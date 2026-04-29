Ministerio de Desarrollo Social anuncia recorte presupuestario de 2,24% y descarta que ajuste implique retroceso en derechos sociales
La cartera informó un recorte presupuestario para este año 2026 menor al solicitado por Hacienda (3%) a todos los ministerios. Resaltan reducciones al Programa de Apoyo al Recién Nacido (ajuar), Diagnóstico clínico en niñez y al Injuv. A pesar de lo anterior, desde el Midesof enfatizan que "no considera reducciones en beneficios ni coberturas".
En medio de la polémica por la reducción presupuestaria al Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Midesof), desde la cartera informaron este miércoles que no se aplicaría la reducción de 3% del presupuesto exigida desde Hacienda a todos los ministerios, sino que el ajuste para 2026 alcanzaría solamente un 2,24%.
A través de un comunicado, el Midesof detalló que la reducción “se focaliza en programas con baja ejecución histórica, sobreasignación de recursos o debilidades de diseño, y no considera reducciones en beneficios ni coberturas”.
Entre las programas afectados, estaría el vinculado a la Programa de Apoyo al Recién Nacido, el diagnóstico clínico en niñez y el rediseño institucional del Injuv.
“En síntesis, el ajuste no reduce la protección social, sino que ordena el uso de los recursos para mejorar su efectividad y focalización”, detallan desde la cartera.
Respecto al Programa de Apoyo al Recién Nacido, desde el Midesof señalan que habría un ajuste de su presupuesto en 10,5%, explicado en un “stock de reserva sobredimensionado”.
En el caso del Diagnóstico clínico en niñez, la reducción sería de un 23,6%. Esto se explicaría, señalan, en una menor utilización del programa y a la existencia de “recursos sin ejecutar”.
Finalmente, en el caso del Injuv, la reducción sería del 47,7%. Esto se debería a la mencionada generación de una nueva institucionalidad que permita “mejorar la eficiencia y evitar duplicidades, priorizando el impacto directo en los beneficiarios por sobre el gasto administrativo, considerando que en la actualidad el 75% se destina al pago de remuneraciones”.
“En un contexto de estrechez fiscal, nuestra prioridad es clara: no vamos a tocar los beneficios sociales. Estamos ordenando el gasto para que el Estado llegue mejor, más rápido y con mayor impacto a las personas”, señaló al respecto el subsecretario de Servicio Sociales, Alejandro Fernández.
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