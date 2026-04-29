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    Sergio Jadue rearma su estrategia judicial y ficha nuevo abogado en causa por platas de la ANFP

    Pese a que la causa está archivada desde 2021, Jadue reapareció recientemente con una presentación ante el 13° Juzgado de Garantía de Santiago. El pasado viernes 24 de abril, revocó formalmente el poder conferido a José Pablo Forteza.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Sergio Jadue. Dragomir Yankovic/Photosport

    El 15 de febrero de 2021 la jueza Verónica Herrera del 13° Juzgado de Garantía de Santiago dictó el archivo de la indagación que tiene como principal protagonista al exmandamás de fútbol chileno Sergio Jadue.

    Desde ahí, poco y nada se supo de la indagación por apropiación indebida y delitos tributarios que se había iniciado tras una querella de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), y en el marco de la cual se indicó que el calerano había usado fondos de la entidad para remodelar su casa y contratar a los abogados que lo defienden en Estados Unidos.

    La determinación de la magistrada, como se evidencia en el expediente judicial, atendió al tiempo transcurrido y a la inexistencia de diligencias en curso.

    El único movimiento relevante que se había observado desde ese momento, fue la solicitud de sobreseimiento que ingresó en 2025 y respecto de sí mismo el abogado José Pablo Forteza, quien durante años actuó en representación de Jadue en esta misma causa.

    Pero recientemente, Jadue reapareció. El pasado viernes 24 de abril, marcando un evidente giro en su estrategia judicial, revocó formalmente el poder conferido a Forteza.

    “Que por este acto vengo en revocar el patrocinio y poder conferido al abogado don José Pablo Forteza Gómez, así como el de cualquier abogado o apoderado que haya asumido mi representación hasta la presente fecha en esta causa. Asimismo, señalo que el anterior me ha informado del estado actual de la presente causa”, se lee en el documento.

    Luego de ello, este lunes 27, Jadue presentó a quien será su nuevo estratega: Marcelo Hadwa.

    “Que vengo en designar abogado patrocinante y conferir poder en la presente causa al abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, don Marcelo Hadwa Issa (...) quien firma el presente escrito en señal de aceptación”, informó.

    Ahora, como ha podido conocer este medio, la nueva defensa deberá analizar todos los antecedentes de la causa para eventualmente hacer solicitudes o requerir diligencias.

    Sergio Jadue. Andres Pina/Photosport

    La participación de Hadwa

    El recién estrenado abogado no es un desconocido para el expresidente de la ANFP. Y aunque esta es la primera vez que tendrá participación directa en este proceso, en el pasado tuvo la representación de su madre, Gloria Jadue Jadue.

    La mujer enfrentó su propio proceso judicial luego de que la exesposa de Jadue, María Inés Facuse, la acusara de haberse apropiado indebidamente de las ganancias de una propiedad que estaba bajo la administración de una sociedad en la que ambas eran socias.

    Ahí, Hadwa logró que la Gloria Jadue fuera sobreseída y que se paralizara su proceso de extradición desde Miami.

    “Este fallo unánime y contundente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso viene a confirmar lo que siempre hemos mantenido: que la señora Gloria Jadue era absolutamente inocente de los cargos que se le habían imputado”, dijo en mayo de 2023 el penalista a Radio Biobío.

    En la oportunidad, el tribunal de alzada estimó que no se configuraba el delito de apropiación indebida que se le imputaban, ya que no estaba pactado, en la sociedad de la que ambas eran parte, que debía haber restituciones si se liquidaban parte de los activos. En ese momento, el activo en cuestión era un departamento en Concón.

    Más sobre:Sergio JadueANFPLa Tercera PMMarcelo Hadwa

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