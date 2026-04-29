Santi Valencia alista su nuevo single junto a Lucky Brown

El artista urbano chileno Santi Valencia lanza un nuevo sencillo titulado Pase lo que pase, en colaboración con Lucky Brown.

La canción estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo 30 de abril, marcando un nuevo hito en la evolución artística del cantante.

Este lanzamiento llega de la mano del sello discográfico BS Music, consolidando la proyección de Santi Valencia dentro de la escena urbana nacional e internacional.

Pase lo que pase es una propuesta que fusiona sonidos contemporáneos del reggaetón con una carga emocional potente, abordando temáticas de lealtad, conexión y determinación en medio de la incertidumbre.

La canción cuenta con la producción de Nacho G Flow y DimeloSonner, quienes aportan una identidad sonora sólida y actual, elevando el track con una estética moderna y competitiva dentro del panorama urbano.

El lanzamiento estará acompañado de una estrategia digital que incluirá activaciones en redes sociales, contenido audiovisual y campañas en plataformas de streaming.