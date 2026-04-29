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    La molestia de la Fiscalía con la ministra Steinert en la previa de la cuenta pública de Valencia

    La titular de Seguridad decidió convocar a un punto de prensa justo en la antesala de la ceremonia que encabezaría el fiscal nacional, lo que desordenó todo el diseño establecido con meses de anticipación.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    Las cuentas públicas que realizan los jefes de servicios de cada entidad están concebidas como el momento de excelencia en que esas autoridades se lucen y muestran los resultados que han tenido en el último periodo. Es un anfitrión, un dueño de casa, que invita a figuras de otros estamentos a conocer los resultados obtenidos.

    Por lo mismo, es una instancia que se prepara incluso con meses de antelación. Para este miércoles, cuando fue el turno del fiscal nacional Ángel Valencia, su equipo preparó cada detalle con máximo cuidado. En marzo comenzaron con las licitaciones necesarias y el discurso se trabajó durante al menos cuatro semanas.

    Sin embargo, un imprevisto empañó la previa de la actividad y desbordó el diseño que se había establecido. ¿La responsable? Nada menos que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, una figura más que conocida en el Ministerio Público por su reciente pasado como fiscal regional de Tarapacá y quien llevaba más de dos décadas siendo parte de la institución.

    Pese a que se había establecido un itinerario que fijaba el horario en que debían llegar las autoridades, para así recibir al Presidente José Antonio Kast y dar lugar a los saludos y fotos protocolares de la actividad, la ministra y su equipo, según reprochan desde el ente persecutor, lo pasó por alto y decidió convocar a un punto de prensa en la explanada del edificio de la Fiscalía Nacional justo en la antesala del inicio de la ceremonia. Esto debido a que Steinert quería pronunciarse sobre la liberación del empresario de San Miguel que se mantuvo secuestrado por una semana.

    Debido a la presión de la contingencia y a la relevancia de que el secuestrado de San Miguel fuera liberado ileso, desde Seguridad comentan que se accedió a dar una cuña antes de ingresar a la cuenta pública y por eso el equipo de comunicaciones citó a los medios de comunicación a las 8.20 horas, sin que se alertara a funcionarios del Ministerio Público, lo que terminó retrasando un cúmulo de detalles de la cuenta de Valencia.

    Desde Seguridad además añaden que “al llegar los medios estaban al interior del lobby, por lo que la ministra entregó sus declaraciones junto al director de la PDI”. El punto de prensa se inició varios minutos más tarde de lo esperado, lo que llevó a que, por ejemplo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), no pudiera ser recibido por el fiscal nacional en la entrada. El ministro debió ingresar por el estacionamiento y luego subir.

    Además, la comparecencia de la titular de Seguridad, quien habló acompañada del director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, movilizó a periodistas a un lugar que se requería que estuviera despejado para el ingreso del Presidente, quien debía tomarse las fotos oficiales en esa misma explanada con Valencia y los fiscales regionales.

    Tal como advierten desde la Fiscalía Nacional, Steinert obvió el diseño que se había establecido y, de paso, echó por tierra el trabajo realizado con los equipos de avanzada tanto del Mandatario como del ministro del Interior.

    Pero lo que más generó molestia, e incluso “indignación” -como manifestó una fuente consultada por La Tercera-, fue que, conociendo en carne propia el trabajo de los persecutores, no pidió la asistencia ni invitó a los fiscales que estuvieron involucrados en la investigación del secuestro, ni menos a Valencia. Además tanto Valencia como el fiscal Héctor Barros estaban a solo metros de Steinert cuando dio su punto de prensa quien observaron a la ministra en segundo plano.

    La lectura de ello, afirman funcionarios del Ministerio Público, es que solo se consideró que había que salir a hablar primero, aunque fuera sin aquellos que habían llevado todo el proceso de negociación con los delincuentes.

    Si bien en la Fiscalía Nacional no tienen una mala relación con la ministra Steinert, esta situación se transformó en la primera diferencia más evidente de un vínculo institucional que no se ha consolidado y que, por lo demás, se ha definido como distante.

    Las mismas fuentes señalan que han existido instancias de acercamientos -Valencia se ha reunido con la secretaria de Estado en al menos tres oportunidades-, pero hasta ahora no se han tendido mayores puentes de confianza.

    Más sobre:Ángel ValenciaFiscalía NacionalTrinidad SteinertLa Tercera PMCuenta Pública Valencia

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