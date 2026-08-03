Estación Santa Isabel del Metro reabrirá este martes tras incendio que obligó a suspender el servicio
Estatal informó que los trabajos de reconstrucción, limpieza y ventilación concluyeron y que los análisis ambientales descartaron la presencia de elementos contaminantes. La estación volverá a operar en su horario habitual desde el 4 de agosto.
La estación Santa Isabel de la Línea 5 del Metro de Santiago reabrirá sus puertas este martes 4 de agosto, luego de permanecer cerrada por una semana a raíz del incendio que afectó a un tren y obligó a suspender el servicio en ese punto de la red.
Según informó Metro, la reapertura fue autorizada tras concluir los trabajos de recuperación desarrollados después de la emergencia registrada el pasado 27 de julio, los que incluyeron labores de reconstrucción, limpieza, ventilación de los espacios y una revisión integral de las instalaciones.
La empresa señaló que, además, se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de incidentes, los que contemplan mediciones ambientales y monitoreos especializados para detectar eventuales fibras en suspensión.
Esos trabajos fueron supervisados por la Seremi de Salud e incluyeron análisis efectuados en laboratorios nacionales e internacionales acreditados.
De acuerdo con Metro, los resultados de las muestras ambientales descartaron la presencia de elementos contaminantes en la estación.
“Los resultados de las muestras ambientales determinaron que no se detectaron elementos contaminantes en ninguna de las muestras analizadas, confirmando que las condiciones para el tránsito y permanencia de cualquier persona en la estación son completamente seguras”, indicó la empresa.
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