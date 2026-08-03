Estación Santa Isabel del Metro reabrirá este martes tras incendio que obligó a suspender el servicio

La estación Santa Isabel de la Línea 5 del Metro de Santiago reabrirá sus puertas este martes 4 de agosto, luego de permanecer cerrada por una semana a raíz del incendio que afectó a un tren y obligó a suspender el servicio en ese punto de la red.

Según informó Metro, la reapertura fue autorizada tras concluir los trabajos de recuperación desarrollados después de la emergencia registrada el pasado 27 de julio, los que incluyeron labores de reconstrucción, limpieza, ventilación de los espacios y una revisión integral de las instalaciones.

La empresa señaló que, además, se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de incidentes, los que contemplan mediciones ambientales y monitoreos especializados para detectar eventuales fibras en suspensión.

Esos trabajos fueron supervisados por la Seremi de Salud e incluyeron análisis efectuados en laboratorios nacionales e internacionales acreditados.

De acuerdo con Metro, los resultados de las muestras ambientales descartaron la presencia de elementos contaminantes en la estación.