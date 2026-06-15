Comienza la PAES de Invierno 2026: fechas y horarios de las pruebas. Foto referencial de archivo

Durante este lunes comienza el proceso de rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior o PAES, en su edición de Invierno de 2026.

La etapa se encuentra dirigida a personas egresadas de cuarto medio que realizaron su correspondiente inscripción, la que se encontró habilitada hasta el 17 de marzo y donde se debieron elegir las pruebas obligatorias y/o electivas a rendir.

Cabe recordar que esta PAES entregará un puntaje válido para el próximo proceso de Admisión 2027 a la educación superior.

Fechas y horarios de la PAES de Invierno

La PAES de Invierno 2026 se realiza este lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio, donde la información sobre el local de rendición se encuentra en demre.cl.

Dentro de las fechas dispuestas desde el Demre, entre las 12:00 y 13:00 horas del lunes corresponde el reconocimiento de salas.

En tanto, las pruebas tienen los siguientes horarios:

Lunes 15 a las 15:00 horas - Competencia Matemática 2

Martes 16 a las 09:00 horas - Competencia Lectora

Martes 16 a las 15:00 horas - Ciencias

Miércoles 17 a las 09:00 horas - Competencia Matemática 1

Miércoles 17 a las 15:00 horas - Historia y Ciencias Sociales

Cabe recordar que el horario indicado aplica a la mayoría del territorio nacional, mientras corresponde una hora menos para Rapa Nui y una hora más para Aysén y Magallanes.

¡Falta poquito!



🗓️ La #PAES de Invierno 2026, #Admisión2027, se rendirá este lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio.



Revisa aquí los días y los horarios para cada prueba. pic.twitter.com/KDOwcoU3th — DEMRE - U. de Chile (@demre_uchile) June 13, 2026

Respecto a las fechas clave del proceso, los estudiantes deberán considerar el siguiente calendario: