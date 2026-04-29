SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Duraron sólo 123 días: lo que hay detrás de las circulares de Boric derogadas por la Superintendencia de Educación

    La entidad fiscalizadora anuló los documentos emitidos en diciembre de 2025, lo que en ese momento desató críticas de la entonces oposición e incomodidad en el Ministerio de Educación.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez

    En el Ministerio de Educación, que por ese entonces aún conducía Nicolás Cataldo, se instaló una sensación de incomodidad cuando la Superintendencia de Educación, liderada por Loreto Orellana, publicó dos circulares -781 y 782- que venían a redefinir el marco de convivencia escolar.

    No fue oportuno”, decían en ese momento puertas adentro. La tensión entre el Mineduc y la superintendencia fue latente. No por los contenidos, mas sí por la fecha de publicación.

    Y es que en paralelo a esas publicaciones, en el Congreso se seguía discutiendo la Ley 21.809 de Convivencia, Buen Trato y Bienestar en entornos educativos. Para el Mineduc era una prioridad la aprobación de esta norma y las negociaciones se estaban desarrollando. Al final, las circulares empantanaron el ambiente, con reacciones de parlamentarios y expertos ligados a la oposición.

    Ante el ruido, el ministro Cataldo, que no cuestionó el contenido pero sí la oportunidad de las circulares, hizo ver su incomodidad y que no era tiempo de agitar las aguas.

    En la superintendencia entendieron el mensaje, al punto de que si bien las circulares ya estaban publicadas, no hubo ninguna acción para comunicarlas.

    Lo positivo para la cartera educativa fue que en ese momento el trámite legislativo ya se encontraba en el Senado. Y el ruido por el contenido de las circulares, que entre otras cosas apuntaba a actualizar los reglamentos internos e incluir la “perspectiva de género” en ellos, se dio con más fuerza en la Cámara de Diputados.

    “Es cierto que hubo una reacción a las circulares, pero mayoritariamente a nivel de diputados, entonces la preocupación, el susto de que pudieran entorpecer la discusión, que fue real, finalmente no se terminó dando”, dice una fuente que estuvo muy involucrada en la discusión de parte del ministerio de Cataldo. “Lo que pensamos que podía pasar, no pasó”, dice otra.

    En efecto: la ley de convivencia terminó aprobándose y publicándose el 1 de abril de este año. Y si bien para ese entonces el susto de las circulares ya había pasado, aún quedaba pendiente un nudo: los escritos no consideraban esta nueva ley.

    De hecho, la actual ministra de Educación, María Paz Arzola, calificó este martes como “poco apropiado” el que se hayan emitido.

    Esto fue, justamente, lo que tuvo que ser abordado por la nueva superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola, exdirectora regional de Aysén de la superintendencia en el período de Boric. Desde su primer día en el cargo mostró interés por evaluar la derogación de estas circulares, lo que se terminó concretando durante la jornada de martes. También derogó la circular 202 publicada el 6 de marzo, con el fin de trabajar en nuevos lineamientos considerando la nueva ley.

    “En el momento en que fueron publicadas había un trabajo en el Congreso respecto de la ley que se acaba de promulgar, y esto no fue tomado en cuenta. Por lo tanto, estas circulares por el solo ministerio de la ley vendrían quedando sin efecto con la promulgación de la ley”, dijo tras la pauta donde se formalizó la derogación.

    La circular 781 incluía principios de autonomía progresiva, enfoque formativo y perspectiva de género en los reglamentos internos de los colegios, lo que había desatado críticas desde el hoy oficialismo. La circular 782, en tanto, daba instrucciones sobre medidas formativas y disciplinarias, como obligar a colegios particulares a aplicar el mismo procedimiento de Aula Segura de los establecimientos públicos. Esas, además de la 202 -que modificaba los reglamentos internos de recintos con educación parvularia- fueron las derogaciones que se hicieron este martes.

    La resolución finalmente obliga a los colegios a volver a operar bajo la circular antigua de 2018, a la espera de que la superintendencia elabore nuevas instrucciones.

    A falta de ellas, las luces que ha dado la nueva superintendenta durante sus primeras semanas en el cargo apuntan a alivianar la carga administrativa de los establecimientos, idea que también ha verbalizado en varias ocasiones la ministra Arzola.

    La superintendenta, además, ha ordenado apuntalar la capacitación y la orientación. Ejemplo de ello es que está organizando encuentros sobre la nueva ley de convivencia. Este miércoles, por ejemplo, andaba en ello en Puerto Montt.

    Consultados en la superintendencia, optaron por no abordar este tema. Sin embargo, sí concuerdan en que una de las tareas primordiales de la nueva administración es alivianar la carga administrativa a los establecimientos y fiscalizar no tanto desde la sanción.

    Más sobre:EducaciónSuperintendencia de EducaciónMineduc

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Elisabeth Moss y su nueva serie: “Me atrajo la exploración de la amistad femenina como algo que no busca la perfección”

    Crisis de combustibles en Bolivia: Gasolina contaminada, escasez y aumento “inminente” de los precios

    La molestia de la Fiscalía con la ministra Steinert en la previa de la cuenta pública de Valencia

    Sergio Jadue rearma su estrategia judicial y ficha nuevo abogado en causa por platas de la ANFP

    ReLib celebra su tercera edición en Puerto Varas con programación gratuita y para todas las edades

    Más de 400 mil vehículos saldrán de la RM por el fin de semana largo: habrá peaje a “luca” y restricción para camiones

    Lo más leído

    1.
    Del Minsal a la universidad: Ximena Aguilera dirigirá un observatorio técnico en salud pública de la UDP

    Del Minsal a la universidad: Ximena Aguilera dirigirá un observatorio técnico en salud pública de la UDP

    2.
    Decreto de Hacienda concreta recorte de $32.721 millones en Desarrollo Social y golpea a programas de niñez, pueblos indígenas y juventud

    Decreto de Hacienda concreta recorte de $32.721 millones en Desarrollo Social y golpea a programas de niñez, pueblos indígenas y juventud

    3.
    Rastreo telefónico en Colombia y seguimiento de tres inmuebles: así se desactivó el secuestro que duró siete días

    Rastreo telefónico en Colombia y seguimiento de tres inmuebles: así se desactivó el secuestro que duró siete días

    4.
    La molestia de la Fiscalía con la ministra Steinert en la previa de la cuenta pública de Valencia

    La molestia de la Fiscalía con la ministra Steinert en la previa de la cuenta pública de Valencia

    5.
    Los vínculos de Francisco Kaminski con automotora investigada por lavado de activos en la operación Rey David

    Los vínculos de Francisco Kaminski con automotora investigada por lavado de activos en la operación Rey David

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Confirman evento de la WWE con Stephanie Vaquer en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Confirman evento de la WWE con Stephanie Vaquer en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Gremio por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Gremio por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona SC vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona SC vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Duraron sólo 123 días: lo que hay detrás de las circulares de Boric derogadas por la Superintendencia de Educación
    Chile

    Duraron sólo 123 días: lo que hay detrás de las circulares de Boric derogadas por la Superintendencia de Educación

    La molestia de la Fiscalía con la ministra Steinert en la previa de la cuenta pública de Valencia

    Sergio Jadue rearma su estrategia judicial y ficha nuevo abogado en causa por platas de la ANFP

    Powell seguirá en la Fed tras dejar la presidencia y el Senado despeja el camino a nominación de Kevin Warsh
    Negocios

    Powell seguirá en la Fed tras dejar la presidencia y el Senado despeja el camino a nominación de Kevin Warsh

    La crisis del empleo público en el horizonte

    Operación Renta 2026: Tesorería concreta pago a más de 854 mil contribuyentes

    Cuál fue el mensaje que dejó el rey Carlos III a Donald Trump y su administración en Estados Unidos
    Tendencias

    Cuál fue el mensaje que dejó el rey Carlos III a Donald Trump y su administración en Estados Unidos

    Quién es “El Jardinero”, el presunto sucesor de “El Mencho” y “segundo al mando” del Cartel Jalisco Nueva Generación

    La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista

    “Es respetar el reglamento”: partido entre la U y O’Higgins se posterga por la participación celeste en Copa Sudamericana
    El Deportivo

    “Es respetar el reglamento”: partido entre la U y O’Higgins se posterga por la participación celeste en Copa Sudamericana

    En vivo: Atlético de Madrid recibe al Arsenal en la semifinal de la Champions League

    “Transparencia, trabajo y dedicación”: los ejes que Aníbal Mosa espera cumplir en el renovado directorio de Blanco y Negro

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite
    Tecnología

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Elisabeth Moss y su nueva serie: “Me atrajo la exploración de la amistad femenina como algo que no busca la perfección”
    Cultura y entretención

    Elisabeth Moss y su nueva serie: “Me atrajo la exploración de la amistad femenina como algo que no busca la perfección”

    ReLib celebra su tercera edición en Puerto Varas con programación gratuita y para todas las edades

    Mikel Santiago: “El true crime y la ficción negra son redentores, son terapias”

    Crisis de combustibles en Bolivia: Gasolina contaminada, escasez y aumento “inminente” de los precios
    Mundo

    Crisis de combustibles en Bolivia: Gasolina contaminada, escasez y aumento “inminente” de los precios

    Fallo de la Corte Suprema de EE.UU. debilita una herramienta fundamental de la Ley de Derechos Electorales

    “No cometí ningún delito”: jefe de gabinete argentino comparece ante el Congreso en medio de cruces de Milei con opositores y la prensa

    Papas rellenas de ricota y espinaca
    Paula

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura