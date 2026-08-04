SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía avanza en arista por convenios de ProCultura en el Biobío y formalizará a Alberto Larraín y Constanza Gómez

    La nueva imputación de cargos en contra de los representantes de la fundación tendrá lugar este miércoles 5 de agosto en Concepción. Las defensas también están analizando discutir la competencia y requerir el traslado de la causa a Santiago.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    A pesar de la serie de reveses que ha tenido el Ministerio Público en la indagación del caso ProCultura, arista principal del denominado caso Convenios, la Fiscalía Regional de Antofagasta persiste en sus acciones para intentar establecer la responsabilidad de Alberto Larraín y María Constanza Gómez, en lo que estiman fue una obtención irregular de recursos públicos vía convenios con distintas entidades.

    Así, tras las controvertidas formalizaciones de las hebras de la causa referente a contratos firmados por los representantes de la ONG con autoridades de las regiones Metropolitana y de Antofagasta, el fiscal Cristián Aguilar requirió audiencia para avanzar en la comunicación de cargos ligados a infracciones en los convenios de la región del Biobío.

    Como se desprende del escrito presentado por el persecutor ante el Juzgado de Garantía de Concepción, en esta ocasión se busca formalizar a Larraín y Gómez como autores del delito de apropiación indebida.

    “Vengo por esta presentación en solicitar al tribunal se fije audiencia en fecha próxima, a objeto de formalizar la presente investigación respecto de la imputada María Constanza Gómez Cruz, representante legal de la Fundación ProCultura, y del imputado Alberto Andrés Larraín Salas, director ejecutivo de la Fundación ProCultura, por su participación como autores de un delito consumado de apropiación indebida, previstos y sancionados en el artículo 470 N° 1 y 467 del Código Penal, cometido entre los años 2022 y 2024 en la ciudad de Concepción“, se lee en la solicitud ingresada por el fiscal adjunto.

    El tribunal dispuso citar audiencia para este miércoles 5 de agosto a partir de las 9.00 horas, por lo que hace semanas que se ofició al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para que pudiese notificar a los imputados.

    “Adviértase a los imputados, en el acto de su notificación, que si no comparecen injustificadamente serán conducidos a la audiencia por medio de la fuerza pública, vale decir con una orden de detención y que quedarán obligados al pago de las costas que causare; sin perjuicio de las demás sanciones que puedan imponerse de conformidad a lo previsto en el artículo 33 del Código Procesal Penal. Y que en caso de impedimento para asistir, deberán comunicarlo y justificarlo ante el Tribunal, con anterioridad a la fecha de la audiencia, si fuere posible”, dispuso el juez Iohan León Espinoza en su resolución.

    Consultado por la audiencia, Cristián Arias, abogado de Larraín criticó la persistencia de la Fiscalía en el caso. “Ya es claro y definitivo que el Ministerio Público ha abandonado una tesis de delito cometido mediante algún esquema de defraudación o engaño e incluso de apropiación indebida propiamente tal, entonces la discusión debería ser muy similar a lo que ha ocurrido en Santiago y en Antofagasta y estos precedentes no pueden resultar irrelevantes”, aseguró el defensor a La Tercera.

    En atención a ello es que, fuentes conocedoras del caso, advierten que lo más probable es que en esta oportunidad, la defensa también evalúe pedir el traslado de la causa a la jurisdicción de Santiago, como lo hicieron en el caso de la indagación de los convenios en Santiago y en Antofagasta. Aunque aún eso aún sería materia de análisis.

    Bajo esta arista, el Ministerio Público pesquisa las transferencias que ProCultura recibió desde el Gobierno Regional (GORE), en ese entonces comandado por Rodrigo Díaz, por $ 1.500 millones.

    En mayo de 2022 -sin concurso público- ProCultura se adjudicó un fondo del GORE dirigido por Díaz por $ 2.500 millones para realizar un programa de “turismo creativo” en la zona. De ellos se alcanzaron a transferir $ 1.500 millones, los cuales no fueron rendidos y desaparecieron $ 600 millones.

    Aquí también se han analizado las gestiones de ProCultura en relación con el Circuito Lota y también los vínculos con la empresa Esquerré.

    Más sobre:Alberto LarraínProCulturaMaría Constanza GómezCristián AguilarCristián Arias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comienza discusión de Sala Cuna en comisión de Hacienda del Senado y Ejecutivo adelanta artículos que buscará reponer

    Kast prepara cadena nacional tras la aprobación de la megarreforma

    Escala tensión oficialista: malestar republicano y dichos de Quiroz vuelven a enredar a La Moneda por salida de exsubsecretario Rodríguez

    Boric se reunirá con Martínez y Yeomans en medio de tensa disputa por la presidencia del FA

    La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel

    La disputa se traslada al Congreso: batallón de alcaldes asiste a votación clave por eximición de contribuciones

    Lo más leído

    1.
    Guardia de seguridad era cómplice: detienen a cuatro sujetos que intentaron robar ropa de cama en bodega de Pudahuel

    Guardia de seguridad era cómplice: detienen a cuatro sujetos que intentaron robar ropa de cama en bodega de Pudahuel

    2.
    Estudiantes secundarios se manifiestan en la Alameda en contra del gobierno: hay liceos emblemáticos en toma

    Estudiantes secundarios se manifiestan en la Alameda en contra del gobierno: hay liceos emblemáticos en toma

    3.
    Decretan prisión preventiva para mujer que estafó a cerca de 200 personas con falsos cupos para viviendas sociales

    Decretan prisión preventiva para mujer que estafó a cerca de 200 personas con falsos cupos para viviendas sociales

    4.
    Detienen a sujeto que intentó evadir control policial en el aeropuerto de Santiago

    Detienen a sujeto que intentó evadir control policial en el aeropuerto de Santiago

    5.
    Ministerio de Ciencia detecta 1.666 beneficiarios de Becas Chile en incumplimiento y 379 casos ya judicializados

    Ministerio de Ciencia detecta 1.666 beneficiarios de Becas Chile en incumplimiento y 379 casos ya judicializados

    6.
    Camión traspasa barrera de contención en Ruta 68 e impacta automóvil que viajaba en dirección contraria: hay dos fallecidos

    Camión traspasa barrera de contención en Ruta 68 e impacta automóvil que viajaba en dirección contraria: hay dos fallecidos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Servicios

    Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

    Los descuentos que permiten ahorrar hasta $300 por litro de bencina durante agosto

    Rating del lunes 3 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 3 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago

    Comienza discusión de Sala Cuna en comisión de Hacienda del Senado y Ejecutivo adelanta artículos que buscará reponer
    Chile

    Comienza discusión de Sala Cuna en comisión de Hacienda del Senado y Ejecutivo adelanta artículos que buscará reponer

    Kast prepara cadena nacional tras la aprobación de la megarreforma

    Escala tensión oficialista: malestar republicano y dichos de Quiroz vuelven a enredar a La Moneda por salida de exsubsecretario Rodríguez

    A un año de fatal accidente, Codelco suspende proyecto estructural de El Teniente
    Negocios

    A un año de fatal accidente, Codelco suspende proyecto estructural de El Teniente

    Qué explica el pesimismo instalado sobre las expectativas de la economía

    La hora del cobre

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile
    Tendencias

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada
    El Deportivo

    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada

    La Roja confirma un nuevo amistoso: enfrentará a Estados Unidos en la fecha FIFA de septiembre

    El recado de la joven promesa colombiana a Gabriel Castellón en su arribo a la U: “Soy portero de selección”

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha
    Tecnología

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    James Norton, el villano de House of the Dragon: “Él se percibe a sí mismo como el héroe”
    Cultura y entretención

    James Norton, el villano de House of the Dragon: “Él se percibe a sí mismo como el héroe”

    ¿Qué es lo que pasa con Ariana Grande? El complejo momento de la estrella que anunció su retiro temporal

    Día del Vinilo anuncia su V edición celebrando el regreso del 7″ fabricado en Chile

    La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel
    Mundo

    La trama de un chileno de ascendencia palestina deportado por Israel

    Ministros de la Unión Europea acuerdan reforzar fronteras, retornos y sistema de alerta temprana tras la crisis en Ceuta

    El caso de Ceuta reaviva las divisiones en torno a la migración en Europa

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel
    Paula

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan