PC endurece críticas al gobierno en marcha del 1 de mayo: acusan “políticas de la crueldad” y retrocesos laborales

En el contexto de las manifestaciones por el Día del Trabajador, distintas figuras del Partido Comunista (PC) y dirigentes sindicales afines endurecieron sus críticas al gobierno, apuntando a eventuales recortes sociales, el costo de la vida y lo que calificaron como un retroceso en derechos laborales.

El presidente de la CUT sostuvo que la movilización responde al descontento frente a las políticas del Ejecutivo. “Una gran cantidad de gente se está movilizando en contra de los recortes del gobierno (...) en contra de sus políticas de la crueldad”, afirmó.

En esa línea, cuestionó la incertidumbre generada por anuncios y desmentidos sobre programas sociales. “En la mañana anuncian recortes y en la tarde lo niegan, lo único que provoca es angustia y temor en la gente”, señaló.

Asimismo, el dirigente insistió en la necesidad de avanzar hacia un salario vital. “Queremos dar seguridad a partir de la justicia social (...) un salario mínimo que al menos supere la línea de la pobreza”, agregó.

PC endurece críticas al gobierno en marcha del 1 de mayo: acusan “políticas de la crueldad” y advierten retrocesos laborales

Defensa de conquistas laborales y críticas a reformas

Desde el mundo político, la exalcaldesa Irací Hassler enfatizó la importancia de resguardar avances alcanzados en los últimos años. “Es fundamental defender los derechos conquistados, como las 40 horas, el avance en pensiones y un sistema de cuidados”, indicó.

En la misma línea, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, advirtió sobre una eventual “contrarreforma tributaria”. “Estamos debatiendo una contrarreforma para volver a beneficiar a los más ricos, retrotrayendo leyes de los últimos 20 años”, afirmó, agregando que “los trabajadores, una vez más, tienen que apretarse el cinturón”.

Por su parte, el dirigente Daniela Serrano, jefa de bancada del PC, planteó que existe inquietud en el mundo laboral. “Los trabajadores sienten incertidumbre sobre los avances y conquistas sociales que se han conseguido en las últimas décadas”, sostuvo.

PC endurece críticas al gobierno en marcha del 1 de mayo: acusan “políticas de la crueldad” y retrocesos laborales Dedvi Missene

Costo de la vida y llamado a movilización

El alcalde de Recoleta, Fares Jadue, hizo un llamado a canalizar el descontento en las calles. “Espero que la ciudadanía tome conciencia de lo que está pasando y podamos manifestar este descontento”, señaló.

En tanto, el exalcalde Daniel Jadue apuntó directamente al impacto económico en la población. “La clase trabajadora está siendo atacada por este gobierno de manera muy significativa. El costo de la vida sigue subiendo y no se ve posibilidad de revertirlo en el corto plazo”, afirmó.