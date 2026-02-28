SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    La actriz de Shōgun –responsable de interpretar a la artista japonesa en las próximas películas de The Beatles– habla con Culto sobre la nueva temporada de la serie Monarch: Legado de Monstruos (Apple TV), donde encarna a uno de los personajes centrales. “Me divertí mucho interpretándola con más autoridad”, indica.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Nacida en Nueva Zelanda, pero criada en Japón, Anna Sawai se ha convertido en uno de los nombres más solicitados del presente de Hollywood. Su despegue se asocia fundamentalmente a Shōgun, la serie con la que triunfó en los Emmy, Globos de Oro y en cuanta premiación se realiza anualmente en Hollywood. Pero antes de acaparar elogios y galardones con esa producción ambientada en el Japón feudal –en la que interpretó a Toda Mariko– dejó su huella en Monarch: Legado de monstruos.

    Parte del llamado MonsterVerse, la serie expande la mitología alrededor de King Kong, Godzilla y otras bestias (o titanes) de ese calibre que pueblan el mundo. La ficción de la plataforma Apple TV propone un equilibrio entre el espectáculo y el desarrollo de la complicada trama alrededor de una familia japonesa y una familia japonesa-estadounidense.

    Copyrighted

    Al centro de la historia está Cate Randa, el personaje al que da vida Sawai. Después de haber sobrevivido al devastador ataque de Godzilla en San Francisco –un hito clave del filme de 2014 dirigido por Gareth Edwards–, Cate descubre un secreto que conecta a su familia con Monarch, la organización científica enfocada en descubrir y estudiar a esas criaturas. La lógica consiste en que cada tanto irrumpa una feroz bestia en pantalla y, de ese modo, el drama intergeneracional se intercale con la diversión.

    Ahora, dos años después de la emisión del final de la primera temporada, esa fórmula continúa con la llegada del segundo ciclo, que acaba de lanzar su primer capítulo. Una tanda de episodios donde –asegura en entrevista con Culto– su personaje “está asumiendo las decisiones que ha tomado. Todavía carga con la culpa, pero es capaz de seguir adelante y guiar a todos para encontrar a Shaw (Kurt Russell) y luego continuar el viaje, así que me divertí mucho interpretándola con más autoridad”.

    Es decir, su nombre sigue siendo el primero en aparecer en los créditos de cada capítulo (Russell y su hijo menor, Wyatt, cierran el cast), pero ahora ese protagonismo tiene eco en el control y la responsabilidad que adquiere la joven que representa. Esta vez, enfatiza, el viaje de Cate consiste en “dar forma al legado, no descubrirlo, sino que darle forma, crearlo”.

    Eric Charbonneau

    -Aunque esta es una serie sobre monstruos gigantes, tiene momentos íntimos. ¿Cómo aborda esas escenas? ¿Qué le permiten explorar?

    Creo que esos momentos son mis favoritos porque son reales. Estás teniendo una conversación de humano a humano, y no tiene por qué ser algo ruidoso y llamativo. Se trata simplemente de conectar con la otra persona. Así que creo que tuvimos muchas escenas geniales juntos. Cada personaje tiene sus momentos vulnerables donde podemos verlos como seres humanos reales. Creo que eso es lo bello de esto.

    Unas semanas antes, en el marco de un evento de Apple TV celebrado en Santa Mónica –al que Culto asiste de manera presencial–, la actriz saca risas cuando menciona su conexión de años con Godzilla (“Es muy importante en Japón, así que simplemente creces con él. Es como Mickey Mouse. ¿Puedo decir eso? ¿Puedo mencionar otros personajes?”) y luego se atreve a compartir una reflexión personal.

    “(La serie) habla mucho de las decisiones que toman las generaciones mayores y cómo eso afecta a las más jóvenes. Estaba hablando con una amiga que aún no estaba lista para ser madre, y ella tuvo que ir a terapia para descubrir qué hicieron sus padres que la afectó y que no quiere transmitir (a sus hijos). Así que, en cierto modo, es muy real lo que les sucede a estos personajes y lo que vivimos en este mundo sin monstruos. Creo que la gente podrá identificarse de verdad con nuestros personajes”.

    Copyrighted

    En la piel de Yoko

    A raíz de sus compromisos con la promoción de la nueva temporada de Monarch: Legado de monstruos, Anna Sawai ha tenido que hacerse un espacio en su agenda para viajar en más de una ocasión a Estados Unidos. Pero el asunto ha implicado toda una logística, porque su actual rodaje transcurre en Reino Unido. Allí, bajo la dirección de Sam Mendes, se despliega una producción de primer nivel que reconstruirá la historia de la banda más importante de todos los tiempos y el papel que desempeñaron sus colaboradores y miembros de su círculo más cercano.

