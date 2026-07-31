Minuto a minuto: Revisa el avance del sistema frontal y sus afectaciones en el país

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene diversas alertas a nivel nacional por los sistemas frontales que afectan al país. Dentro de ello, existen decretadas ocho alertas rojas, siete alertas amarillas y 10 alertas tempranas preventivas.

Durante la mañana, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, indicó que el Servicio Meteorológico de la Armada emitió un aviso por la probable presencia de nubes de gran desarrollo vertical que podrían generar trombas marinas entre las regiones de Ñuble y Los Ríos.

Junto con esto, Cebrián hizo un llamado a las comunidades que están ubicadas en las riberas de los ríos a que, en caso de recibir un mensaje SAE solicitando evacuar, acaten esa solicitud de manera inmediata.

Además, desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantienen los avisos por precipitaciones de normales a moderadas desde Valparaíso al Biobío y una alerta en Maule, Ñuble y Biobío por lluvias fuertes en ciertos sectores.

Sigue el minuto a minuto:

Rescate de familias y mascotas en Los Ángeles La Delegación Presidencial Provincial de Biobío dio a conocer que durante esta noche se logró el rescate de las familias y mascotas que se encontraban aisladas en el sector de Los Tilos, comuna de Los Ángeles. Esto gracias a gracias al trabajo de personal del Ejército de la provincia. Rescate de familias y sus perritos que estaban aislados en el sector rural de Los Ángeles en este sistema frontal, gracias al trabajo del @Ejercito_Chile en la Provincia de Biobío pic.twitter.com/OZRUYh6TTq — Delegación Presidencial Provincial de Biobío (@DPPBiobio) August 1, 2026

Modifican cobertura de alerta amarilla para comunas de Los Ríos Senapred de Los Ríos modificó esta noche la cobertura de alerta amarilla para las comunas de Mariquina, Lanco y Panguipulli por crecida de los ríos Leufucade y Cruces. La medida se tomó luego de que las estaciones hidrométrica en Purulón y Rucaco indicaran un incremento en sus caudales, alcanzando valores de umbral amarillo. La alerta se mantendrá vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten. #SENAPREDLosRíos Se modifica cobertura de #Alerta Amarilla para las comunas de Mariquina, Lanco y Panguipulli por crecida. Más información en: https://t.co/hFpz1OFzia pic.twitter.com/HHlND2Gwjn — SENAPRED (@Senapred) August 1, 2026

Alerta amarilla por tormentas eléctricas y roja por desborde en Región de Los Ríos La Delegación Presidencial Regional de Los Ríos informó de alerta amarilla regional por probables tormentas eléctricas, vientos y precipitaciones de normales a moderadas. De la misma forma, dio a conocer la alerta roja para las comunas Los Lagos y Valdivia por riesgo de desborde, y que se mantiene la misma condición para La Unión por crecida del río Llollelhue. 👉🏻 Alerta Amarilla REGIONAL por probables tormentas eléctricas, vientos y precipitaciones de normales a moderadas.⛈️

👉🏻Alerta Roja para las comunas Los Lagos y #Valdiviacl por riesgo de desborde y se mantiene la misma condición, para #LaUnión por crecida del río Llollelhue.



👇🏻 — Delegación Presidencial Regional de Los Ríos (@DPRLosRios) August 1, 2026

Autoridades entregan balance por sistema frontal El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora de Senapred, Alicia Cebrián, entregaron la noche de este viernes un nuevo balance del sistema frontal que afecta a gran parte de la zona centro sur del país. En este detallaron que existen 59 damnificados, 48 albergados, 611 personas aisladas y más de mil viviendas dañadas. Entre estas últimas se cuentan 6 destruidas, 24 que presentan daño mayor, 575 con afectación menor y 449 en evaluación. Además, advirtieron de la llegada de un nuevo sistema frontal la madrugada de hoy y que hay probabilidad del desarrollo de tornados este sábado entre la región de La Araucanía y Los Lagos. Más información en esta nota El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregan un balance del sistema frontal. Captura de pantalla.

Mensajería SAE preventiva para comuna de Santa Rita en Concepción Senapred activó esta noche de sábado la mensajería SAE preventiva para el sector de Santa Rita, en la comuna de Concepción, Región del Biobío, por alerta de desborde. EL organismo llamó a la población de la zona a seguir las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta, además de mantenerse informada por los canales oficiales. 🔴 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN!

Por alerta de desborde, EVITA sector Santa Rita, en la comuna de Concepción, Región del Biobío.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los… pic.twitter.com/uKDgm1CWnK — SENAPRED (@Senapred) August 1, 2026

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informa que desde hoy se activó plan de recuperación de las viviendas para los afectados por el sistema frontal

Mañana ingresa nuevo sistema frontal que puede afectar a sectores cordilleranos de la RM por lo que llaman a la precaución

Se informan diversas interrupciones en rutas de la Región del Biobío

Balance de Senapred: 59 personas damnificadas, 48 albergadas y 611 aisladas por actual sistema frontal

Senapred informa que el actual sistema frontal se encuentra en retirada del país

Gobierno confirma entrega de bono de recuperación a más de 12 mil familias del país durante este viernes

Autoridades esperan llegada de nuevo sistema frontal desde Maule hacia el sur para mañana

Información oficial por alerta roja en Concepción El Director Regional de Senapred de la Región del Biobío, Alejandro Sandoval, entregó información a la población de la comuna de Concepción tras la declaración de alerta roja para la zona, ante la crecida del río Andalién. Director Regional de #SENAPREDBiobío, Alejandro Sandoval, entrega información por declaración de Alerta Roja para la comuna de Concepción por desborde y el mensaje SAE que s envío preventivamente a la misma comuna. pic.twitter.com/ibhmRYm3Jl — Senapred Biobío (@senapredbiobio) August 1, 2026

Emiten mensajería SAE y llaman a evitar sectores en Concepción Ante la alerta de crecida, Senapred llamó a evitar sectores Puente 1 y Rivera Estero el Queule, en la comuna de Concepción, Región del Biobío. Además, el organismo activó mensajería SAE preventiva y llamó a la población a seguir las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. 🔴 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN!

Por alerta de crecida, EVITA sectores Puente 1 y Rivera Estero el Queule, en la comuna de Concepción, Región del Biobío.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones… pic.twitter.com/Io0ztt5ezj — SENAPRED (@Senapred) August 1, 2026

Alerta roja para Concepción por crecida de río Andalién Senapred declaró alerta roja para la comuna de Concepción, en la Región del Biobío, por riesgo de desborde ante la crecida del río Andalién. La estación hidrométrica ubicada en dicho cauce, antes ex Peaje Chaimávida, indicó un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a ese curso de agua. La medida está vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten. #SENAPREDBiobío Se declara #Alerta Roja para la comuna de Concepción por desborde. Más información en: https://t.co/GWoWkapRJf pic.twitter.com/xGTmncPFJG — SENAPRED (@Senapred) August 1, 2026

Recomendaciones para evacuación de sector Las Obras La encargada del Departamento de Gestión de Emergencias de Senapred en La Araucanía, Catedrin Savaria, ofreció información y recomendaciones ante el proceso de evacuación del sector Las Obras, en la comuna de Traiguén, producto del desborde de humedales y el río Traiguén. Es así como llamó a adoptar todas las medidas de seguridad, llevar el kit de emergencia y mantener la calma, además de no olvidar los elementos necesarios para las mascotas. Catedrin Savaria, a cargo del Departamento de Gestión de Emergencias de #SenapredAraucania, entrega información y recomendaciones ante el proceso de evacuación del sector Las Obras, en la comuna de Traiguén, producto del desborde de humedales y el río del nombre de la comuna. pic.twitter.com/4ARWq7AZks — Senapred Araucanía (@Senapredaraucan) July 31, 2026

Se declara alerta amarilla para Alto Biobío Senapred declaró esta tarde la alerta amarilla para la comuna de Alto Biobío, en la Región del Biobío, por crecida en el embalse Ralco. La medida fue tomada ante la alerta emitida por la Dirección General de Aguas y estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten. #SenapredBiobio Se declara #Alerta Amarilla para la comuna de Alto Biobío por crecida.https://t.co/3M6FnBM1m0 pic.twitter.com/PzMDZCRHkP — SENAPRED (@Senapred) July 31, 2026

Amplían cobertura de alerta amarilla para comunas en Ñuble Senapred modificó la cobertura de la alerta amarilla para sectores de la Región del Ñuble, ampliándola a las comunas de Yungay, Pemuco, Bulnes, Quillón, Chillán, Ránquil, Portezuelo, Coelemu y Trehuaco, por el incremento en los caudales del estero Coyanco y el río Itata. La medida estará vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten. Con esta alerta amarilla se mantendrán preparados los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente. #SenapredÑuble Se modifica cobertura de #Alerta Amarilla para las comunas de Yungay, Pemuco, Bulnes, Quillón, Chillán, Ránquil, Portezuelo, Coelemu y Trehuaco por crecida.https://t.co/Izlwd5GSjE pic.twitter.com/CfQJ2N0Q35 — SENAPRED (@Senapred) July 31, 2026

Entrega de alimentos para animales en Lago General Carrera El Jefe de Zona de Carabineros en la Región de Aysén, Gral. Eduardo Palma, encabezó la entrega de alimento para animales en apoyo a adultos mayores afectados por el sistema frontal en Isla Maldonado, Lago General Carrera, a bordo de la lancha Centinela. En medio de nevazón que afecta a Región de #Aysén, el Jefe de Zona, Gral. Eduardo Palma, encabezó patrullaje montado y recorridos por rutas y cuarteles.

