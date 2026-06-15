Melanie Martinez se despide de su exnovio Oliver Tree: “Sé que estás haciendo reír a los ángeles”

La cantante Melanie Martinez, una de las voces más inquietas aparecidas en el último tiempo en el pop global, ha alzado la voz con respecto a una tragedia: la muerte de su exnovio, el también cantante Oliver Tree, este fin de semana en un choque de helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.

“Completamente hecha un desastre”, se confesó en redes sociales.

Tras enterarse del fatal accidente que le quitó la vida a quien fuera su pareja desde 2019 a 2020, la artista le dedicó una sentida despedida en sus redes sociales.

“Es realmente difícil entender cómo alguien con quien una vez compartiste una etapa tan concreta y determinante de tu vida puede desaparecer de repente”, publicó la estadounidense.

Después siguió, resaltando sus mayores virtudes artísticas y personales: “Estaba tan dedicado a su arte, algo que yo admiraba y respetaba profundamente. Creo que todos los que lo conocieron recordarán esos momentos de risas y alegría que él provocaba con tanta facilidad”.

“Su risa era tan contagiosa y cálida. Su capacidad para liderar de forma creativa y pasar a la acción sin perder ese sentido de la maravilla y el asombro infantiles era muy inspiradora. Tenía un corazón tan generoso y era un verdadero artista en todos los sentidos“, acotó.

“Descansa en paz, Oliver. Sé que estás haciendo reír a los ángeles. Yo estaré aquí preguntándome qué travesura y qué proyecto creativo estarás tramando en el cielo“, concluyó de forma evocativa.

Aunque la relación de ambos fue breve, llamó la atención por vincular a dos estrellas de la actualidad y, cuando terminaron, muchos fans de Martínez se fueron en contra de Oliver Tree al culparlo a él de la ruptura.