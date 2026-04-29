SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Elisabeth Moss y su nueva serie: “Me atrajo la exploración de la amistad femenina como algo que no busca la perfección”

    La estrella de The Handmaid's Tale es una de las protagonistas de Mujeres Imperfectas, serie de Apple TV que hurga en el costado más áspero de tres amigas. En entrevista con Culto, la actriz aborda su admiración por la novela en la que se basa, detalla su participación como productora junto a Kerry Washington y cuenta por qué esta vez prefirió no ejercer como directora.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Elisabeth Moss y su nueva serie: “Me atrajo la exploración de la amistad femenina como algo que no busca la perfección”

    Elisabeth Moss (Los Angeles, 1982) asegura que el trabajo de Reese Witherspoon en la producción de proyectos audiovisuales fue el principal referente detrás del origen de Love & Squalor Pictures, la compañía que fundó en 2020 y con la que ha realizado las series Luminosas y Mujeres imperfectas.

    “Ella es la persona que me inspiró a querer ser productora. La vi haciéndolo y pensé: supongo que esa es una opción”, señala a Culto sobre el paso que la llevó a adoptar un rol detrás de escenas, posicionándose en la gestación y conducción creativa de nuevas historias para el cine y las plataformas.

    Fotos: Apple TV Copyrighted

    “Es algo increíblemente importante ahora. Rara vez hago algo que no produzca, aunque debo decir que cuando llego y simplemente actúo es una experiencia absolutamente maravillosa poder trabajar con gente que sabe lo que hace”, agrega a través de Zoom.

    En Mujeres imperfectas, la serie de Apple TV que acaba de lanzar su último episodio y que se basa en la novela de Araminta Hall, cumple la doble función: actriz y productora. La diferencia respecto a Luminosas es que esta vez había otra colega que también desempeñaba esa doble tarea, Kerry Washington.

    En general he sido la única actriz que es productora, así que tener a esa compañera fue genial. Fue un lujo y una ayuda que a veces pudiéramos aplicar un ‘divide y vencerás’. A veces hay cosas en las que ella es mejor. A veces hay cosas en las que yo soy mejor. Aunque principalmente es ella quien es mejor”, enfatiza.

    Copyrighted

    Mujeres imperfectas narra la historia de una amistad que se dinamita y salta por los aires. Mary (Moss), Eleanor (Washington) y Nancy (Kate Mara) disfrutan de una noche de fiesta sin saber que será la última vez que estarán las tres juntas. Horas más tarde Nancy aparecerá muerta y se iniciará una vertiginosa investigación en que se revelarán nuevas capas sobre las tres protagonistas, sobre sus familias, sobre sus secretos y sobre eso que creían que las unía.

    “Creo que lo que me atrajo desde el principio, cuando leí el libro por primera vez en 2019, fue la exploración de la amistad femenina como algo honesto y que ni siquiera busca la perfección. Es decir, no existe la idea de la perfección. Así que creo que esa mirada honesta a la amistad fue importante para mí. Y luego todo estaba envuelto en una especie de viaje delicioso, sexy, divertido, emocionante, aterrador y salvaje que se presentaba en la superficie”, plantea.

    En su nueva producción le tocó encarnar a un personaje que define como “una madre heroica en el sentido más amplio de la palabra”. Y profundiza: “Lo que me encantó fue la idea de interpretar a la heroína que veo todos los días. La madre que tiene que dejar a sus hijos para ir a trabajar, la madre que tiene cinco hijos y trabaja, la madre que se queda en casa y tiene el trabajo más difícil del mundo, que es ser madre. Eso es algo que veía a diario. Y desde que soy madre admiro a esas mujeres todos los días. Y, por cierto, a todos los padres y cuidadores que son capaces de crear ese espacio para sus hijos. Por eso, la idea de interpretar a ese tipo de heroína me resultaba muy atractiva”.

    Copyrighted

    Un papel que, vale mencionar, es distinto a los otros dos que impulsan la trama. Esa diferencia se manifiesta en, por ejemplo, su forma de vestir. “Mary ha tomado un rumbo diferente en su vida en comparación con estas dos mujeres. Es ama de casa, así que prefiere usar ropa que no le importe que se manche, que sea un poco más funcional”, indica.

    La estrella de The handmaid’s tale estuvo en el centro de las conversaciones para adaptar la novela de Araminta Hall en la que se basa la ficción. En ese proceso creativo –en que decidieron mover la historia de Londres a Los Angeles– intentaron mantener la estructura de la narración, que primero se presenta desde el punto de vista de Eleanor, luego adopta el enfoque de Nancy y, por último, elige la perspectiva de Mary.

    Esa estructura me enamoró cuando leí el libro. Era lo más importante que intentábamos preservar”, asegura, reconociendo que en algún momento pensaron si podría funcionar una narración sin variaciones en los puntos de vista, pero que descartaron esa idea. “Por suerte, pudimos encontrar la manera de mantener la estructura del libro con los diferentes puntos de vista, y esa es mi parte favorita de la serie”, sostiene.

