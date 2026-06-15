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    Condenan a compañero de Lucas Cepeda a ocho años y medio de prisión por agresión sexual

    El delito se produjo en 2024, cuando el delantero defendía al Valencia. Otro futbolista también deberá cumplir presidio.

     
    Rafa Mir, en un partido del Elche.

    La justicia española aplica mano dura a Rafa Mir. El delantero del Elche, donde es compañero del chileno Lucas Cepeda, recibió una ejemplarizadora condena bajo el cargo de agresión sexual y lesiones: deberá cumplir ocho años y medio de prisión. Pablo Jara, amigo de Mir y también futbolista, fue sancionado con dos años de privación de libertad.

    Además, se decretó una multa de USS$ 74.000 en favor de la víctima del primer condenado y de US$ 7.227 en el caso de la segunda.

    Condenan a compañero de Lucas Cepeda a ocho años y medio de prisión por agresión sexual

    La sentencia fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La investigación se inició en septiembre de 2024. cuando Mir, quien militaba en el Valencia, donde estaba cedido por el Sevilla, fue detenido después de ser acusado por una mujer a la que conoció en una discoteca y con la que, luego, se trasladó a su casa, en compañía de una amiga y dos amigos.

    La corte consideró que Mir es culpable del delito de agresión sexual, lo que implica una pena de siete años de prisión. Por el cargo de lesiones se le añade el tiempo restante.

    La reacción de Rafa Mir en Instagram. Christian Andres Gonzalez Arancibia

    La reacción de Mir

    La sentencia añade penas accesorias. Entre ellas figura la prohibición de acercarse y de comunicarse con la víctima por un plazo de 13 años. Además, se agregan siete años de libertad vigilada, posteriores al cumplimiento de la condena de privación de libertad.

    A través de su cuenta en Instagram, el futbolista rechazó el dictamen. “No estoy de acuerdo con la sentencia y recurriremos en los próximos días”, sostuvo respecto de la apelación que dispondrá, en conjunto con los abogados que lo asesoran.

    “Sigo confiando en la justicia”, puntualizó, a modo de mantener la confianza en relación a que el complejo escenario que puede enfrentar se revierta a partir de los descargos que presentará.

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