Cadem: Jara se impone a Kast, Matthei y Kaiser a una semana de triunfar en las primarias

La última edición de la encuesta Plaza Pública, elaborada por Cadem durante la primera semana de julio, refleja un cambio significativo en el panorama presidencial: la candidata de la centroizquierda, Jeannette Jara (PC), lidera por primera vez la carrera presidencial con un 26% de las preferencias, registrando un alza de 10 puntos porcentuales en solo dos semanas, tras su contundente victoria en las primarias del oficialismo.

Según el sondeo, en el escenario de primera vuelta con candidatos definidos, Jara supera a José Antonio Kast (22%) y a Evelyn Matthei (18%).

Más atrás se ubican Franco Parisi (10%), Johannes Kaiser (6%), Harold Mayne-Nicholls (5%), Marco Enríquez-Ominami (2%) y Eduardo Artés (1%). Un 10% declara que no votaría o no sabe por quién lo haría.

La tendencia también se refleja en la pregunta abierta de preferencia presidencial espontánea, donde Jara también lidera con un 26%, seguida por Kast (22%) y Matthei (12%). En este mismo ítem, el porcentaje de personas que no sabe, no responde o no votaría bajó al 26%, su menor nivel en lo que va del año.

Además, en cuanto a las expectativas presidenciales -quién creen los encuestados que será la próxima o el próximo presidente- Kast lidera con 30%, superando a Jara (25%) y Matthei (17%).

El efecto de las primarias del oficialismo también se percibe en la agenda pública: el 22% de los encuestados consideró que el triunfo de Jara fue la noticia más importante de la semana, solo por detrás del aumento del desempleo (34%).

Con este resultado, la figura de Jara se consolida como la nueva carta fuerte de la centroizquierda, desafiando directamente a los principales nombres de la derecha en un escenario electoral cada vez más competitivo.