Con la prevención anticipada como máxima: la fórmula de algunas comunas que resistieron los embates del temporal en la RM

El zanjón de la Aguada es uno de los puntos más icónicos de la Región Metropolitana si de un contexto de lluvias se trata.

Inaugurado en 1857, el cauce que recorre la capital de oriente a poniente históricamente ha registrado complicaciones debido a las precipitaciones, desbordándose en reiteradas oportunidades: 1920, 1982, 1986, 1987, 2000, 2001 y 2005, entre otras.

Sin embargo, durante el reciente sistema frontal que afectó a la capital, el zanjón fue contra su propia historia y le ganó la batalla a la lluvia, sin desbordes que recordar.

Zanjón de la Aguada.

En Maipú aprendieron la lección de sus diversos registros de desbordes. En esta oportunidad se reforzó el trabajo preventivo, especialmente en los puntos críticos de la comuna, con el zanjón de la Aguada como uno de ellos. Para este sistema frontal el municipio desplegó un importante contingente municipal.

Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, detalla que este contó “ con más de 500 funcionarios en terreno ”. A esto, el jefe comunal suma más 800 sumideros limpiados, 8.000 árboles intervenidos con podas y talas, ayuda preventiva a vecinos y el monitoreo de puntos críticos.

“De igual forma ha sido exitosa la respuesta de las obras de inversión pública que tenemos en nuestra comuna, como el colector de aguas lluvias de Hugo Bravo, un proyecto financiado por el Gobierno Regional, o la primera etapa del entubamiento del canal Santa Marta, financiada por el MOP, que ha permitido que, en esta oportunidad, con el bypass, se cuadruplicara su capacidad hidráulica”, agrega Vodanovic.

Trabajos de limpieza en Maipú.

Otro municipio que registró un buen comportamiento en materia de prevención asociada a cursos de agua, infraestructura crítica e inundaciones fue Providencia. En este caso, a la estrategia preventiva se le denominó “Plan Invierno”, que empezó en enero. “Esta planificación anticipada y coordinada entre los distintos equipos municipales nos permitió ejecutar podas preventivas y limpiezas de sumideros”, indica.

A la fecha, el municipio concretó más de 1.800 intervenciones en los árboles y una supervisión constante sobre los 2.700 sumideros de la comuna. Complementariamente, los equipos operativos realizan inspecciones y limpiezas en la ribera del río Mapocho dos veces por semana para mitigar cualquier tipo de riesgo asociado a su cauce.

Hacia el oriente, uno de los puntos icónicos de Las Condes es el sector de quebrada Honda, el que ha sufrido las consecuencias de la naturaleza muchas veces, con aludes de barro y piedra. Sin ir más lejos, en febrero de 2026 dejó 11 viviendas anegadas, vehículos atrapados y más de 2 kilómetros de calles con barro.

Sin embargo, en esta ocasión no ocurrió lo mismo. Catalina San Martín, su alcaldesa, señala que lo más importante fue la capacidad de anticiparse y prevenir, de detectar los puntos críticos y ser capaces de tomar acciones. “Esto fue un aprendizaje: el incendio en diciembre y posterior aluvión en enero que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, donde tuvimos barro hasta la rotonda Atenas, nos dejó muchas lecciones”.

El análisis de los tres municipios da cuenta del buen comportamiento que tuvo la Región Metropolitana frente a la inclemencia de la naturaleza. En esta oportunidad, la capital aprobó el examen, registrando solo pequeños inconvenientes.

Jaime Bellolio, alcalde de Providencia.

El propio edil de Providencia indica que durante la contingencia activaron el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres, desplegando cuadrillas especializadas para el despeje inmediato de sumideros y camiones equipados para el retiro de ramas y árboles caídos. Y aporta un dato: entre el 15 y el 18 de julio, el 1414 recibió 2.730 llamadas, alcanzando su punto máximo el viernes 17, con 821 requerimientos. Esta cifra superó en un 70,3% el promedio diario y se posicionó como la jornada con más actividad desde 2023. “Ante cada reporte de emergencia, nuestros equipos se movilizaron de manera inmediata, logrando mitigar las complicaciones reportadas por la ciudadanía de forma eficiente”, señala.

En su vecina Las Condes se activó un Plan Especial de Emergencia con monitoreo permanente. “Nuestros equipos municipales se desplegaron 24/7 en terreno limpiando permanentemente con maquinaria las quebradas. Realizamos más de 5.700 procedimientos, priorizando la seguridad de las personas, con los ojos puestos en las familias”, añade San Martín. El esfuerzo permitió intervenir más de 100 viviendas.

Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, en terreno.

Vodanovic sostiene que las medidas adoptadas reflejan que, con inversión pública y políticas de Estado “que impulsan grandes obras de infraestructura –que muchas veces trascienden gobiernos-, es posible mejorar la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias".

De hecho, hace algunos días el gobernador Claudio Orrego destacaba el financiamiento que habían hecho en obras de colectores en puntos críticos como Hugo Bravo, en Maipú; Juan Valdés, en Pudahuel, y Barón de Juras Reales, en Conchalí. “Esto demuestra que la prevención y la inversión en infraestructura son fundamentales para preparar a Santiago frente a eventos climáticos cada vez más extremos”, dijo.

El delegado presidencial Germán Codina también comentó que el éxito se debió a los trabajos previos efectuados en las distintas comunas. La opinión fue transversal.

Trabajos preventidos en Providencia.

Por su parte, San Martín añade que instalaron un puesto de mando para monitorear las quebradas Honda y Apoquindo, " donde retiramos más de 3.500 m³ de sedimentos para prevenir desbordes, eso quiere decir que sacamos más de 120 camiones con material como barro y ramas. También instalamos más de mil sacos de arena, atendimos 188 calles anegadas y respondimos a casi 400 emergencias por caída de árboles”.

A eso se suma el trabajo preventivo realizado durante el año, con más de 8.400 podas, lo que permitió disminuir significativamente ese tipo de emergencias. “Los equipos municipales estuvieron en terreno 24/7 para atender a todos los llamados, incluso los que no dependían de la municipalidad”, finaliza San Martín.