A bordo de lancha "Centinela", llevamos alimento para animales en apoyo a adultos mayores en Isla Maldonado, Lago Gral Carrera. pic.twitter.com/nMbxtUxuFh — Carabineros Región de Aysén del Gral. C. Ibáñez (@Carab_Aysen) July 31, 2026

Centro Meteorológico actualiza precipitaciones en Valparaíso El Centro Meteorológico Marítimo Valparaíso de la Armada de Chile dio a conocer un nuevo balance de precipitaciones para la región por el sistema frontal. Así, dio a conocer que durante este evento se han registrado 22,1 mm de agua caída en Valparaíso. Además, se observa rompiente en distintos sectores del borde costero, por lo que recomiendan mantener precaución en zonas expuestas al oleaje. 🌧️ Actualización:



Durante este evento se han registrado 22,1 mm de agua caída en nuestra estación meteorológica.



⚠️Se observa rompiente en distintos sectores del borde costero, por lo que se recomienda mantener precaución en zonas expuestas al oleaje.🌊



Detalles⬇️ pic.twitter.com/V0hDXyFddN — Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso (@MetArmada_Valp) July 31, 2026

Solicitan evacuar sector Las Obras en Traiguén Senapred solicitó evacuar el sector de Las Obras, en la comuna de Traiguén, Región de La Araucanía, por desborde de humedales y el río Traiguén. El organismo activó mensajería SAE para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos. Además, pidió a la población a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad, junto con no olvidar considerar a las mascotas y sus necesidades durante la evacuación. ¡ATENCIÓN! Por desborde de humedales y el río Traiguén, #SENAPRED solicita evacuar sector Las Obras, en la comuna de Traiguén, Región de La Araucanía.



Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.



Recuerda actuar… pic.twitter.com/9S766JcEbj — SENAPRED (@Senapred) July 31, 2026

Actualización de precipitaciones en Coquimbo El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Centro Intihuasi, dio a conocer una actualización de las precipitaciones, hasta las 18:00 horas de hoy, en la Región de Coquimbo. En este se destacan los niveles en sectores como Los Vilos, con 39,8 mm; Las Cardas, con 37,6 mm., y La Serena, zona de Romeral, con 33,1 mm. 💧🌧️Actualización precipitaciones hasta las 18:00 horas hoy 31 de julio 2026, en la Región de Coquimbo💧🌧️#JuntosChileSeCuida pic.twitter.com/i3PM5TRVvq — INIA Intihuasi (@INIA_Intihuasi) July 31, 2026

MOP continúa trabajos en Provincia de Huasco El MOP de Atacama informó que gracias al trabajo conjunto entre su Dirección de Vialidad y la empresa IMOPAC, continúan los trabajos de reparación en el km 10 de la Ruta C-541. En ese lugar se ejecuta la habilitación de un bypass que permitirá recuperar la conectividad hacia el observatorio. ⚠️𝐌𝐎𝐏 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 |

🚧 𝐑𝐔𝐓𝐀 𝐂-𝟓𝟒𝟏, 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐇𝐔𝐀𝐒𝐂𝐎



👷‍♀️☝🏻Gracias al trabajo conjunto entre nuestra Dirección de Vialidad y la empresa IMOPAC, continúan los trabajos de reparación en el km 10 de la Ruta C-541, donde se ejecuta la habilitación de… pic.twitter.com/XNxf9VnY7K — MOP ATACAMA (@MOP_Atacama) July 31, 2026

Más de 25.000 clientes sin suministro eléctrico Un total de 25.800 clientes permanece hasta las 18:16 horas sin suministro eléctrico en el país. Las regiones más afectadas son Antofagasta, con 6.854 usuarios; Coquimbo, con 3.763m y Valparaíso, con 3.092, de acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Senapred entrega monitoreo de sistema frontal en La Araucanía Senapred indicó que “el Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano de la Armada mantiene un Aviso de Mal Tiempo y Temporal, vigente desde Isla Mocha a Corral, desde el miércoles 29 de julio hasta el viernes 31 de julio". “Del mismo modo, el organismo mantiene vigente el Aviso Especial N° 09/E, por probabilidad de ocurrencia de nubes convectivas asociadas a trombas marinas en el sector costero de la región, fenómeno previsto hasta el domingo 02 de agosto", añadieron.

