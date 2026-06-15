SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Orrego por vandalización a monumentos en Santiago: “Antes de pensar en penas nuevas, apliquemos las que tenemos”

    Los recientes ataques a esculturas en la capital han abierto el debate sobre las sanciones hacia quienes cometen estos delitos.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    En pleno bandejón central de la Alameda, en Santiago, se encuentra la escultura del prócer uruguayo José Artigas. La obra fue donada por Uruguay e inaugurada en 1978. Hoy la figura de bronce está dañada, le faltan sus manos y su plinto fue vandalizado durante la noche del domingo.

    Este no es el primer monumento en Santiago que ha sido atacado. El fin de semana la Fuente Alemana (que tiene calificación de monumento nacional), ubicada en el Parque Forestal, fue manchada con pintura y ensuciada con basura.

    Esa última situación desató la molestia del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien hace un tiempo solicitó al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) que se instalara una reja nocturna para cuidar la obra que fue reinaugurada en octubre del año pasado, tras ser restaurada.

    El jefe comunal acusó que el CMN rechazó la medida “sin un argumento técnico”, por lo que propuso eliminar el organismo.

    Monumento a José Artigas.

    La situación abrió el debate del Registro de Vándalos anunciado por el Presidente José Antonio Kast, el que propone quitarle beneficios sociales a quienes cometan delitos como dañar los monumentos nacionales.

    Si bien, el cuidado del espacio público es un deber de las municipalidades, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se refirió al tema, asegurando se deben aplicar las sanciones que ya existen, antes de pensar en nuevas medidas.

    “Como nos damos cuenta, el problema no es si las penas o las sanciones son las adecuadas. Penas hay, de cárcel y también penas asociadas a multas económicas. Lo que pasa es que no sabemos quiénes son los que cometen los ilícitos y nunca se les agarra”, señaló.

    En esa línea, manifestó que, “cuando se debate hoy día cuál es la manera más efectiva de eliminar la vandalización que tenemos en Santiago, yo diría que inclusive antes de pensar en penas nuevas, apliquemos las penas que tenemos”.

    Fuente Alemana en el Parque Forestal. REINALDO UBILLA FARIAS

    Para la autoridad regional “el problema no es la sanción. El problema es que no sabemos y no hemos sido capaces como Estado y como sociedad de pillar a esas personas, llevarlas a un juicio y condenarlas”.

    Las palabras del gobernador se dieron en medio de una visita inspectiva al proyecto de recuperación del bandejón central. En concreto, la intervención contempla el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad universal y seguridad mediante la eliminación de escaleras y desniveles, el incremento de las áreas verdes y la incorporación de nuevo mobiliario urbano e iluminación.

    Precisamente esos ajustes al diseño urbano, apuntan no solo a hacer más transitable el sector, sino que también a prevenir delitos, como la vandalización a los monumentos.

    Trabajos en el bandejón central.
    Más sobre:Claudio OrregoMonumentosCMNMario DesbordesRegistro de VándalosSantiagoRMBandejón centralAlameda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La pasada de cuentas del PS-PPD al PC por revivir Nain-Retamal

    Contraloría detecta que municipios renovaron más de 146 mil permisos de circulación de manera irregular en periodo 2022-2025

    El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

    Fiscalía investiga ingreso de niños desde Haití por reunificación familiar “en condiciones de deficiente control” en 2025

    Casi 400 víctimas de homicidio y 39 secuestros extorsivos se han registrado en lo que va de 2026

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Lo más leído

    1.
    Más de un centenar de beneficiarios de Becas Chile encaran juicios por incumplimiento y gobierno alista revisión al programa

    Más de un centenar de beneficiarios de Becas Chile encaran juicios por incumplimiento y gobierno alista revisión al programa

    2.
    Nuevo choque de trenes: TC pide explicaciones a la Suprema por no respetar suspensión en recurso de un deudor CAE

    Nuevo choque de trenes: TC pide explicaciones a la Suprema por no respetar suspensión en recurso de un deudor CAE

    3.
    La Fiscalía no se rinde con Crespo y presenta recurso para anular juicio del caso Gatica que terminó en absolución

    La Fiscalía no se rinde con Crespo y presenta recurso para anular juicio del caso Gatica que terminó en absolución

    4.
    Contraloría detecta que municipios renovaron más de 146 mil permisos de circulación de manera irregular en periodo 2022-2025

    Contraloría detecta que municipios renovaron más de 146 mil permisos de circulación de manera irregular en periodo 2022-2025

    5.
    Desbordes propone eliminar el Consejo de Monumentos Nacionales tras rechazo a reja de protección para la Fuente Alemana

    Desbordes propone eliminar el Consejo de Monumentos Nacionales tras rechazo a reja de protección para la Fuente Alemana

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Egipto en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Egipto en TV y streaming

    Estas las fechas de las vacaciones de invierno de los escolares para 2026

    Estas las fechas de las vacaciones de invierno de los escolares para 2026

    Comienza la PAES de Invierno 2026: fechas y horarios de las pruebas

    Comienza la PAES de Invierno 2026: fechas y horarios de las pruebas

    La pasada de cuentas del PS-PPD al PC por revivir Nain-Retamal
    Chile

    La pasada de cuentas del PS-PPD al PC por revivir Nain-Retamal

    Contraloría detecta que municipios renovaron más de 146 mil permisos de circulación de manera irregular en periodo 2022-2025

    El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

    Quiroz anticipa baja de hasta $100 por litro para las bencinas desde este jueves
    Negocios

    Quiroz anticipa baja de hasta $100 por litro para las bencinas desde este jueves

    Komax sumará tiendas de Lacoste en centros comerciales tras aprobación de la FNE

    El detalle de las indicaciones del gobierno para reactivar proyecto de sala cuna

    Raúl Vallecillo, el cerebro de Panini en la región: “Por lejos, este ha sido el álbum más exitoso en la historia de Chile”
    Tendencias

    Raúl Vallecillo, el cerebro de Panini en la región: “Por lejos, este ha sido el álbum más exitoso en la historia de Chile”

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    El lamento de Luis de la Fuente tras el empate de España ante Cabo Verde en el Mundial: “Aquí cuesta muchísimo ganar”
    El Deportivo

    El lamento de Luis de la Fuente tras el empate de España ante Cabo Verde en el Mundial: “Aquí cuesta muchísimo ganar”

    La historia de Cabo Verde: cómo el país más pequeño del Mundial sorprendió a España

    Sorpresa Mundial: la España de Lamine Yamal decepciona en su debut ante un aguerrido Cabo Verde que hace historia

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Oliver Tree y su insospechado idilio con Chile: la historia de un artista que amó Valparaíso y grabó en la Antártida
    Cultura y entretención

    Oliver Tree y su insospechado idilio con Chile: la historia de un artista que amó Valparaíso y grabó en la Antártida

    Melanie Martinez se despide de su exnovio Oliver Tree: “Sé que estás haciendo reír a los ángeles”

    Muere a los 77 años Anne Schedeen, la recordada actriz que interpretó a la “madre” de Alf

    Las dudas sobre el acuerdo entre EE.UU. e Irán que marcan la cumbre del G7
    Mundo

    Las dudas sobre el acuerdo entre EE.UU. e Irán que marcan la cumbre del G7

    Zelenski revela que propuso invitar a Putin a la cumbre del G7: “Es una buena oportunidad para reunirse”

    El líder de la oposición israelí acusa a Netanyahu de “perder la guerra” y “colapsar en el momento de la verdad”

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar