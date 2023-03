Melanie Martinez: “Siempre me ha inspirado Fiona Apple, pero para este disco me fui en una onda mucho más alternativa y natural”

Hoy la cantante norteamericana/fenómeno pop Melanie Martinez lanza su tercer álbum de estudio, Portals. El disco marca una nueva era en su carrera; su personaje Cry Baby, con el que exploraba temas oscuros como la depresión y la disfunción familiar desde la semblanza de una muñeca infantil, pasa a transformarse en una especie de entidad alienígena con una apariencia que evoca a la naturaleza y los cuentos de hadas. Las letras continúan el camino hacia la introspección en el que la cantante empezó a embarcarse en After school (2020).

La cantante dio a conocer esta transformación con un enigmático video, lanzado a mediados de febrero, en el que emergía de un huevo en esta nueva forma. Los días anteriores se habían caracterizado por un completo cambio en su presencia en Internet; las vistas previas de cada uno de sus videos musicales en YouTube fueron reemplazados por un críptico mensaje que aludía a la muerte de precisamente Cry Baby.

Latinoamérica hospeda a gran parte de sus fans –Sao Paulo figura como la ciudad que más la escucha en Spotify–, por lo que la cantante decidió debutar en vivo esta era con shows en Argentina, Chile, Colombia y Brasil. Su visita a Santiago dio lugar a dos conciertos recientes; cerrando el escenario AXE en el último día del festival Lollapalooza (domingo 19 de marzo), y otro en solitario el martes 21, en el Teatro Teletón.

Melanie accede a conversar con Culto en su camarín del festival Lollapalooza, horas antes de subirse al escenario, a las puertas del gran momento. A un extremo del Parque Bicentenario de Cerrillos, Tame Impala la rompe con su rock psicodélico; pero pareciera que Melanie, con su elaborado look de otro mundo -pelo verde, una máscara de orejas grandes, piel rosa y cuatro ojos penetrantes de cristal, con su voz como único aspecto reconocible- les traza un vínculo desde el pop.

En una breve entrevista, la cantante aborda esta nueva era y lo especial que es presentarla en Chile.

-¿Qué es lo que llevó a este radical cambio de imagen en Portals?

He estado estudiando la terapia de regresión en los últimos años. Mientras estaba de gira por K-12, leí varios libros sobre la hipnoterapia y la regresión a vidas pasadas. Incluso me sometí a sesiones de ese tipo, y fue una experiencia bastante interesante.

Sentí que sería interesante mostrar a Cry Baby más como un alma que como una persona normal en la Tierra; cuando Cry Baby muera, ¿estará todavía allí? Quería ver como podía representar a este personaje de una forma que mostrara que son lo mismo, pero en otra dimensión.

Básicamente, estoy mostrando a Cry Baby en el más allá. Su alma sigue moviéndose a través de este nuevo cuerpo. Así es como veo la vida. Cuando muera, probablemente pasaré por muchas fases, diferentes dimensiones seguirán creciendo, seguirán evolucionando, y tal vez estaré en un nuevo cuerpo.

Solo quería representar eso, lo mejor que pudiera, a través de mi arte. Fue divertido para mí, porque me encanta jugar a vestirme y experimentar. Los cuentos de hadas también me inspiraron bastante.

Melanie Martinez durante su presentación en Lollapalooza 2023. Foto: Guille Salazar/Lotus

-La naturaleza también.

¡Absolutamente! Últimamente he estado pasando mucho tiempo en contacto con ella, y creo que me inspiró a crear algo que pueda dejar un mensaje en la Tierra, de que nos queda poco tiempo, igual como a Cry Baby le queda poco tiempo, pero seguimos evolucionando. Seguimos creciendo.

-Se puede notar un sonido y una temática más pesada en el nuevo álbum. ¿Cómo fue que llegaste a este sonido?

Volví a mis raíces, cuando escribía canciones más basadas en la guitarra. Muchas de las canciones las escribí sentada en la tina de mi casa, con una guitarra, y luego las transformé con CJ Baran, un colaborador muy cercano a mí. Simplemente tratábamos de construir el mundo lo mejor que pudiéramos, y de que las canciones fueran consecuentes; contar una historia de principio a fin. Siempre me ha inspirado Fiona Apple, pero para este disco también me fui en una onda mucho más alternativa y natural.

Sus raíces

Los inicios de Melanie Martinez en la música se dieron en 2012 con The voice, el programa de talentos ya exportado a diversos países, incluyendo Chile. Ahí siempre intentó calzar con el resto, pero le hacía un poco de ruido la idea de cantar las canciones de otros mientras competía. Por lo tanto, entre fases de la competencia en las que versionaba canciones de un ecléctico listado de artistas, se dedicaba a hacer sus propias composiciones.

Tras ser eliminada en la quinta semana del certamen, Melanie decidió avanzar por su cuenta. Creaba canciones en guitarra y las mostraba a diferentes sellos discográficos de variado alcance, pero no tenía éxito. “Los sellos mainstream me decían ‘eres demasiado indie porque tocas con guitarra’, y los sellos indie me decían ‘eres demasiado mainstream porque estuviste en The voice’”.

Uno de estos intentos fue con representantes de Atlantic, su sello actual, quienes estaban convencidos de sus habilidades, pero sentían que necesitaba más tiempo para desarrollarse. Martinez empezó de inmediato. Trabajó con productores y exploró diferentes sonidos para diferenciarse del resto, descubriendo así los juguetes sonoros que luego inspirarían su imagen. Lanzó la canción Doll house en 2014, acompañándola con un video de su propia dirección, y Atlantic quiso firmarle un contrato al instante. Al año siguiente estrenó Cry baby (2015)

“En ese tiempo solo intentaba encajar, sentía que no lo hacía en ninguna parte. Pero después me dije a mí misma: ‘Quiero hacer música pop porque siento que puedo mostrarle a la gente algo diferente en este medio y en este ritmo que no mucha gente está haciendo’. Y me siento muy orgullosa de mí misma por esos álbumes. Honestamente, me emociona mucho, porque me conecté con tanta gente a través de este viaje, y he visto a tanta gente crecer junto a mí, y es como una gran bendición en mi vida”.

Melanie Martinez durante su presentación en el Lollapalooza 2023. Foto: Guille Salazar/Lotus

Lo atrevida y diferente de su propuesta en el pop, es lo que ha atraído a tantos fans a su música. Y en ese sentido, agradece a sus seguidores por dejarla seguir experimentando.

”Les agradezco por permitirme ser yo misma, por dejarme experimentar, por dejarme lanzar pintura a la pared solo para ver lo que resulta. Les doy las gracias por estar ahí conmigo y apoyarme. Quizás es algo incómodo para algunos porque están acostumbrados a verme de una forma y ahora me ven así. Me enorgullece esta comunidad que he creado, con un público de gente que de verdad solo quieren verme crecer, desarrollarme como artista y divertirse junto a mí. Por eso estoy aquí”.

Escucha aquí su nuevo trabajo: