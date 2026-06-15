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    El orgullo del técnico de Cabo Verde tras el empate ante España: “Controlar el partido no es lo mismo que tener ocasiones”

    Bubista destaca la organización defensiva de sus dirigidos y elogia la actuación del arquero Vozinha.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El orgullo del técnico de Cabo Verde tras el empate ante España: “Controlar el partido no es lo mismo que tener ocasiones”. Wang Kaiyan

    El empate sin goles entre España y Cabo Verde queda en la historia. En el cuadro africano la igualdad es valorada como un resultado heroico en su estreno en el Mundial.

    Uno de los momentos más emotivos se produjo tras el pitazo final, cuando el arquero Vozinha rompió en llanto. El técnico Bubista explicó la reacción la figura de la jornada. “Estaba emocionado, es un jugador con mucha experiencia. Eran lágrimas de resiliencia. Hemos jugado bien, no nos hemos precipitado al jugar atrás. Hemos defendido bien y tengo que darle la enhorabuena. Tenemos que seguir así”, señaló.

    Luego el estratega profundizó en el análisis del encuentro. “Hay que felicitar a esos equipos que teóricamente son inferiores. El mundo del fútbol está abierto y estas selecciones de menos categoría cada vez pueden disputar partidos contra selecciones de mayor jerarquía. Lo importante es la determinación, el esfuerzo. Los equipos más pequeños se valen de todo esto para jugar ante los grandes”, sostuvo.

    Lamine Yamal entró en los últimos 20 minutos, pero no fue capaz de romper el cerco de Cabo Verde. Xinhua News Agency.All Rights Reserved

    En esa línea, defendió el planteamiento de su equipo. “Hemos jugado más organizados. España ha tenido la posesión de balón casi todo el partido. Pero controlar el partido no es lo mismo que tener ocasiones”, aseguró.

    Bubista evitó realizar una evaluación profunda del rival y puso el foco en el trabajo de su propia selección. “Estaba concentrado en mi equipo. Como dije, manda la organización defensiva. Estadísticamente, en un Mundial los equipos ganan los partidos a balón parado o en transiciones. Así intentamos preparar el partido. Era un partido muy complicado. Estamos muy satisfechos por este debut”, indicó.

    El entrenador también reveló el mensaje que entregó a sus futbolistas durante el entretiempo. “Queríamos hacer algo más en ataque, más transiciones. Conforme el partido estaba acabando, lo hicimos mejor. Pero mantuvimos la calma. Les dije que tenían que creer en sí mismos. España es uno de los mejores equipos del mundo y, obviamente, teníamos que priorizar lo defensivo”, explicó.

    “Sólo puedo dar las gracias a Vozinha, que lleva muchísimos años. No me gusta individualizar, pero hizo un gran partido”, concluyó.

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