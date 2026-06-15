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    Zelenski revela que propuso invitar a Putin a la cumbre del G7: “Es una buena oportunidad para reunirse”

    El líder ucraniano ha apostado por “ejercer cada vez más presión” sobre Rusia “hasta que detenga la guerra”.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado este lunes que propuso a sus socios que invitaran a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a la cumbre del G7 que se celebra estos días en la localidad francesa de Evian, aprovechando la presencia de todas las partes interesadas en participar en un eventual negociación de paz.

    “Antes del inicio de la cumbre del G7, dejamos claro que estábamos dispuestos a reunirnos con Putin durante la cumbre”, ya que tanto Estados Unidos como los países europeos están presentes, ha declarado el presidente ucraniano ante los medios, en su visita a la catedral de la Dormición, en Kiev, atacada en las últimas horas.

    “Esta es una muy buena oportunidad para reunirse, y por eso podríamos invitar a Rusia. Tanto Europa como Estados Unidos estuvieron de acuerdo”, ha desvelado Zelenski quien, no obstante, ha vuelto a poner en duda el verdadero interés de Putin por sentarse a negociar, más después de los últimos ataques.

    En ese sentido, el líder ucraniano ha apostado por “ejercer cada vez más presión” sobre Rusia “hasta que detenga la guerra”, según recoge la agencia Interfax.

    Según ha publicado este medio, la propuesta de un encuentro entre Zelenski y Putin durante la cumbre del G7 fue planteada por la parte ucraniana, sin que desde Moscú se diera una respuesta clara. Sin embargo, se trata de una demanda recurrente desde Kiev que Rusia siempre responde ofreciendo un encuentro en su territorio.

    Más sobre:UcraniaRusiaGuerra

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