Qué contiene el ajuar de recién nacidos que el gobierno aclaró que no se dejará de entregar pese a recortes presupuestarios

La alerta se levantó luego que se conociera un decreto firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con una reducción presupuestaria de $32.721 millones al Ministerio de Desarrollo Social y Familia que afectaba entre otros el Programa de Apoyo al Recién Nacido (ajuar) con una reducción de $1.850 millones.

No obstante, esta jornada la vocera de gobierno, Mara Sedini, aseguró que el recorte presupuestario no afectará a la entrega de este ajuar.

“Aquí voy a ser clara, no hay ningún recién nacido que se va a quedar sin un ajuar, ninguno. Estamos ajustando los programas a la realidad, a la sub ejecución, a la duplicidad de funciones, estamos haciendo más eficientes los recursos”, expuso.

En esa misma línea, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez explicó el recorte presupuestario “no va a afectar beneficios directos” y expuso que “en el caso de los ajuares, tenemos stock más que suficiente, dada la baja de natalidad. Y en el caso de los diagnósticos clínicos, ellos nunca han superado el 65% de ejecución anual. Por lo tanto, esto es un ajuste al presupuesto según la demanda. En consecuencia, ningún niño va a dejar de recibir estos beneficios”.

Pero, ¿qué contiene y quiénes pueden acceder a este beneficio?

El Programa de Apoyo al Recién Nacido (PARN), conocido como ajuar, es parte de las prestaciones que ofrece el Sistema de Protección Social Chile Crece Más (ex Chile Crece Contigo).

Para recibir el ajuar solo es necesario que el hijo o hija nazca en un hospital público de salud, sin importar tu previsión (Isapre, Fonasa u otro) ni el tipo de hospitalización (sala o pensionado).

En la práctica, el beneficio contiene dos líneas de objetos: el paquete de bienestar, apego y estimulación, y el paquete del buen dormir.

El primero contiene ropa, artículos de aseo y porteo, elementos de estimulación inicial, libros de cuentos, mochila y mudador, además de un colgador de puerta.

El segundo incluye corral, sábanas, manta y colchón con funda impermeable y móvil con sonido suave.

Según se explica en las páginas oficiales del gobierno, “el programa busca además fortalecer el conocimiento de los padres y madres en temas de cuidado básico, estimulación, vínculo y desarrollo infantil temprano, mediante acciones como el refuerzo a la sesión educativa realizada en el puerperio de los hospitales previa al alta de las madre y acciones masivas de educación sobre cuidados del recién nacido o recién nacida y crianza respetuosa”.