Carabineros reporta incidentes en paralelo a la marcha por el Día del Trabajador en Santiago

Carabineros de la Prefectura Central informa sobre incidentes y desórdenes en el centro de Santiago en paralelo a las movilizaciones por el Día del Trabajador este 1 de mayo.

Pasado las 11 horas las autoridades informaron que un grupo de personas arrojó fuegos artificiales en la intersección de calle Bascuñan con Alameda.

Minutos más tarde reportaron que un grupo también arrojó fuegos de artificio en las cercanías del metro Unión Latinoamericana.

Después del mediodía reportaron que en el sector Alameda con Matucana encapuchados destruyeron baldosas de la vía pública.

Según Carabineros estas acciones ponen “en riesgo la integridad de los transeúntes” y piden transitar por vías alternativas o circular con precaución por estas zonas.

Así también, informaron sobre la situación de un hombre adulto asistente a la marcha, quien tras una aparentemente descompensación, sufrió una caída en la vía pública en la intersección de la calle Matucana con Alameda.

“A raíz de esto Carabineros inmediatamente permitió el ingreso oportuno de equipos de emergencia para su rápida atención siendo trasladado a un centro asistencial”, señalaron desde la institución.

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