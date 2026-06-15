Oliver Tree y su insospechado idilio con Chile: la historia de un artista que amó Valparaíso y grabó en la Antártida

Acaso como el accidente aéreo que le costó la vida a Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper, el 3 de febrero de 1959 (conocido como El día que murió la música), lo del cantante estadounidense Oliver Tree tiene unos tintes dramáticos similares. El músico falleció este domingo -junto al youtuber argentino Gaspi- en un siniestro en helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. Tenía 32 años.

Pero más allá del impacto por una muerte tan inesperada, lo cierto es que el californiano Oliver Tree Nickell tenía un vínculo con Chile. De hecho, tuvo una única presentación en territorio nacional, hace muy poco, el pasado 2 de junio en el Club Subterráneo, de Providencia.

En la ocasión, Tree desplegó su batería de hits y tuvo una particular interacción con el público. “¡Aunque tal vez no lo sepan, mi nombre es Oliver Árbol y nací aquí en Santiago de Chile", señaló en la instancia. Tras la frase, pidió que todos lo acompañaran con un Ceacheí.

Algo así como un Mike Patton centennial, Tree confesó en una entrevista con el sitio Parlante que ya había pasado por nuestro país. “He grabado el álbum allí. Estuve en varias ocasiones. Así que he pasado tiempo en Santiago, he pasado tiempo en Valparaíso, pasé tiempo en Punta Arenas varias veces, y de hecho fui a las zonas chilenas de la Antártida, y estoy a punto de lanzar un largometraje en YouTube, ese es un documental sobre mi grabación del álbum en la Antártida durante un año”.

“Y ahí verás imágenes mías entrando en la parte chilena de la Antártida y de hecho entrevisto a un chileno allí y hablo con él y es un momento precioso. Y sí, grabé parte del álbum en Valparaíso como en Punta Arenas, así como en la parte antártica de Chile. Y también di conciertos allí, toqué seis conciertos en Chile durante la grabación de este álbum, pero los conciertos fueron en la parte antártica”.

Tree se mostraba emocionado por su primer show en suelo chileno: “En realidad no he tocado en el continente, por lo que estoy muy emocionado. Y para responder a tu pregunta, no podría estar más emocionado de ir a conectar y tocar con los fans que para mí son algunos de los más importantes. Prefiero mucho más tocar en Chile en una sala para 200 personas que en EEUU para 10.000″.

En conversación con La Cuarta, Tree señaló que el origen de su idilio con esta larga y angosta faja de tierra: “Podríamos decir que allí comenzó mi vínculo con Chile porque fui a Punta Arenas y mi primer viaje a la Antártida fue desde allí. En el documental de la Antártida, básicamente fui a las porciones chilenas de la Antártida y grabé mi álbum allí. De hecho, verás en la película que hay una parte donde llegamos a la porción chilena, cruzamos la frontera y entrevisto a un chico de Chile y le pregunto sobre el país, la comida, etc”.

“Estoy muy emocionado; nunca he tocado en Chile propiamente tal, pero he tocado en las partes antárticas de Chile. Así que esta será la primera presentación en el Chile Continental”.

En ese mismo 2 de junio el músico compartió un divertido video en sus redes sociales. En rigor, un reel que lo mostraba bailando por las calles de Providencia junto al influencer “Pollo” Castillo y al popular corpóreo del Dr. Simi. “Cuando vuelve a reunirse el grupito de atrás”, escribieron junto al registro.

El trío se registró danzando al ritmo de Be My Lover, de La Bouche, el clásico de 1994.

En sus historias de Instagram, “Pollo” Castillo compartió un emotivo mensaje de despedida para Oliver Tree: “Conmocionado por la forma en la que se fueron muchachos. Concientiza lo frágil que es la vida y que la muerte no es arbitraria, pudiendo tocarle a cualquiera de nosotros. Fuiste una persona encantadora e inspiradora. Agradezco profundamente que la vida nos haya cruzado”, expresó Castillo.

“Amen con intensidad, vivan el presente con el corazón abierto y agradezcan cada oportunidad de amanecer. La vida es un bello libro que puede cerrarse cuando uno menos lo espera”, cerró.

De hecho, en esa misma charla con el diario Pop, Tree explicó qué es lo que llamaba la atención del Dr. Simi. “Yo también soy un poco un enigma, soy un tipo normal, pero la forma en que me presento es similar a la del Dr. Simi. Veo mucho de mí en él. Él es un gran personaje. No diré que yo soy un ‘gran’ personaje, pero soy un personaje. Así que el Dr. Simi y yo somos la pareja ideal”.

Tree también comentó que una ciudad de Chile con la que tenía particular afinidad es con Valparaíso, la Joya del Pacífico. “Creo que Valparaíso es probablemente una de las más creativas del mundo. Siento que si vives allí y eres dueño de una tienda de pintura, probablemente seas la persona más rica de la ciudad, porque hay pintura y arte cubriendo cada rincón. He visto botes de basura en el suelo cubiertos de arte. Es tan impresionante y hermoso. Aún no he encontrado eso en ningún otro lugar del mundo”.

“El único lugar que tiene una pequeña fracción de eso es quizás Ciudad de México, pero no es nada comparado con lo que encuentras en Valparaíso. Es algo muy especial y único. Me encantaría pasar mucho más tiempo allí, disfrutarlo y conectar. Espero hacer una gira allí y dar un concierto la próxima vez. Por ahora solo estamos ‘metiendo el dedo en el agua’, pero espero hacer giras completas por todo Chile”.