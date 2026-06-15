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    El round de Poduje con Fundación Alcanzable por freno a proyectos de arriendos adjudicados durante el gobierno anterior

    El ministro Poduje modificó un proyecto en Cerrillos que recibía subsidios de arriendo para destinarlo a propietarios definitivos, pero desde la fundación que administra el complejo alegan que se hizo unilateralmente.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. FOTO: Sebastian Cisternas/Aton Chile

    La comuna de Cerrillos se ha transformado en uno de los últimos focos que tiene de cabeza al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, particularmente por un proyecto: el denominado “Plaza Alcanzable”. En lo concreto consiste en un total de 231 departamentos administrados por la Fundación Alcanzable y que cuentan con subsidios de arriendo destinados para familias vulnerables en un terreno del Estado.

    Sin embargo, ello termina chocando con uno de los principales ideales de Poduje y de este gobierno del Presidente José Antonio Kast: que la solución habitacional pase porque las familias puedan tener su vivienda propia y no que dependan constantemente del arriendo. “Queremos que Chile vuelva a ser un país de propietarios, no de arrendatarios”, dijo el Mandatario en su Cuenta Pública.

    Fue así que el pasado 18 de mayo Poduje también lo planteó en un mensaje a través de la red social X: “Vamos a modificar el contrato y paralizar nuevos llamados para edificios exclusivos de arriendo. Nuestro compromiso es que más familias puedan acceder a su vivienda propia, especialmente jóvenes y sectores medios que hoy están fuera del sistema habitacional”.

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

    Sin embargo, ello le generó un conflicto con la fundación, que ha acusado que se quiere terminar de forma unilateral un convenio vigente. En lo concreto el Minvu ya solicitó al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) dar término al convenio de estos departamentos que son de 1, 2 y 3 dormitorios, y 11 unidades para personas con discapacidad, los cuales están emplazados en un suelo en Cerrillos del cual el Serviu es propietario a través del subsidio DS49.

    Desde la fundación recuerdan que ellos fueron seleccionados para administrar el proyecto en 2022 a través de un concurso público y ahora, acusando incumplimiento del convenio, la fundación ha dicho que hará valer sus derechos en todas las sedes administrativas o judiciales.

    La idea del Minvu es cambiar el modelo y que esos departamentos tengan un proceso de postulación para entregarlos en propiedad a las familias.

    Pero el tema abrió un debate entre los entendidos en vivienda. Por un lado está la postura del gobierno de que no se puede arrendar para toda la vida, pero también hay quienes defienden el arriendo, ya que argumentan que para ciertos segmentos de la población es imposible adquirir una vivienda en lo inmediato y al menos arrendar les abre una posibilidad transitoria. Ejemplos de esto son los más jóvenes que carecen del capital para un inmueble pero necesitan independizarse, o los adultos mayores que de igual forma no cuentan con los recursos o la capacidad de endeudamiento que permite un crédito hipotecario.

    En ese sentido, la fundación ha dicho que la decisión del Minvu genera un precedente que podría traer consecuencias para otros proyectos del mismo tipo “al no considerar el arriendo como una opción viable”.

    Sin embargo, en el Minvu sostienen que en este caso en particular se justifica el término del convenio, pues son departamentos del Serviu, por lo que se debían destinar completamente a propietarios.

    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Contraste de versiones

    La Tercera consultó tanto al Minvu como a la fundación respecto del tema. Por un lado, la directora ejecutiva de Alcanzable, Pía Mora, dice que “estamos en conversaciones con las autoridades y esperamos que el Ministerio de Vivienda no termine de forma unilateral y arbitraria un convenio vigente, lo que sería gravísimo, porque ignora completamente la institucionalidad de los organismos del Estado”.

    En ese sentido agrega que “haremos valer nuestros derechos en todas las instancias administrativas y judiciales que corresponda, porque este caso sienta un precedente peligroso para toda la política social. En Chile hay múltiples iniciativas similares que quedan en incertidumbre si este caso prospera. Si esas condiciones se debilitan, también se debilita la capacidad de desarrollar soluciones sociales complejas y de largo plazo”.

    El Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Foto: André Morales /La Tercera Andres Morales Poll

    Mora critica que “las autoridades pueden redefinir prioridades en materia habitacional. Pero esos cambios deben proyectarse hacia adelante, no afectar contratos ya adjudicados y en ejecución, menos cuando no hay razones técnicas que lo justifiquen”.

    Sin embargo, el ministro tiene otra mirada. Poduje dice a este diario que el término de este convenio no implica que se deje de habilitar opciones de subsidio de arriendo, lo que afirma siempre deja una oferta disponible para la gente que a veces no puede comprar. “Yo estoy de acuerdo con eso, pero para eso tenemos un subsidio arriendo”, dice.

    Sobre el proyecto particular en Cerrillos, recalca que “los subsidios de arriendo funcionan como un voucher. La gente va a buscar un arriendo. Pero este edificio lo pagó el Serviu, un edificio nuevo. En consecuencia, tiene que ser para el programa de vivienda propia, y porque tenemos un gran déficit de familias que necesitan su vivienda propia”.

    Respecto de la fundación Alcanzable, dice que “nos parece muy bueno lo que hace la fundación, lo valoramos mucho. Este proyecto es un proyecto nuevo hecho de cero. Tiene que ser para la propiedad. Eso es lo que es el foco de nuestra política habitacional. Nosotros tenemos una excelente imagen de la fundación, valoramos mucho el aporte que han hecho y esperamos no tener ninguna controversia con ellos que se entienda que en este caso esto hay mucha necesidad de vivienda propia”.

    La directora ejecutiva recalca que “defenderse de un procedimiento irregular tiene un costo real en tiempo, recursos legales y energía institucional que deberían estar en las familias que esperan una vivienda. La cancha no es pareja".

    Pero Poduje sostiene que acá hay “cero irregularidades. Esto es solamente un cambio de prioridad porque el edificio fue pagado entero por el Serviu y tenemos mucha necesidad de familias”.

    Más sobre:Ministerio de Vivienda y UrbanismoIván PodujeFundación AlcanzableArriendos

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