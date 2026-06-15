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    Komax sumará tiendas de Lacoste en centros comerciales tras aprobación de la FNE

    La Fiscalía Nacional Económica aprobó la operación al concluir que no se superarían los umbrales de concentración de mercados permitidos. En la gran mayoría de las categorías, Komax seguiría sin superar un 5% de participación de mercado.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la toma de control de Vesuvio Comercial y Textil y Lacoste Operations por parte de Komax

    Komax es parte de un grupo empresarial de origen mexicano, Grupo Axo, que se dedica a la importación, distribución y comercialización de vestuario, calzado, fragancias, y otros tipos de productos. La firma maneja la licencia de varias marcas internacionales en Chile y comercializa cerca de 50 denominaciones, como Kipling, Kipler, The North Face, GAP, Calvin Klein y Victoria’s Secret. Ahora sumará una nueva marca a su portafolio.

    La firma, dice la resolución de la FNE, adquiere “los inventarios de productos Lacoste ubicados en tiendas y bodegas –además del inventario ya encargado pero que aún no es despachado o se encuentra pendiente de recepción en Chile–, activos fijos utilizados para la operación del negocio –como mobiliario de tiendas, equipamiento de oficina, mejoras en los locales arrendados, entre otros–, contratos de arrendamiento de tiendas , oficinas y bodegas, acuerdos con intermediarios de comercialización digital como los Marketplace de Paris, Mercado Libre y Falabella, y contratos laborales“, detalla la entidad.

    Según la FNE, los contratos de arrendamiento de tiendas se refieren a locales comerciales ubicados en centros comerciales como Cenco Alto Las Condes, Plaza Trébol, Cenco Portal La Dehesa, Mallplaza Antofagasta, Marina Arauco, Florida Center, Parque Arauco y Cenco Costanera.

    La fiscalía concluyó que “dadas las bajas cuotas de mercado de las partes, en ninguno de los mercados analizados se superarían los umbrales de concentración establecidos en la Guía de Análisis Horizontal”.

    El informe de la entidad destalla que en ningún segmento se observa una concentración de mercado superior al 20% con la suma de ambas compañías. El caso más cercano se observa en el área minorista de ropa deportiva y lifestyle (para el día a día, no solo para hacer deporte). En dicha categoría, tanto para el público femenino como masculino, Komax alcanzaría entre un 10% y 20% de participación de mercado sobre ventas netas de IVA. Hasta el momento ya se encontraba en dicho rango de participación, y suman entre un 0% y 5% de cuota de mercado de Lacoste.

    En la categoría lifestyle/leisure sport, la FNE ubicó a marcas competidores como Polo Ralph Lauren, Ralph Lauren, Saville Row, Rockford, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, U.S. Polo Assn., Beverly Hills Polo Club, Brooks Brothers, Nautica, Fred Perry, Perry Ellis, Hackett, Banana Republic, GAP, Abercrombie, Abercrombie & Fitch, Hollister, Dockers, Guess, Esprit, United Colors of Benetton y Benetton.

    El único segmento donde Komax crece, dice la FNE, es el vestuario deportivo lifestyle masculino, donde subió al rango entre 10% y 20%, tras sumar la participación de Lacoste de entre 5% y 10%.

    En casi la totalidad de otros segmentos, Komax no logra superar el 5% de participación de mercado. Ese es el caso de calzado, accesorios, ropa interior, y fragancias premium.

    Más sobre:EmpresasFNEKomaxLacoste

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