    Tal como se oficializó en octubre pasado, la actriz japonesa encarnará a Yoko Ono en las películas de The Beatles, un proyecto de cuatro partes titulado The Beatles – A Four-Film Cinematic Event y que tendrá en los roles principales a Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Joseph Quinn (George Harrison) y Barry Keoghan (Ringo Starr). En tanto, el elenco femenino también lo componen Saoirse Ronan (Linda McCartney), Mia McKenna-Bruce (Maureen Starkey) y Aimee Lou Wood (Pattie Boyd).

    Con fecha de estreno en salas para abril de 2028, los largometrajes avanzan a paso firme y procurando mantener la discreción. Sawai, una de sus actrices principales, procura apegarse a ese protocolo.

    Stewart Cook

    -El set de Monarch: Legado de monstruos debe ser enorme, pero ¿cuál cree que es más grande, el de esta serie o el de las películas de The Beatles?

    Creo que, por ahora, el de Monarch podría ser más grande, porque en The Beatles estamos filmando escenas de interiores y Monarch tenía muchísimas escenas de exteriores donde realmente lo construyeron todo. Así que diría que Monarch.

    De ese modo, entre la recreación de momentos fundamentales en la historia de los oriundos de Liverpool y las nuevas aventuras de un grupo de héroes que lidian con un planeta poblado de kaiju, Sawai continúa alimentando su trayectoria. Eso sí, cada proyecto –con sus respectivas magnitudes– tiene su afán.

    Por ejemplo, para trabajar las escenas de acción de la serie de Apple TV se ha tenido que habituar a apelar al ingenio. “Siempre es complicado. Pero antes de comenzar a filmar suelen mostrarnos algo llamado previsualización y de ese modo nos hacemos una idea de cómo se verá y puedes imaginártelo. Pero siempre, ante cada escena que he visto, pienso: ¿Se ve así? Da mucho más miedo. Siempre es una sorpresa”, indica en Santa Mónica.

    Copyrighted

    Aunque garantiza que no caerá en los spoilers, entrega un adelanto del segundo ciclo: “Hay una escena en la que Cate tiene que meterse al agua y pude entrenar para obtener el certificado de apnea. Eso también fue muy divertido”.

    Ese concepto parece atravesar el actual momento de su carrera. Ya sea en un mundo real o en un universo de fantasía, ya sea participando en actividades de promoción o inmersa en un rodaje, la actriz de 33 años se está divirtiendo.

    Lee también:

    Más sobre:SeriesLT SábadoAnna SawaiYoko OnoThe BeatlesMonarch: Legado de MonstruosApple TVKurt RussellWyatt RussellKiersey ClemonsRen WatabeMari YamamotoJoe TippettAnders HolmMonsterVerseMonarch: Legacy of MonstersThe Beatles – A Four-Film Cinematic EventSam MendesShōgunGodzillaKing KongCineSeries de CultoQue Ver

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    Lo más leído

    1.
    Éxitos argentinos, el debut de Pablo Chill-E y risas con el Pastor Rocha: así fue la última noche del Festival de Viña 2026

    Éxitos argentinos, el debut de Pablo Chill-E y risas con el Pastor Rocha: así fue la última noche del Festival de Viña 2026

    2.
    Pablo Chill-E critica el cierre de residencias de menores: “Muchos prefieren la plata antes que preocuparse de las niñeces”

    Pablo Chill-E critica el cierre de residencias de menores: “Muchos prefieren la plata antes que preocuparse de las niñeces”

    3.
    Mon Laferte da el show más emotivo de Viña 2026 y se lleva una histórica Gaviota de Platino

    Mon Laferte da el show más emotivo de Viña 2026 y se lleva una histórica Gaviota de Platino

    4.
    Los orígenes de Paulo Londra en las batallas callejeras de Argentina

    Los orígenes de Paulo Londra en las batallas callejeras de Argentina

    5.
    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza

    Denominación de Origen llega a la TV: cuándo ver la película sobre la batalla de la longaniza

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. West Ham United en TV y streaming

    Investigan homicidio con arma de fuego de joven en Quilicura

    Temblor hoy, sábado 28 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El Grito de Munch: más y mejores empleos
    Negocios

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo, a fondo: “Cualquier cosa fuera de la cancha afecta; yo sigo adelante con los que quieren estar conmigo”

    A la altura de Ecuador: el renovado mapa de los chilenos en las grandes ligas europeas

    Entrevista con Matías Rodríguez, histórico de la U: “Confío en Paqui Meneghini; trabaja como Bielsa, como Beccacece”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Ocean Vuong y el arte de convertir el desamparo en una forma de alegría

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán
    Mundo

    Minuto a minuto | Estados Unidos e Israel lanzan ataque contra Irán

    Irán lanza una oleada de ataques con misiles contra Israel y el Golfo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel

    Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Israel inmediatamente ante amenaza de ataque a Irán

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango