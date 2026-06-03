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    Lucas Cepeda apunta al complicado presente de la Roja antes de enfrentar a Portugal: “Somos la peor selección de Sudamérica”

    El delantero anticipa el compromiso ante la escuadra europea y dice que Chile tiene todo para salir del mal momento.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Lucas Cepeda apunta al complicado presente de la Roja antes de enfrentar a Portugal: “Somos la peor selección de Sudamérica”. www.photosport.nz

    La Roja continúa su preparación para los amistosos. Este fin de semana enfrentará a Portugal. En la antesala del encuentro, Lucas Cepeda abordó el desafío. “Es una selección, para mí, candidata a salir campeón del mundo. Con jugadores que vienen recién de ganar la Champions. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo, que es Cristiano Ronaldo”, señaló.

    Pese a ello, sostuvo que el plantel chileno llega bien aspectado al compromiso. “Llevamos más de seis meses preparándonos. Creo que hemos ido por buen camino. Se han ido viendo reflejadas las cosas dentro de la cancha”, afirmó.

    Cepeda hizo referencia también a los últimos encuentros disputados por la Selección. “Hay que seguir hacia adelante, asumiendo responsabilidades, adaptándonos a la idea de juego del profe (Nicolás Córdova)”, comentó.

    Respecto a las claves para enfrentar a Portugal, el jugador indicó que el margen de error será mínimo. “Hay que estar finos en todos los detalles. Si le das un segundo o te equivocas en un detalle, puede ser que te convierta en un gol o puedas perder el partido. Solo hay que estar enfocado y hacer lo que nos pide el técnico”, sostuvo.

    Lucas Cepeda en un duelo entre Brasil y Chile. Photosport

    “Nosotros vamos a ir a buscar un resultado que queremos, que es el triunfo siempre. Pero esto nos lleva a seguir preparándonos para lo que nos convoca, que son las Eliminatorias y la Copa América 2028”, añadió.

    El atacante también abordó el desafío de medirse ante una selección que cuenta con figuras de mayor trayectoria internacional. “No es por ser un jugador arrogante ni canchero, pero de verdad si tú colocas nombre por nombre, ellos nos van a pasar por encima siempre. Pero dentro de la cancha somos todos seres humanos. Somos 11 contra 11 y el que hace mejor el juego se puede llevar el triunfo”, manifestó.

    Uno de los focos del encuentro estará puesto en el enfrentamiento con Cristiano Ronaldo. “Uno lo ha visto desde chico. Es un sueño poder estar al lado de él, enfrentarlo. Ojalá hacer un buen partido para cambiar camiseta con él y tener un recuerdo”, dijo.

    Sin embargo, aseguró que la prioridad estará puesta en el rendimiento colectivo de la selección. “Más que nada me enfoco en aportar mi granito de arena para la Selección y poder obtener un buen resultado”, añadió.

    Cepeda también realizó una autocrítica sobre el presente de Chile en el contexto regional. “Hay que ser realistas. Nosotros somos la peor selección de Sudamérica y hay que afrontarlo como adultos. Ir para adelante y poder salir de esta situación”, expresó.

    Pese a ese diagnóstico, afirmó que existe confianza en la capacidad del plantel para mejorar en los próximos años. “Tenemos más jugadores y le pido a la gente que nos apoyen, que confíen en nosotros. Nosotros vamos a dar todo para volver a tener a la Selección donde se merece”, señaló.

    Finalmente, Cepeda se refirió a su situación tras los primeros meses en el Elche de España. El atacante calificó como positiva su experiencia, aunque reconoció que no tuvo la continuidad que esperaba. “Fueron cuatro meses muy buenos. Una experiencia nueva. Creo que estuve a la altura. Lamentablemente no jugué mucho”, comentó.

    De cara a la nueva temporada, aseguró que su objetivo será ganarse un lugar en el equipo y aumentar su participación. “Voy a ir a entregarme al 100% y aportar para obtener los resultados que se merece el club. Quiero ganarme un puesto, quiero ser titular y jugar todo”, concluyó.

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