Problemas para Nicolás Massú: Christian Garin se suma a Nicolás Jarry y sufre una complicada lesión

El equipo chileno de Copa Davis vive un complejo momento a tres meses de recibir a España, por los octavos de final. A la compleja situación en el codo de Nicolás Jarry (204º), se suma una lesión de Christian Garin (119º) que lo obligará a parar por un tiempo indefinido.

Gago anunció este lunes la noticia, a través de un comunicado en sus redes sociales. “Quería contarles que desde hace algunos meses he estado compitiendo con una lesión que he intentado manejar y superar para seguir estando en la cancha. Lamentablemente, en las últimas semanas la situación se ha agravado bastante y he llegado a un punto en el que necesito parar para enfocarme completamente en mi recuperación”, afirmó.

En ese sentido, detalló cuál es el escenario y puso cierta incertidumbre acerca de su retorno. “Después de realizar distintos estudios y evaluaciones médicas, junto a mi equipo hemos decidido que lo más responsable es detener la competencia durante las próximas semanas. Hoy no tengo una fecha clara de regreso, porque quiero darle a mi cuerpo el tiempo necesario para recuperarse de la mejor manera posible”, afirmó.

“No es una decisión fácil, pero creo que es la correcta. Mi objetivo es volver a competir al máximo nivel y para eso necesito estar al 100%, tanto física como mentalmente. Agradezco de corazón el apoyo y el cariño que siempre me entregan, les estaré contando como sigue mi recuperación”, cerró.

De acuerdo a información recabada por El Deportivo, la dolencia que arrastra el número dos del país es en la cadera , lo que implica la necesidad de un periodo de descanso urgente para evitar una lesión mayor y poder enfrentar el segundo semestre al cien por ciento, de acuerdo a cómo vaya evolucionando.

Incertidumbre por Jarry

Nicolás Jarry, por su parte, sigue sin recuperarse de la fractura que sufrió en el codo izquierdo en la última parte del año pasado. Hace unos días anunció que regresará a Chile para ver cómo avanzar.

“Quería contarles que, después de varias semanas entrenando en Barcelona con mucha ilusión y con el objetivo de llegar a la temporada de pasto, las cosas no han salido como esperaba. Sigo con molestias en el codo y, por ahora, no podré volver a competir”, reveló.

“Regreso a Santiago para reunirme con mis médicos y evaluar los próximos pasos. No es una situación fácil, pero voy a seguir haciendo todo lo posible para encontrar una solución y volver a la cancha lo antes posible”, complementó el tenista, que caerá hasta más allá del puesto 660 tras no poder defender los octavos de final que alcanzó en Wimbledon el año pasado.

De este modo, hoy solo Alejandro Tabilo (31º) y Tomás Barrios (137º) están en condiciones de competir.