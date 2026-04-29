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    Marcha de estudiantes en el centro de Santiago genera varios desvíos en el tránsito

    Sumado a esta manifestación también se ha realizado una marcha en Valparaíso.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Esta jornada una marcha de estudiantes que se desplaza desde diferentes puntos hacia el sector Los Héroes en Santiago ha provocado el desvío del tránsito en varios puntos en la capital.

    La marcha estudiantil tiene por objetivo protestar contra las políticas del gobierno en materia educativa. Según se ha reportado, hoy miércoles tres liceos estuvieron en toma por los estudiantes: el Instituto Nacional, el Liceo Manuel Barros Borgoño, y el Liceo N°1 Javiera Carrera.

    En los tres casos se solicitó desalojo.

    En cuanto al tránsito en Santiago, según detallan desde Transporte Informa, Alameda al oriente es desviada por Av. Manuel Rodríguez, mientras que el transporte público es desviado en Av. España. Se reporta además congestión perimetral en la zona.

    Junto con esto,el tránsito de Av. Providencia al poniente tuvo que ser desviado en Av. Salvador al sur, por lo que hicieron un llamado a preferir rutas alternativa alejado de ese sector Providencia

    Asimismo, Agustinas al oriente fue desviada por Amunategui, y calle Morandé está cerrada desde Alameda.

    En tanto, también detallan que Teatinos ha sido desviada por Huérfanos, y el cruce de Teatinos hacia Nataniel Cox fue cerrado en Santiago.

    Metro de Santiago por otra parte, ha indicado que debido a la manifestación para la estación U. de Chile de la Línea se debe utilizar el acceso Nueva York para entrar y salir de la estación

    Más sobre:NacionalDesvíosMarchaEstudiantesSantiago

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