SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Migraciones prepara procedimiento para que personas que ingresaron en forma irregular salgan por pasos habilitados

    Frank Sauerbaum, director del organismo, anunció que en los próximos días va a presentar una propuesta al Presidente José Antonio Kast.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, anunció que en los próximos días presentará al Presidente José Antonio Kast una propuesta de procedimiento para facilitar la salida del país por pasos habilitados de personas que ingresaron en forma irregular.

    “Había que elaborar un documento que les permita salir a pesar de haber ingresado irregularmente. Ese documento nosotros se lo vamos a proponer al Presidente si a él le parece la figura legal y vamos a poder tener la opción de que ellos salgan", explicó la autoridad, en entrevista con radio Agricultura, la mañana de este lunes.

    La repartición dio forma a una unidad de Fiscalización y Expulsiones y está apostando por acelerar la salida de inmigrantes irregulares.

    “Hay muchas personas que quieren volver a Chile. Entonces, legítimamente, nosotros les vamos a pedir que se vayan y que hagan el trámite en el país de origen y puedan volver a través de sus documentos adecuados”, sostuvo.

    Proyecto que penaliza ingreso irregular

    Respecto a la tramitación del proyecto que penaliza el ingreso irregular como un delito, el exdiputado afirmó que la idea no es judicializar sino que favorecer la expulsión inmediata, con la intención de “regularizar el proceso migratorio en Chile”.

    PEDRO RODRIGUEZ

    “Va a hacer que todas las penas que se decreten apunten a la expulsión inmediata. Nosotros no queremos judicializar más y no queremos burocratizar más la expulsión, sino que al contrario. Y por lo tanto ese es el foco que le vamos a poner al proyecto”, afirmó.

    Expulsiones de venezolanos

    Por otro lado, el director de Migraciones reconoció que hay interés en retomar el diálogo a nivel consular con Venezuela con miras a lograr que se concreten las expulsiones de personas de ese país.

    “Ellos no reciben expulsados, pero las personas que se quieran ir voluntariamente, hoy día existen vuelos comerciales, y de hecho, desde enero hasta ahora se han ido más de 2.300 personas venezolanas voluntariamente hacia Venezuela. Entonces hay un proceso que se está viviendo y hay gestiones que se están haciendo a través de la Cancillería con Venezuela justamente para poder abrir una relación consular", explicó.

    “La agenda es que las personas puedan salir voluntariamente”

    Respecto a la cifra de campaña, que apuntaba a la expulsión de 300.000 personas que estarían en forma irregular, Sauerbaum comentó que “Chile no tiene el detalle” de quién está en el territorio en esa condición.

    “No tenemos 300.000 órdenes de expulsión. Tenemos 46.000 que nos dejó el gobierno anterior. Esas nosotros hemos ido haciendo un análisis de cada una porque muchas de esas personas que fueron supuestamente expulsadas a través de un decreto ya se fueron del país. Entonces estamos haciendo un análisis de esas también”, puntualizó.

    En esa línea, precisó que el foco del gobierno es darle prioridad a la salida de personas que han delinquido.

    “Vamos a hacer una agenda. Y la agenda es que las personas puedan salir voluntariamente y, si quieren, lo puedan reingresar al país cumpliendo los requisitos. Nosotros sabemos y entendemos el valor que tienen los inmigrantes regulares, los que hacen bien las cosas, los que vienen a formar familia, emprender. Y, por lo tanto, queremos que las personas voluntariamente, en algunos casos, puedan salir. Y, si quieren, podrán volver a través de su visa respectiva, a través de los consulados y a través del trámite en el lugar de origen”, planteó.

    Más sobre:GobiernoMigracionesJosé Antonio KastFrank SauerbaumVenezuela

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canes detectores de droga de Carabineros también están de aniversario y celebran aumento en decomisos durante 2025

    El rey Carlos III viaja a EE.UU. en medio de tensiones de Londres con Trump por las Malvinas y pese al tiroteo en Washington

    Emiratos califica de “deliberada y calculada” la ofensiva de Irán y alerta de “punto de inflexión” para la región

    Senadora Núñez defiende megarreforma de Kast, pero apunta a falencias para darla a conocer: “Eso hay que corregirlo”

    Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual

    Mideso prepara ingreso de proyecto de ley que buscará restringir el acceso de menores de edad a redes sociales

    Lo más leído

    1.
    Detienen a funcionaria de Cesfam de La Cisterna que pegó impresiones con amenazas de tiroteo en recinto

    Detienen a funcionaria de Cesfam de La Cisterna que pegó impresiones con amenazas de tiroteo en recinto

    2.
    Directora removida del Hospital de San Antonio: “Llamé a la doctora Vega, no a una exministra”

    Directora removida del Hospital de San Antonio: “Llamé a la doctora Vega, no a una exministra”

    3.
    Cadem: respaldo a la ministra Mara Sedini se desploma 18 puntos en un mes y su desaprobación alcanza el 69%

    Cadem: respaldo a la ministra Mara Sedini se desploma 18 puntos en un mes y su desaprobación alcanza el 69%

    4.
    Poduje detalla plan de viviendas sociales en sector oriente y afirma que “ha surgido resistencia” de parte de los vecinos

    Poduje detalla plan de viviendas sociales en sector oriente y afirma que “ha surgido resistencia” de parte de los vecinos

    5.
    “No tenemos ninguna intención de cortarle el alimento a los niños”: Kast descarta recortes en alimentación escolar

    “No tenemos ninguna intención de cortarle el alimento a los niños”: Kast descarta recortes en alimentación escolar

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 27 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 27 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Decretan alerta temprana preventiva por precipitaciones en Los Rios

    Decretan alerta temprana preventiva por precipitaciones en Los Rios

    Declaran alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales en Valparaíso

    Declaran alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales en Valparaíso

    Canes detectores de droga de Carabineros también están de aniversario y celebran aumento en decomisos durante 2025
    Chile

    Canes detectores de droga de Carabineros también están de aniversario y celebran aumento en decomisos durante 2025

    Migraciones prepara procedimiento para que personas que ingresaron en forma irregular salgan por pasos habilitados

    Senadora Núñez defiende megarreforma de Kast, pero apunta a falencias para darla a conocer: “Eso hay que corregirlo”

    Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual
    Negocios

    Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual

    Petróleo vuelve a subir al desmoronarse expectativas por un acuerdo de EE.UU. con Irán y normalización en Ormuz

    United Airlines reconoce acercamiento con American Airlines para una posible fusión

    A qué se debe el aparente aumento de meteoritos en los cielos de la Tierra, según científicos
    Tendencias

    A qué se debe el aparente aumento de meteoritos en los cielos de la Tierra, según científicos

    El caso de la prestigiosa firma de abogados que envió documentos judiciales con alucinaciones de IA

    Cómo usar el nuevo filtro “vintage” de Instagram que es tendencia en redes sociales

    “Está verde; es bueno de verdad”: el mensaje de Arturo Vidal tras la primera titularidad de Gabriel Maureira en Colo Colo
    El Deportivo

    “Está verde; es bueno de verdad”: el mensaje de Arturo Vidal tras la primera titularidad de Gabriel Maureira en Colo Colo

    “Deja de jugar para atrás, la con… ”: el enojo de Daniel Garnero en la derrota de la UC en el Clásico Universitario

    “El alcohol le pasa factura”: exfigura del Manchester City es captado borracho y durmiendo en un bar

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    “Amenaza” y “retroceso”: gremios culturales en alerta por eventuales cambios en Ley de Propiedad Intelectual
    Cultura y entretención

    “Amenaza” y “retroceso”: gremios culturales en alerta por eventuales cambios en Ley de Propiedad Intelectual

    Corazón tan blando: un relato de Jaime Bayly

    Ser o no ser

    El rey Carlos III viaja a EE.UU. en medio de tensiones de Londres con Trump por las Malvinas y pese al tiroteo en Washington
    Mundo

    El rey Carlos III viaja a EE.UU. en medio de tensiones de Londres con Trump por las Malvinas y pese al tiroteo en Washington

    Emiratos califica de “deliberada y calculada” la ofensiva de Irán y alerta de “punto de inflexión” para la región

    China critica las “ilegales y unilaterales” sanciones de Estados Unidos contra empresas chinas por supuestos lazos con Irán

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido