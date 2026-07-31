Minuto a minuto: Revisa el avance del sistema frontal y sus afectaciones en el país
Senapred mantiene decretadas diversas alertas para cada zona afectada por las precipitaciones.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene diversas alertas a nivel nacional por los sistemas frontales que afectan al país. Dentro de ello, existen decretadas ocho alertas rojas, siete alertas amarillas y 10 alertas tempranas preventivas.
Durante la mañana, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, indicó que el Servicio Meteorológico de la Armada emitió un aviso por la probable presencia de nubes de gran desarrollo vertical que podrían generar trombas marinas entre las regiones de Ñuble y Los Ríos.
Junto con esto, Cebrián hizo un llamado a las comunidades que están ubicadas en las riberas de los ríos a que, en caso de recibir un mensaje SAE solicitando evacuar, acaten esa solicitud de manera inmediata.
Además, desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantienen los avisos por precipitaciones de normales a moderadas desde Valparaíso al Biobío y una alerta en Maule, Ñuble y Biobío por lluvias fuertes en ciertos sectores.
Sigue el minuto a minuto:
Rescate de familias y mascotas en Los Ángeles
La Delegación Presidencial Provincial de Biobío dio a conocer que durante esta noche se logró el rescate de las familias y mascotas que se encontraban aisladas en el sector de Los Tilos, comuna de Los Ángeles.
Esto gracias a gracias al trabajo de personal del Ejército de la provincia.
Modifican cobertura de alerta amarilla para comunas de Los Ríos
Senapred de Los Ríos modificó esta noche la cobertura de alerta amarilla para las comunas de Mariquina, Lanco y Panguipulli por crecida de los ríos Leufucade y Cruces.
La medida se tomó luego de que las estaciones hidrométrica en Purulón y Rucaco indicaran un incremento en sus caudales, alcanzando valores de umbral amarillo.
La alerta se mantendrá vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.
Alerta amarilla por tormentas eléctricas y roja por desborde en Región de Los Ríos
La Delegación Presidencial Regional de Los Ríos informó de alerta amarilla regional por probables tormentas eléctricas, vientos y precipitaciones de normales a moderadas.
De la misma forma, dio a conocer la alerta roja para las comunas Los Lagos y Valdivia por riesgo de desborde, y que se mantiene la misma condición para La Unión por crecida del río Llollelhue.
Autoridades entregan balance por sistema frontal
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora de Senapred, Alicia Cebrián, entregaron la noche de este viernes un nuevo balance del sistema frontal que afecta a gran parte de la zona centro sur del país.
En este detallaron que existen 59 damnificados, 48 albergados, 611 personas aisladas y más de mil viviendas dañadas. Entre estas últimas se cuentan 6 destruidas, 24 que presentan daño mayor, 575 con afectación menor y 449 en evaluación.
Además, advirtieron de la llegada de un nuevo sistema frontal la madrugada de hoy y que hay probabilidad del desarrollo de tornados este sábado entre la región de La Araucanía y Los Lagos.
Más información en esta nota
Mensajería SAE preventiva para comuna de Santa Rita en Concepción
Senapred activó esta noche de sábado la mensajería SAE preventiva para el sector de Santa Rita, en la comuna de Concepción, Región del Biobío, por alerta de desborde.
EL organismo llamó a la población de la zona a seguir las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta, además de mantenerse informada por los canales oficiales.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informa que desde hoy se activó plan de recuperación de las viviendas para los afectados por el sistema frontal
Mañana ingresa nuevo sistema frontal que puede afectar a sectores cordilleranos de la RM por lo que llaman a la precaución
Se informan diversas interrupciones en rutas de la Región del Biobío
Balance de Senapred: 59 personas damnificadas, 48 albergadas y 611 aisladas por actual sistema frontal
Senapred informa que el actual sistema frontal se encuentra en retirada del país
Gobierno confirma entrega de bono de recuperación a más de 12 mil familias del país durante este viernes
Autoridades esperan llegada de nuevo sistema frontal desde Maule hacia el sur para mañana
Información oficial por alerta roja en Concepción
El Director Regional de Senapred de la Región del Biobío, Alejandro Sandoval, entregó información a la población de la comuna de Concepción tras la declaración de alerta roja para la zona, ante la crecida del río Andalién.
Emiten mensajería SAE y llaman a evitar sectores en Concepción
Ante la alerta de crecida, Senapred llamó a evitar sectores Puente 1 y Rivera Estero el Queule, en la comuna de Concepción, Región del Biobío.
Además, el organismo activó mensajería SAE preventiva y llamó a la población a seguir las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.
Alerta roja para Concepción por crecida de río Andalién
Senapred declaró alerta roja para la comuna de Concepción, en la Región del Biobío, por riesgo de desborde ante la crecida del río Andalién.
La estación hidrométrica ubicada en dicho cauce, antes ex Peaje Chaimávida, indicó un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a ese curso de agua.
La medida está vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.
Recomendaciones para evacuación de sector Las Obras
La encargada del Departamento de Gestión de Emergencias de Senapred en La Araucanía, Catedrin Savaria, ofreció información y recomendaciones ante el proceso de evacuación del sector Las Obras, en la comuna de Traiguén, producto del desborde de humedales y el río Traiguén.
Es así como llamó a adoptar todas las medidas de seguridad, llevar el kit de emergencia y mantener la calma, además de no olvidar los elementos necesarios para las mascotas.
Se declara alerta amarilla para Alto Biobío
Senapred declaró esta tarde la alerta amarilla para la comuna de Alto Biobío, en la Región del Biobío, por crecida en el embalse Ralco.
La medida fue tomada ante la alerta emitida por la Dirección General de Aguas y estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.
Amplían cobertura de alerta amarilla para comunas en Ñuble
Senapred modificó la cobertura de la alerta amarilla para sectores de la Región del Ñuble, ampliándola a las comunas de Yungay, Pemuco, Bulnes, Quillón, Chillán, Ránquil, Portezuelo, Coelemu y Trehuaco, por el incremento en los caudales del estero Coyanco y el río Itata.
La medida estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.
Con esta alerta amarilla se mantendrán preparados los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente.
Entrega de alimentos para animales en Lago General Carrera
El Jefe de Zona de Carabineros en la Región de Aysén, Gral. Eduardo Palma, encabezó la entrega de alimento para animales en apoyo a adultos mayores afectados por el sistema frontal en Isla Maldonado, Lago General Carrera, a bordo de la lancha Centinela.
Centro Meteorológico actualiza precipitaciones en Valparaíso
El Centro Meteorológico Marítimo Valparaíso de la Armada de Chile dio a conocer un nuevo balance de precipitaciones para la región por el sistema frontal.
Así, dio a conocer que durante este evento se han registrado 22,1 mm de agua caída en Valparaíso.
Además, se observa rompiente en distintos sectores del borde costero, por lo que recomiendan mantener precaución en zonas expuestas al oleaje.
Solicitan evacuar sector Las Obras en Traiguén
Senapred solicitó evacuar el sector de Las Obras, en la comuna de Traiguén, Región de La Araucanía, por desborde de humedales y el río Traiguén.
El organismo activó mensajería SAE para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos.
Además, pidió a la población a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad, junto con no olvidar considerar a las mascotas y sus necesidades durante la evacuación.
Actualización de precipitaciones en Coquimbo
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Intihuasi, dio a conocer una actualización de las precipitaciones, hasta las 18:00 horas de hoy, en la Región de Coquimbo.
En este se destacan los niveles en sectores como Los Vilos, con 39,8 mm; Las Cardas, con 37,6 mm., y La Serena, zona de Romeral, con 33,1 mm.
MOP continúa trabajos en Provincia de Huasco
El MOP de Atacama informó que gracias al trabajo conjunto entre su Dirección de Vialidad y la empresa IMOPAC, continúan los trabajos de reparación en el km 10 de la Ruta C-541.
En ese lugar se ejecuta la habilitación de un bypass que permitirá recuperar la conectividad hacia el observatorio.
Más de 25.000 clientes sin suministro eléctrico
Un total de 25.800 clientes permanece hasta las 18:16 horas sin suministro eléctrico en el país.
Las regiones más afectadas son Antofagasta, con 6.854 usuarios; Coquimbo, con 3.763m y Valparaíso, con 3.092, de acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Senapred entrega monitoreo de sistema frontal en La Araucanía
Senapred indicó que “el Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano de la Armada mantiene un Aviso de Mal Tiempo y Temporal, vigente desde Isla Mocha a Corral, desde el miércoles 29 de julio hasta el viernes 31 de julio".
“Del mismo modo, el organismo mantiene vigente el Aviso Especial N° 09/E, por probabilidad de ocurrencia de nubes convectivas asociadas a trombas marinas en el sector costero de la región, fenómeno previsto hasta el domingo 02 de agosto", añadieron.
Senapred decreta alerta amarilla para la comuna de Quillón
Declara alerta amarilla para provincia de Osorno por crecida
Emiten alerta preventiva SAE por crecidas de ríos en La Serena
Director de Senapred Maule entrega recomendaciones para sistema frontal
Emiten alerta SAE en comunas de Combarbalá y Monte Patria
Senapred cambia de alerta amarilla a roja en la comuna de Curarrehue por crecida
MOP realiza trabajos para despejar rutas en la Región de Atacama
Senapred solicita la evacuación de la ribera del río Purén por crecida
Gobierno anuncia avance en pago de fichas Fibe
El gobierno informó el inicio del pago de la segunda y tercera nómina del bono de recuperación para familias afectadas por el sistema frontal que golpeó desde Atacama hasta Los Ríos. De acuerdo con lo señalado en el punto de prensa, 12 mil hogares comenzaron a recibir los recursos, con montos diferenciados según el nivel de afectación.
La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, destacó que el beneficio corresponde a recursos de libre disposición, que pueden ser utilizados por las familias de acuerdo con sus necesidades. “Los recursos que se les van a entregar en sus cuentas RUT los pueden utilizar según convenga, es decir, son recursos flexibles para la reposición de los víveres, las viviendas o las primeras necesidades que tengan”, informó.
Autopista de Nueva Aconcagua informa de deslizamiento que afecta su tramo
Durante esta jornada, se han emitido cinco mensajes SAE
Las alertas emitidas por Senapred han sido mayormente preventivas y focalizadas en la Región de Coquimbo.
Decretan alerta roja para las comunas de Ninhue, San Nicolás, Portezuelo y Trehuaco
MOP anuncia cierre preventivo de Ruta 5 Norte
Desde Senapred mantienen siete alertas rojas en el país
El organismo mantiene alertas rojas en:
- Coquimbo: alerta regional por evento meteorológico.
- Ñuble: alerta regional por evento meteorológico.
- Los Ángeles (Biobío): desborde.
- Victoria (La Araucanía): desborde.
- Los Lagos y Valdivia (Los Ríos): desborde.
- San Pablo (Los Ríos): desborde.
- La Unión (Los Ríos): desborde.
- Tierra Amarilla (Atacama): evento meteorológico.
- Provincia de Huasco (Atacama): evento meteorológico.
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