modificaciones impulsadas, sino además por el momento político.

    Conocedores de la cita, señalan que el guante fue recogido por el timonel del PC, Lautaro Carmona, y la secretaria general, Bárbara Figueroa. En concreto, se pasó cuentas porque la iniciativa terminó por ayudar a levantar la agenda de seguridad del Ejecutivo.

    Más temprano, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, de hecho, criticó durante la moción presentada por las parlamentarias del PC.

    “Yo creo que lo que han hecho esos parlamentarios es algo que va totalmente en contra de lo que Chile necesita hoy día, y es entender muy poco efectivamente las iniciativas que tenemos que tramitar en el Congreso, y por eso vamos a darle urgencia a estas dos iniciativas”, mencionó.

    El secretario de Estado además apuntó a la urgencia que se le dará a dos proyectos de ley destinados a fortalecer la protección de las policías.

    “Vamos a dar urgencia a dos proyectos para reforzar la protección de nuestras policías, aumentar las penas por atentado contra sus funcionarios y extender la legítima defensa privilegiada a las policías que estén de franco e intervengan ante un delito para proteger a terceros”, remarcó.

    Más sobre:Socialismo DemocráticoPartido SocialistaPSPartido por la DemocraciaPPDPartido ComunistaPCNaín-Retamal

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