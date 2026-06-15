Orrego por vandalización a monumentos en Santiago: “Antes de pensar en penas nuevas, apliquemos las que tenemos”

En pleno bandejón central de la Alameda, en Santiago, se encuentra la escultura del prócer uruguayo José Artigas. La obra fue donada por Uruguay e inaugurada en 1978. Hoy la figura de bronce está dañada, le faltan sus manos y su plinto fue vandalizado durante la noche del domingo.

Este no es el primer monumento en Santiago que ha sido atacado. El fin de semana la Fuente Alemana (que tiene calificación de monumento nacional), ubicada en el Parque Forestal, fue manchada con pintura y ensuciada con basura.

Esa última situación desató la molestia del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien hace un tiempo solicitó al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) que se instalara una reja nocturna para cuidar la obra que fue reinaugurada en octubre del año pasado, tras ser restaurada.

El jefe comunal acusó que el CMN rechazó la medida “sin un argumento técnico”, por lo que propuso eliminar el organismo.

Monumento a José Artigas.

La situación abrió el debate del Registro de Vándalos anunciado por el Presidente José Antonio Kast, el que propone quitarle beneficios sociales a quienes cometan delitos como dañar los monumentos nacionales.

Si bien, el cuidado del espacio público es un deber de las municipalidades, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se refirió al tema, asegurando se deben aplicar las sanciones que ya existen, antes de pensar en nuevas medidas.

“Como nos damos cuenta, el problema no es si las penas o las sanciones son las adecuadas. Penas hay, de cárcel y también penas asociadas a multas económicas. Lo que pasa es que no sabemos quiénes son los que cometen los ilícitos y nunca se les agarra”, señaló.

En esa línea, manifestó que, “cuando se debate hoy día cuál es la manera más efectiva de eliminar la vandalización que tenemos en Santiago, yo diría que inclusive antes de pensar en penas nuevas, apliquemos las penas que tenemos” .

Fuente Alemana en el Parque Forestal. REINALDO UBILLA FARIAS

Para la autoridad regional “el problema no es la sanción. El problema es que no sabemos y no hemos sido capaces como Estado y como sociedad de pillar a esas personas, llevarlas a un juicio y condenarlas”.

Las palabras del gobernador se dieron en medio de una visita inspectiva al proyecto de recuperación del bandejón central. En concreto, la intervención contempla el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad universal y seguridad mediante la eliminación de escaleras y desniveles, el incremento de las áreas verdes y la incorporación de nuevo mobiliario urbano e iluminación.

Precisamente esos ajustes al diseño urbano, apuntan no solo a hacer más transitable el sector, sino que también a prevenir delitos, como la vandalización a los monumentos.