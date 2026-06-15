Incendio en Cerrillos continúa activo tras más de 24 horas: Carabineros causas son materia de investigación
Según detallaron desde Carabineros, “por ahora se están recopilando los antecedentes y analizando, y las circunstancias de inicio del fuego son materia de investigación”.
Por más de 24 horas se ha mantenido activo el incendio que afecta a un depósito de caucho en la comuna de Cerrillos.
En el lugar, junto con personal de Bomberos, se encuentra la Labocar de Carabineros, quienes están trabajando en realizar las pericias necesarias que permitan esclarecer las causas del siniestro.
Según detalló la teniente de Carabineros, Silvana Ramirez, “el incendio que viene ocurriendo desde el día de ayer aún se encuentra con focos de fuego que está siendo apaciguado por personal de bomberos, pero está dificultando un poco las pericias que nosotros necesitamos realizar para poder identificar el inicio y las circunstancias de las causas del incendio”.
Además según añadió, “por ahora se están recopilando los antecedentes y analizando, y las circunstancias de inicio del fuego son materia de investigación”.
Cabe recordar que la emergencia movilizó a decenas de voluntarios de distintos cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana, quienes trabajaron durante horas para evitar la propagación de las llamas, obligando la evacuación de más de 40 viviendas cercanas. Incluso las clases en los colegios cercanos fueron suspendidas por la toxicidad del aire.
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