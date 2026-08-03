Concha y Toro mejora sus ganancias trimestrales, pese a baja en ventas

Concha y Toro, la principal viña de Latinoamérica, registró un aumento interanual de sus ganancias el segundo trimestre, pese a haber anotado una baja en sus ingresos entre ambos periodos.

De acuerdo a los resultados presentados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la compañía tuvo una utilidad de $19.407 millones, lo que representó un aumento de 2,1% respecto a los $19.001 millones reportados en abril-junio de 2025.

En tanto las ventas consolidadas disminuyeron 4,7% interanual en pesos chilenos a $233.282 millones, como resultado de la combinación entre una baja de 2,8% en volumen, un mayor precio promedio en la mayoría de los segmentos y un impacto negativo por conversión cambiaria. En dólares, las ventas fueron estables, con un aumento de 0,2%.

En el acumulado del primer semestre las ganancias cayeron 14% interanual a $28.186 millones y las ventas anotaron un retroceso de 6,2% a $425.895 millones.

El gerente general de Concha y Toro, Eduardo Guilisasti señaló que “el segundo trimestre de 2026 reflejó una mejoría relevante en el desempeño de nuestro negocio respecto de las cifras vistas al inicio del año. Lo anterior quedó de manifiesto en que, pese a la apreciación del peso chileno, en el segundo trimestre las ventas moderaron su caída interanual a un dígito medio, mientras que la utilidad neta y utilidad neta por acción aumentaron en 2,1% y 6,1% respectivamente”.

Añadió que “esto refleja nuestro continuo foco en rentabilidad, ejecución disciplinada y rigurosas iniciativas de control de costos y gastos en la compañía. Esperamos que esta tendencia de mejoría persista en los trimestres siguientes y tenemos confianza en que la segunda parte de 2026 mostrará resultados más sólidos que 2025, pese al desafiante entorno global que enfrentamos. respecto de las cifras vistas al inicio del año”.

Mercados

Sobre el comportamiento por mercados el ejecutivo precisó que fue mixto indicando que, por una parte, en Brasil se profundizaron los resultados positivos durante el trimestre, apoyados en una sólida ejecución comercial y una demanda sostenida, reflejándose en un crecimiento de la venta a doble dígito.

En tanto, afirmó, “México también se mantuvo con un alto desempeño, respaldado por un favorable precio/mix y la continua expansión de nuestro portafolio, dada una positiva respuesta de los consumidores a nuestra proposición”.

Agregó que “estos resultados favorables en Latinoamérica ayudaron a compensar en buena parte el proceso de normalización en curso en Estados Unidos, donde una transición en la distribución generó disrupciones durante el primer trimestre de 2026 y continuó afectando nuestros despachos durante el segundo trimestre de 2026, aunque en una menor medida”.

Sin embargo, sostuvo que la demanda subyacente de las marcas de la empresa en Estados Unidos es saludable y que esas señales de normalización en la distribución e inventarios permiten esperar crecimiento para la segunda mitad del año.

“Esperamos que esta tendencia de mejoría persista en los trimestres siguientes y tenemos confianza en que la segunda parte de 2026 mostrará resultados más sólidos que 2025, pese al desafiante entorno global que enfrentamos”, sostuvo Guilisasti.

Segmentos

En el segundo trimestre el segmento Vino, que representó el 95% de las ventas consolidadas, registró una disminución de 1,8% en volumen y de 4,9% en valor.

En dólares, las ventas de vino se mantuvieron estables. Brasil y México siguieron siendo los mercados de mejor desempeño, con crecimientos de doble dígito. El mercado doméstico chileno también mostró mejoras, con un crecimiento positivo de ventas, impulsado por las categorías Invest y Protect, dijo la empresa en su reporte de resultados.

Las categorías Principal e Invest —marcas premium y superiores— representaron el 50,8% de las ventas totales, 350 puntos base por debajo del segundo trimestre de 2025, reflejando principalmente menores ventas de estas marcas en el mercado de Estados Unidos.

Durante el trimestre, el precio promedio del segmento Mercados de Exportación aumentó 2,4% en dólares estadounidenses, mientras que en el mercado doméstico chileno de vinos aumentó 0,7% en pesos chilenos.

El precio promedio en el mercado de Estados Unidos disminuyó 2,1% en dólares, principalmente debido a cambios en distribución que afectaron las marcas foco.

Las ventas de la compañía en mercados de exportación aumentaron 1% en dólares estadounidenses, como resultado de la combinación de un mayor precio/mix promedio de 2,4% y una disminución de 1,4% en volumen. En pesos chilenos, los ingresos disminuyeron 4% hasta $166.720 millones, reflejando la depreciación del dólar estadounidense frente al peso chileno, de 5%.