Senapred decreta alerta amarilla para la comuna de Quillón #SenapredÑuble Se declara #Alerta Amarilla para la comuna de Quillón por crecida.https://t.co/Izlwd5GSjE pic.twitter.com/4HiQoZ7QMT — SENAPRED (@Senapred) July 31, 2026

Declara alerta amarilla para provincia de Osorno por crecida #SenapredLosLagos Se declara #Alerta Amarilla para la Provincia de Osorno por crecida.https://t.co/aSBHhth66E pic.twitter.com/DoA4s22qbs — SENAPRED (@Senapred) July 31, 2026

Emiten alerta preventiva SAE por crecidas de ríos en La Serena ¡ATENCIÓN! Por alerta de crecidas #SENAPRED solicita evitar riberas de río, esteros y quebradas, en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de… pic.twitter.com/nTJo41Nh0B — SENAPRED (@Senapred) July 31, 2026

Director de Senapred Maule entrega recomendaciones para sistema frontal Director Regional de #SenapredMaule, Carlos Bernales, entrega un balance y recomendaciones en atención a este nuevo sistema frontal que afecta a la región. pic.twitter.com/7ts3PE3DH8 — Senapred Maule (@Senapred_maule) July 31, 2026

Emiten alerta SAE en comunas de Combarbalá y Monte Patria ¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida #SENAPRED solicita evitar ribera de río Guatulame, en las comunas de Combarbalá y Monte Patria, Región de Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad… pic.twitter.com/0LfXiBXEib — SENAPRED (@Senapred) July 31, 2026

Senapred cambia de alerta amarilla a roja en la comuna de Curarrehue por crecida #SenapredAraucania Se cancela Alerta Amarilla por crecida para la comuna de Curarrehue y modifica cobertura a Alerta Roja para la Región de La Araucanía por desborde.https://t.co/MctSdBdfl9 pic.twitter.com/CpN5EmsqN7 — SENAPRED (@Senapred) July 31, 2026

MOP realiza trabajos para despejar rutas en la Región de Atacama 🚜 𝐄𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐞𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐕𝐢𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮́𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬



👷‍♀️☝🏻Gracias al despliegue de nuestros equipos y maquinaria, fue posible habilitar la Ruta C-322 entre Totoral y… pic.twitter.com/gvh395nOvb — MOP ATACAMA (@MOP_Atacama) July 31, 2026

Senapred solicita la evacuación de la ribera del río Purén por crecida ¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida #SENAPRED solicita evitar ribera del río Purén, en la comuna de Purén, Región de La Araucanía.#SENAPRED activó mensajería #SAE.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de… pic.twitter.com/fbYNb4ijhy — SENAPRED (@Senapred) July 31, 2026

Gobierno anuncia avance en pago de fichas Fibe El gobierno informó el inicio del pago de la segunda y tercera nómina del bono de recuperación para familias afectadas por el sistema frontal que golpeó desde Atacama hasta Los Ríos. De acuerdo con lo señalado en el punto de prensa, 12 mil hogares comenzaron a recibir los recursos, con montos diferenciados según el nivel de afectación. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, destacó que el beneficio corresponde a recursos de libre disposición, que pueden ser utilizados por las familias de acuerdo con sus necesidades. “Los recursos que se les van a entregar en sus cuentas RUT los pueden utilizar según convenga, es decir, son recursos flexibles para la reposición de los víveres, las viviendas o las primeras necesidades que tengan”, informó.

Autopista de Nueva Aconcagua informa de deslizamiento que afecta su tramo [ℹ️INFORMAMOS] Desplazamiento de tierra en el km 172,2 sector Puente Huaquen en dirección al norte, con restricción de pista lenta. #VíasChile Transite con precaución. pic.twitter.com/tbrYgvByZg — Autopista Nueva Aconcagua (@Autop_Aconcagua) July 31, 2026

Durante esta jornada, se han emitido cinco mensajes SAE Las alertas emitidas por Senapred han sido mayormente preventivas y focalizadas en la Región de Coquimbo.

Decretan alerta roja para las comunas de Ninhue, San Nicolás, Portezuelo y Trehuaco #SenapredÑuble Se cancela #Alerta Amarilla y declara Alerta Roja para las comunas de Ninhue, San Nicolás, Portezuelo y Trehuaco por crecida.https://t.co/V2SZNvjxbP pic.twitter.com/Ev84IqcmoR — SENAPRED (@Senapred) July 31, 2026

MOP anuncia cierre preventivo de Ruta 5 Norte 🚨Corte preventivo en ambos sentido de tránsito Ruta 5 Norte, tramo #LaSerena #Vallenar.



⚠️ Precaución, siga instrucciones del personal de emergencia desplegado en el sector.#JuntosChileSeCuida pic.twitter.com/ZvnAb2MB0D — Seremi MOP Coquimbo (@MOPCoquimbo) July 31, 2026