Elisabeth Moss y su nueva serie: “Me atrajo la exploración de la amistad femenina como algo que no busca la perfección”

Elisabeth Moss (Los Angeles, 1982) asegura que el trabajo de Reese Witherspoon en la producción de proyectos audiovisuales fue el principal referente detrás del origen de Love & Squalor Pictures, la compañía que fundó en 2020 y con la que ha realizado las series Luminosas y Mujeres imperfectas.

“Ella es la persona que me inspiró a querer ser productora. La vi haciéndolo y pensé: supongo que esa es una opción”, señala a Culto sobre el paso que la llevó a adoptar un rol detrás de escenas, posicionándose en la gestación y conducción creativa de nuevas historias para el cine y las plataformas.

Fotos: Apple TV Copyrighted

“Es algo increíblemente importante ahora. Rara vez hago algo que no produzca, aunque debo decir que cuando llego y simplemente actúo es una experiencia absolutamente maravillosa poder trabajar con gente que sabe lo que hace”, agrega a través de Zoom.

En Mujeres imperfectas, la serie de Apple TV que acaba de lanzar su último episodio y que se basa en la novela de Araminta Hall, cumple la doble función: actriz y productora. La diferencia respecto a Luminosas es que esta vez había otra colega que también desempeñaba esa doble tarea, Kerry Washington.

“En general he sido la única actriz que es productora, así que tener a esa compañera fue genial. Fue un lujo y una ayuda que a veces pudiéramos aplicar un ‘divide y vencerás’. A veces hay cosas en las que ella es mejor. A veces hay cosas en las que yo soy mejor. Aunque principalmente es ella quien es mejor”, enfatiza.

Copyrighted

Mujeres imperfectas narra la historia de una amistad que se dinamita y salta por los aires. Mary (Moss), Eleanor (Washington) y Nancy (Kate Mara) disfrutan de una noche de fiesta sin saber que será la última vez que estarán las tres juntas. Horas más tarde Nancy aparecerá muerta y se iniciará una vertiginosa investigación en que se revelarán nuevas capas sobre las tres protagonistas, sobre sus familias, sobre sus secretos y sobre eso que creían que las unía.

“Creo que lo que me atrajo desde el principio, cuando leí el libro por primera vez en 2019, fue la exploración de la amistad femenina como algo honesto y que ni siquiera busca la perfección. Es decir, no existe la idea de la perfección. Así que creo que esa mirada honesta a la amistad fue importante para mí. Y luego todo estaba envuelto en una especie de viaje delicioso, sexy, divertido, emocionante, aterrador y salvaje que se presentaba en la superficie”, plantea.

En su nueva producción le tocó encarnar a un personaje que define como “una madre heroica en el sentido más amplio de la palabra”. Y profundiza: “Lo que me encantó fue la idea de interpretar a la heroína que veo todos los días. La madre que tiene que dejar a sus hijos para ir a trabajar, la madre que tiene cinco hijos y trabaja, la madre que se queda en casa y tiene el trabajo más difícil del mundo, que es ser madre. Eso es algo que veía a diario. Y desde que soy madre admiro a esas mujeres todos los días. Y, por cierto, a todos los padres y cuidadores que son capaces de crear ese espacio para sus hijos. Por eso, la idea de interpretar a ese tipo de heroína me resultaba muy atractiva”.

Copyrighted

Un papel que, vale mencionar, es distinto a los otros dos que impulsan la trama. Esa diferencia se manifiesta en, por ejemplo, su forma de vestir. “Mary ha tomado un rumbo diferente en su vida en comparación con estas dos mujeres. Es ama de casa, así que prefiere usar ropa que no le importe que se manche, que sea un poco más funcional”, indica.

La estrella de The handmaid’s tale estuvo en el centro de las conversaciones para adaptar la novela de Araminta Hall en la que se basa la ficción. En ese proceso creativo –en que decidieron mover la historia de Londres a Los Angeles– intentaron mantener la estructura de la narración, que primero se presenta desde el punto de vista de Eleanor, luego adopta el enfoque de Nancy y, por último, elige la perspectiva de Mary.

“Esa estructura me enamoró cuando leí el libro. Era lo más importante que intentábamos preservar”, asegura, reconociendo que en algún momento pensaron si podría funcionar una narración sin variaciones en los puntos de vista, pero que descartaron esa idea. “Por suerte, pudimos encontrar la manera de mantener la estructura del libro con los diferentes puntos de vista, y esa es mi parte favorita de la serie”, sostiene.

Copyrighted

Moss admite que podría haber dirigido algunos capítulos de la producción de Apple TV, pero que descartó esa posibilidad debido a sus vivencias recientes. “Cuando estábamos buscando directores para Mujeres imperfectas, yo acababa de dirigir los dos primeros episodios y los dos últimos de la temporada final de The handmaid’s tale, tres meses después de tener a mi hijo. Así que pensé: necesito un respiro este verano, voy a formar parte de un elenco maravilloso y voy a dejar que otra persona se encargue de eso”.

Y concluye con una suerte de recomendación para todos aquellos que aún esperan por iniciar la lectura o poner play en Apple TV: “La gente me ha preguntado: ¿Debería leer el libro primero? ¿Debería ver la serie primero? Y he podido responder que cualquiera de las dos. Porque creo que son lo suficientemente diferentes en aspectos clave, aunque no te diré cuáles”.