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    Quiroz anticipa baja de hasta $100 por litro para las bencinas desde este jueves

    "Ahora que la guerra está mostrando signos de que va a terminar, las bencinas están bajando en los precios internacionales y también van a bajar en Chile”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

     
    Quiroz anticipa baja de hasta $100 por litro para las bencinas desde este jueves. Andres Perez

    Tras el anuncio de acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán y su impacto a la baja en el precio del petróleo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó una fuerte baja en los valores de los combustibles a nivel local a partir de este jueves.

    “Lo que hay es un cese del fuego por 60 días, cuando tuvimos que tomar la difícil decisión, que no hubiésemos querido tomarla, pero nos vimos obligados a ello, de subir las bencinas a causa de la guerra, ahora que la guerra está mostrando signos de que va a terminar, las bencinas están bajando en los precios internacionales y también van a bajar en Chile”, dijo Quiroz en un punto de prensa.

    Añadió “que cuando subieron los precios tuvimos que subirlos en el monto en que subieron los precios afuera, ahora están bajando y los vamos a bajar en el monto que están bajando afuera”.

    En específico el ministro proyectó una caída de entre $90 y $100 por litro para las bencinas y de unos $110 por litro para el diésel en la fijación de precios que tiene ser anunciada este miércoles por la Enap y cuyos valores se hacen efectivos desde el 18 de junio.

    En la última fijación de precios del 28 de mayo el precio de las bencinas frenó su aumento, mientras que el diesel anotó una fuerte baja.

    En dicho momento la Enap anunció como precio de referencia para el valor de la gasolina de 93 octanos un descenso de $0,3 por litro y para la gasolina de 97 octanos una caída de $0,4 por litro.

    Por su parte para el precio del diésel estableció un retroceso de $65 por litro.

    En tanto, en la fijación de precios previa del 7 de mayo se había establecido un aumento de $0,1 por litro en la gasolina de 93 octanos y un alza de $0,6 en la gasolina de $97 octanos, mientras que para el diésel se fijó una caída de $47,3 por litro.

    Los precios de referencia para las gasolinas son definidos cada tres semanas en función de los parámetros establecidos para la operación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

    Respecto a las proyecciones más allá de este jueves, Quiroz dijo que los precios dependerán del comportamiento de los valores internacionales y que se aplicarán a nivel local en la misma proporción que éstos vayan teniendo.

    Más sobre:CombustibleBencinaGasolinaDiéselJorge Quiroz

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