    Copyrighted

    Moss admite que podría haber dirigido algunos capítulos de la producción de Apple TV, pero que descartó esa posibilidad debido a sus vivencias recientes. “Cuando estábamos buscando directores para Mujeres imperfectas, yo acababa de dirigir los dos primeros episodios y los dos últimos de la temporada final de The handmaid’s tale, tres meses después de tener a mi hijo. Así que pensé: necesito un respiro este verano, voy a formar parte de un elenco maravilloso y voy a dejar que otra persona se encargue de eso”.

    Y concluye con una suerte de recomendación para todos aquellos que aún esperan por iniciar la lectura o poner play en Apple TV: “La gente me ha preguntado: ¿Debería leer el libro primero? ¿Debería ver la serie primero? Y he podido responder que cualquiera de las dos. Porque creo que son lo suficientemente diferentes en aspectos clave, aunque no te diré cuáles”.

    Lee también:

    Más sobre:SeriesElisabeth MossMujeres ImperfectasApple TVimperfect WomenKerry WashingtonKate MaraJoel KinnamanCorey StollLeslie Odom Jr.Ana OrtizKeith CarradineThe Handmaid's TaleSeries de CultoQue Ver

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Crisis de combustibles en Bolivia: Gasolina contaminada, escasez y aumento “inminente” de los precios

    Duraron sólo 123 días: lo que hay detrás de las circulares de Boric derogadas por la Superintendencia de Educación

    La molestia de la Fiscalía con la ministra Steinert en la previa de la cuenta pública de Valencia

    Sergio Jadue rearma su estrategia judicial y ficha nuevo abogado en causa por platas de la ANFP

    ReLib celebra su tercera edición en Puerto Varas con programación gratuita y para todas las edades

    Más de 400 mil vehículos saldrán de la RM por el fin de semana largo: habrá peaje a “luca” y restricción para camiones

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Confirman evento de la WWE con Stephanie Vaquer en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Confirman evento de la WWE con Stephanie Vaquer en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Gremio por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Gremio por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona SC vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona SC vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Duraron sólo 123 días: lo que hay detrás de las circulares de Boric derogadas por la Superintendencia de Educación
    Chile

    Duraron sólo 123 días: lo que hay detrás de las circulares de Boric derogadas por la Superintendencia de Educación

    La molestia de la Fiscalía con la ministra Steinert en la previa de la cuenta pública de Valencia

    Sergio Jadue rearma su estrategia judicial y ficha nuevo abogado en causa por platas de la ANFP

    Powell seguirá en la Fed tras dejar la presidencia y el Senado despeja el camino a nominación de Kevin Warsh
    Negocios

    Powell seguirá en la Fed tras dejar la presidencia y el Senado despeja el camino a nominación de Kevin Warsh

    La crisis del empleo público en el horizonte

    Operación Renta 2026: Tesorería concreta pago a más de 854 mil contribuyentes

    Cuál fue el mensaje que dejó el rey Carlos III a Donald Trump y su administración en Estados Unidos
    Tendencias

    Cuál fue el mensaje que dejó el rey Carlos III a Donald Trump y su administración en Estados Unidos

    Quién es “El Jardinero”, el presunto sucesor de “El Mencho” y “segundo al mando” del Cartel Jalisco Nueva Generación

    La habilidad que puede proteger a niños y adolescentes de los peligros de las redes sociales, según una especialista

    “Es respetar el reglamento”: partido entre la U y O’Higgins se posterga por la participación celeste en Copa Sudamericana
    El Deportivo

    “Es respetar el reglamento”: partido entre la U y O’Higgins se posterga por la participación celeste en Copa Sudamericana

    En vivo: Atlético de Madrid recibe al Arsenal en la semifinal de la Champions League

    “Transparencia, trabajo y dedicación”: los ejes que Aníbal Mosa espera cumplir en el renovado directorio de Blanco y Negro

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite
    Tecnología

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Elisabeth Moss y su nueva serie: “Me atrajo la exploración de la amistad femenina como algo que no busca la perfección”
    Cultura y entretención

    Elisabeth Moss y su nueva serie: “Me atrajo la exploración de la amistad femenina como algo que no busca la perfección”

    ReLib celebra su tercera edición en Puerto Varas con programación gratuita y para todas las edades

    Mikel Santiago: “El true crime y la ficción negra son redentores, son terapias”

    Crisis de combustibles en Bolivia: Gasolina contaminada, escasez y aumento “inminente” de los precios
    Mundo

    Crisis de combustibles en Bolivia: Gasolina contaminada, escasez y aumento “inminente” de los precios

    Fallo de la Corte Suprema de EE.UU. debilita una herramienta fundamental de la Ley de Derechos Electorales

    “No cometí ningún delito”: jefe de gabinete argentino comparece ante el Congreso en medio de cruces de Milei con opositores y la prensa

    Papas rellenas de ricota y espinaca
    Paula

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura