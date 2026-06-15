Comienza la PAES de Invierno 2026: fechas y horarios de las pruebas
Las rendiciones se extenderán a lo largo de tres días y entregarán un puntaje válido para el siguiente proceso de Admisión 2027.
Durante este lunes comienza el proceso de rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior o PAES, en su edición de Invierno de 2026.
La etapa se encuentra dirigida a personas egresadas de cuarto medio que realizaron su correspondiente inscripción, la que se encontró habilitada hasta el 17 de marzo y donde se debieron elegir las pruebas obligatorias y/o electivas a rendir.
Cabe recordar que esta PAES entregará un puntaje válido para el próximo proceso de Admisión 2027 a la educación superior.
Fechas y horarios de la PAES de Invierno
La PAES de Invierno 2026 se realiza este lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio, donde la información sobre el local de rendición se encuentra en demre.cl.
Dentro de las fechas dispuestas desde el Demre, entre las 12:00 y 13:00 horas del lunes corresponde el reconocimiento de salas.
En tanto, las pruebas tienen los siguientes horarios:
- Lunes 15 a las 15:00 horas - Competencia Matemática 2
- Martes 16 a las 09:00 horas - Competencia Lectora
- Martes 16 a las 15:00 horas - Ciencias
- Miércoles 17 a las 09:00 horas - Competencia Matemática 1
- Miércoles 17 a las 15:00 horas - Historia y Ciencias Sociales
Cabe recordar que el horario indicado aplica a la mayoría del territorio nacional, mientras corresponde una hora menos para Rapa Nui y una hora más para Aysén y Magallanes.
Respecto a las fechas clave del proceso, los estudiantes deberán considerar el siguiente calendario:
- Resultados de la PAES de Invierno el 17 de julio.
- Postulación desde el 4 al 7 de enero.
- Resultados de selección el 18 de enero.
- Primera etapa de matrículas desde el 19 al 21 de enero
- Segunda etapa de matrículas desde el 22 al 28 de enero.
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