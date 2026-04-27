Migraciones prepara procedimiento para que personas que ingresaron en forma irregular salgan por pasos habilitados

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, anunció que en los próximos días presentará al Presidente José Antonio Kast una propuesta de procedimiento para facilitar la salida del país por pasos habilitados de personas que ingresaron en forma irregular.

“Había que elaborar un documento que les permita salir a pesar de haber ingresado irregularmente. Ese documento nosotros se lo vamos a proponer al Presidente si a él le parece la figura legal y vamos a poder tener la opción de que ellos salgan", explicó la autoridad, en entrevista con radio Agricultura, la mañana de este lunes.

La repartición dio forma a una unidad de Fiscalización y Expulsiones y está apostando por acelerar la salida de inmigrantes irregulares.

“Hay muchas personas que quieren volver a Chile. Entonces, legítimamente, nosotros les vamos a pedir que se vayan y que hagan el trámite en el país de origen y puedan volver a través de sus documentos adecuados”, sostuvo.

Proyecto que penaliza ingreso irregular

Respecto a la tramitación del proyecto que penaliza el ingreso irregular como un delito, el exdiputado afirmó que la idea no es judicializar sino que favorecer la expulsión inmediata, con la intención de “regularizar el proceso migratorio en Chile”.

PEDRO RODRIGUEZ

“Va a hacer que todas las penas que se decreten apunten a la expulsión inmediata. Nosotros no queremos judicializar más y no queremos burocratizar más la expulsión, sino que al contrario. Y por lo tanto ese es el foco que le vamos a poner al proyecto”, afirmó.

Expulsiones de venezolanos

Por otro lado, el director de Migraciones reconoció que hay interés en retomar el diálogo a nivel consular con Venezuela con miras a lograr que se concreten las expulsiones de personas de ese país.

“Ellos no reciben expulsados, pero las personas que se quieran ir voluntariamente, hoy día existen vuelos comerciales, y de hecho, desde enero hasta ahora se han ido más de 2.300 personas venezolanas voluntariamente hacia Venezuela. Entonces hay un proceso que se está viviendo y hay gestiones que se están haciendo a través de la Cancillería con Venezuela justamente para poder abrir una relación consular", explicó.

“La agenda es que las personas puedan salir voluntariamente”

Respecto a la cifra de campaña, que apuntaba a la expulsión de 300.000 personas que estarían en forma irregular, Sauerbaum comentó que “Chile no tiene el detalle” de quién está en el territorio en esa condición.

“No tenemos 300.000 órdenes de expulsión. Tenemos 46.000 que nos dejó el gobierno anterior. Esas nosotros hemos ido haciendo un análisis de cada una porque muchas de esas personas que fueron supuestamente expulsadas a través de un decreto ya se fueron del país. Entonces estamos haciendo un análisis de esas también”, puntualizó.

En esa línea, precisó que el foco del gobierno es darle prioridad a la salida de personas que han delinquido.

“Vamos a hacer una agenda. Y la agenda es que las personas puedan salir voluntariamente y, si quieren, lo puedan reingresar al país cumpliendo los requisitos. Nosotros sabemos y entendemos el valor que tienen los inmigrantes regulares, los que hacen bien las cosas, los que vienen a formar familia, emprender. Y, por lo tanto, queremos que las personas voluntariamente, en algunos casos, puedan salir. Y, si quieren, podrán volver a través de su visa respectiva, a través de los consulados y a través del trámite en el lugar de origen”, planteó.