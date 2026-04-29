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    Más de 400 mil vehículos saldrán de la RM por el fin de semana largo: habrá peaje a “luca” y restricción para camiones

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Con motivo del Día del Trabajador, este viernes 1 de mayo será feriado irrenunciable, por lo que varios ciudadanos disfrutarán de un fin de semana largo. En consecuencia, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) junto a Carabineros y la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), establecieron un plan de contingencia en las autopistas.

    El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, señaló que las estimaciones del MOP proyectan la salida de más de 414 mil vehículos de la Región Metropolitana (RM), cifra similar a la de Semana Santa.

    Respecto a los flujos, se proyecta que la mayor concentración vehicular se presentará la tarde del jueves, entre las 19.00 y las 22.00 horas, además de la mañana del viernes entre las 10.00 y las 13.00 horas.

    Para el retorno, el día de mayor flujo sería el domingo 3 de mayo, con un peak desde las 14:00 hasta 19:00 horas.

    En ese escenario, el subsecretario hizo un llamado a “planificar los viajes, informarse por los canales oficiales y siempre respetar las normas del tránsito para evitar accidentes, de modo que todos tengamos un fin de semana largo seguro”.

    Plan de contingencia

    Al igual que en ocasiones anteriores, este fin de semana se implementará un plan de contingencia en las diferentes rutas que unen a la RM. Dentro de las medidas se encuentra la reducción tarifaria del peaje y la restricción para el tránsito de camiones.

    Peaje a luca

    El peaje costará $1.000 para vehículos livianos a partir de mañana jueves 30 de abril desde las 07:00 hasta las 13:00 horas en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa); en la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura, en ambos sentidos); y en la Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas, en ambos sentidos).

    La medida se repetirá el viernes 1 de mayo entre las 07:00 y 10:00 horas en los mismos peajes de la Ruta 68 y la Ruta 5 Norte.

    Peaje rebajado para camiones

    El jueves y viernes habrá tarifa rebajada en un 50% para camiones de dos o más ejes. La medida regirá entre las 00:00 a las 07:00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 (sentido hacía la costa), Las Vegas de Ruta 5 norte (ambos sentidos) y Angostura de la Ruta 5 sur (ambos sentidos).

    Esta medida involucra también la restricción para el tránsito de camiones durante el día.

    En detalle, habrá restricción el jueves 30 de 12:00 a 19:00 horas en la Ruta 5 Norte en dirección norte (Entre enlace Lo Pinto y el Enlace Llay Llay); en la Ruta 68 en dirección a la costa (Entre Vespucio y enlace Algarrobo); y en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos (Entre enlace Calera de Tango y enlace Pelequén).

    La medida se repetirá el viernes 1 de 09:00 a 15:00 horas en la Ruta 5 Norte, Ruta 68 y Ruta 5 Sur, en los mismos tramos y sentidos.

    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Retorno

    El domingo 3 de mayo, entre las 07:00 y las 12:00 horas, también habrá peaje a $1.000 pesos en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago); Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas) y en la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura, en ambos sentidos).

    Asimismo, se aplicará la rebaja de un 50% para camiones desde las 00:00 a las 07:00 horas en los peajes Las Vegas (ambos sentidos) y Lo Prado y Zapata (en dirección a Santiago).

    También habrá restricción para el tránsito de camiones de 12:00 a 19:00 horas en la Ruta 5 Norte en dirección a Santiago (Entre enlace Lo Pinto y enlace Llay Llay) y en la Ruta 68, también en dirección a Santiago (Entre Vespucio y el enlace Algarrobo).

    Más sobre:CarreterasTransporteVehículosFin de Semana Largo

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