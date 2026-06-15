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    Comienza la PAES de Invierno 2026: fechas y horarios de las pruebas

    Las rendiciones se extenderán a lo largo de tres días y entregarán un puntaje válido para el siguiente proceso de Admisión 2027.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Comienza la PAES de Invierno 2026: fechas y horarios de las pruebas. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ ATON CHILE

    Durante este lunes comienza el proceso de rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior o PAES, en su edición de Invierno de 2026.

    La etapa se encuentra dirigida a personas egresadas de cuarto medio que realizaron su correspondiente inscripción, la que se encontró habilitada hasta el 17 de marzo y donde se debieron elegir las pruebas obligatorias y/o electivas a rendir.

    Cabe recordar que esta PAES entregará un puntaje válido para el próximo proceso de Admisión 2027 a la educación superior.

    Fechas y horarios de la PAES de Invierno

    La PAES de Invierno 2026 se realiza este lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio, donde la información sobre el local de rendición se encuentra en demre.cl.

    Dentro de las fechas dispuestas desde el Demre, entre las 12:00 y 13:00 horas del lunes corresponde el reconocimiento de salas.

    En tanto, las pruebas tienen los siguientes horarios:

    • Lunes 15 a las 15:00 horas - Competencia Matemática 2
    • Martes 16 a las 09:00 horas - Competencia Lectora
    • Martes 16 a las 15:00 horas - Ciencias
    • Miércoles 17 a las 09:00 horas - Competencia Matemática 1
    • Miércoles 17 a las 15:00 horas - Historia y Ciencias Sociales

    Cabe recordar que el horario indicado aplica a la mayoría del territorio nacional, mientras corresponde una hora menos para Rapa Nui y una hora más para Aysén y Magallanes.

    Respecto a las fechas clave del proceso, los estudiantes deberán considerar el siguiente calendario:

    • Resultados de la PAES de Invierno el 17 de julio.
    • Postulación desde el 4 al 7 de enero.
    • Resultados de selección el 18 de enero.
    • Primera etapa de matrículas desde el 19 al 21 de enero
    • Segunda etapa de matrículas desde el 22 al 28 de enero.
    Más sobre:EducaciónPAESPAES de InviernoPAES de Invierno 2026PAES 2026PruebasHorariosRendicionesFechasReconocimiento de salasResultadosCalendarioDemre

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