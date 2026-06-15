Fiscalía investiga ingreso de niños desde Haití por reunificación familiar “en condiciones de deficiente control” en 2025

Mediante un comunicado dado a conocer este lunes, la Fiscalía Nacional informó que decidió abrir una investigación de oficio, para recabar todos los antecedentes y analizar la posible comisión de delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana a Chile.

Esto, según explican, se habría producido bajo la figura de reunificación nacional y “en condiciones de deficiente control por parte de las autoridades correspondientes durante el año 2025″.

Una publicación de radio Bío-Bío en su web este lunes dio cuenta que Contraloría detectó un ingreso masivo de ciudadanos haitianos con menores que llegaron principalmente en vuelos chárter autorizados bajo el gobierno de Gabriel Boric por la Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC).

La relación de estos adultos con los menores no habría sido verificada por las autoridades competentes, durante el viaje, ni al momento de ingreso al país.

“La gravedad de los hechos involucra la eventual existencia de un funcionario público o de un grupo de personas que hayan facilitado o promovido la entrada ilegal al país de personas que no sea nacional o residente”, apuntó el Ministerio Público en su comunicado.

El Servicio Nacional de Migraciones presentó una denuncia penal frente a estas revelaciones.

La investigación se encargó al fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Francisco Jacir, que podrá actuar apoyado por el o los fiscales adjuntos que designe para dirigir la acción penal y, además, dar protección a las víctimas y testigos, todo ello si fuere necesario.