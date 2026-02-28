Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

Nacida en Nueva Zelanda, pero criada en Japón, Anna Sawai se ha convertido en uno de los nombres más solicitados del presente de Hollywood. Su despegue se asocia fundamentalmente a Shōgun, la serie con la que triunfó en los Emmy, Globos de Oro y en cuanta premiación se realiza anualmente en Hollywood. Pero antes de acaparar elogios y galardones con esa producción ambientada en el Japón feudal –en la que interpretó a Toda Mariko– dejó su huella en Monarch: Legado de monstruos.

Parte del llamado MonsterVerse, la serie expande la mitología alrededor de King Kong, Godzilla y otras bestias (o titanes) de ese calibre que pueblan el mundo. La ficción de la plataforma Apple TV propone un equilibrio entre el espectáculo y el desarrollo de la complicada trama alrededor de una familia japonesa y una familia japonesa-estadounidense.

Copyrighted

Al centro de la historia está Cate Randa, el personaje al que da vida Sawai. Después de haber sobrevivido al devastador ataque de Godzilla en San Francisco –un hito clave del filme de 2014 dirigido por Gareth Edwards–, Cate descubre un secreto que conecta a su familia con Monarch, la organización científica enfocada en descubrir y estudiar a esas criaturas. La lógica consiste en que cada tanto irrumpa una feroz bestia en pantalla y, de ese modo, el drama intergeneracional se intercale con la diversión.

Ahora, dos años después de la emisión del final de la primera temporada, esa fórmula continúa con la llegada del segundo ciclo, que acaba de lanzar su primer capítulo. Una tanda de episodios donde –asegura en entrevista con Culto– su personaje “está asumiendo las decisiones que ha tomado. Todavía carga con la culpa, pero es capaz de seguir adelante y guiar a todos para encontrar a Shaw (Kurt Russell) y luego continuar el viaje, así que me divertí mucho interpretándola con más autoridad”.

Es decir, su nombre sigue siendo el primero en aparecer en los créditos de cada capítulo (Russell y su hijo menor, Wyatt, cierran el cast), pero ahora ese protagonismo tiene eco en el control y la responsabilidad que adquiere la joven que representa. Esta vez, enfatiza, el viaje de Cate consiste en “dar forma al legado, no descubrirlo, sino que darle forma, crearlo”.

Eric Charbonneau

-Aunque esta es una serie sobre monstruos gigantes, tiene momentos íntimos. ¿Cómo aborda esas escenas? ¿Qué le permiten explorar?

Creo que esos momentos son mis favoritos porque son reales. Estás teniendo una conversación de humano a humano, y no tiene por qué ser algo ruidoso y llamativo. Se trata simplemente de conectar con la otra persona. Así que creo que tuvimos muchas escenas geniales juntos. Cada personaje tiene sus momentos vulnerables donde podemos verlos como seres humanos reales. Creo que eso es lo bello de esto.

Unas semanas antes, en el marco de un evento de Apple TV celebrado en Santa Mónica –al que Culto asiste de manera presencial–, la actriz saca risas cuando menciona su conexión de años con Godzilla (“Es muy importante en Japón, así que simplemente creces con él. Es como Mickey Mouse. ¿Puedo decir eso? ¿Puedo mencionar otros personajes?”) y luego se atreve a compartir una reflexión personal.

“(La serie) habla mucho de las decisiones que toman las generaciones mayores y cómo eso afecta a las más jóvenes. Estaba hablando con una amiga que aún no estaba lista para ser madre, y ella tuvo que ir a terapia para descubrir qué hicieron sus padres que la afectó y que no quiere transmitir (a sus hijos). Así que, en cierto modo, es muy real lo que les sucede a estos personajes y lo que vivimos en este mundo sin monstruos. Creo que la gente podrá identificarse de verdad con nuestros personajes”.

Copyrighted

En la piel de Yoko

A raíz de sus compromisos con la promoción de la nueva temporada de Monarch: Legado de monstruos, Anna Sawai ha tenido que hacerse un espacio en su agenda para viajar en más de una ocasión a Estados Unidos. Pero el asunto ha implicado toda una logística, porque su actual rodaje transcurre en Reino Unido. Allí, bajo la dirección de Sam Mendes, se despliega una producción de primer nivel que reconstruirá la historia de la banda más importante de todos los tiempos y el papel que desempeñaron sus colaboradores y miembros de su círculo más cercano.

Tal como se oficializó en octubre pasado, la actriz japonesa encarnará a Yoko Ono en las películas de The Beatles, un proyecto de cuatro partes titulado The Beatles – A Four-Film Cinematic Event y que tendrá en los roles principales a Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Joseph Quinn (George Harrison) y Barry Keoghan (Ringo Starr). En tanto, el elenco femenino también lo componen Saoirse Ronan (Linda McCartney), Mia McKenna-Bruce (Maureen Starkey) y Aimee Lou Wood (Pattie Boyd).

Con fecha de estreno en salas para abril de 2028, los largometrajes avanzan a paso firme y procurando mantener la discreción. Sawai, una de sus actrices principales, procura apegarse a ese protocolo.

Stewart Cook

-El set de Monarch: Legado de monstruos debe ser enorme, pero ¿cuál cree que es más grande, el de esta serie o el de las películas de The Beatles?

Creo que, por ahora, el de Monarch podría ser más grande, porque en The Beatles estamos filmando escenas de interiores y Monarch tenía muchísimas escenas de exteriores donde realmente lo construyeron todo. Así que diría que Monarch.

De ese modo, entre la recreación de momentos fundamentales en la historia de los oriundos de Liverpool y las nuevas aventuras de un grupo de héroes que lidian con un planeta poblado de kaiju, Sawai continúa alimentando su trayectoria. Eso sí, cada proyecto –con sus respectivas magnitudes– tiene su afán.

Por ejemplo, para trabajar las escenas de acción de la serie de Apple TV se ha tenido que habituar a apelar al ingenio. “Siempre es complicado. Pero antes de comenzar a filmar suelen mostrarnos algo llamado previsualización y de ese modo nos hacemos una idea de cómo se verá y puedes imaginártelo. Pero siempre, ante cada escena que he visto, pienso: ¿Se ve así? Da mucho más miedo. Siempre es una sorpresa”, indica en Santa Mónica.

Copyrighted

Aunque garantiza que no caerá en los spoilers, entrega un adelanto del segundo ciclo: “Hay una escena en la que Cate tiene que meterse al agua y pude entrenar para obtener el certificado de apnea. Eso también fue muy divertido”.

Ese concepto parece atravesar el actual momento de su carrera. Ya sea en un mundo real o en un universo de fantasía, ya sea participando en actividades de promoción o inmersa en un rodaje, la actriz de 33 años se está divirtiendo.