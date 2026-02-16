La emoción de Harrison Ford por trabajar con Michael J. Fox: “Tiene tanta gracia, coraje e indomabilidad”

Por increíble que parezca, Harrison Ford y Michael J. Fox nunca habían actuado juntos. Para quienes crecieron con ambas estrellas en los 80 –o tienen una conexión fuerte con esa época–, jamás habían visto a Indiana Jones y Marty McFly interactuando en pantalla. Y con Fox alejado de la industria, desde que oficializó su retiro a fines de 2020, parecía que ese cruce de talentos ya no ocurriría.

Pero Fox vio Terapia sin filtro y decidió ponerse en contacto con el guionista Bill Lawrence, cocreador de la serie de Apple TV, y quien fuera socio en la sitcom Spin city. El realizador encontró la manera de hacerle un espacio en la comedia dramática liderada por Jason Segel y terminó dándole un rol en la tercera temporada, que acaba de comenzar su emisión en la plataforma. Y ese plan tenía como protagonista a Ford, quien encarna Paul, el gruñón (pero querible) mentor del protagonista.

A la estrella de 83 años la idea en un comienzo le resultó “desalentadora”. Así lo reconoce en un evento celebrado por el servicio de streaming en Santa Mónica (EE.UU.) –al que Culto asiste presencialmente–.

“Estoy representando a un personaje que tiene Parkinson y Michael, por supuesto, tiene la enfermedad real, y siempre he sentido un verdadero sentido de responsabilidad por hacer lo correcto con esa parte de mi historia”, cuenta en un panel en que el se encuentra acompañado por Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie, Lukita Maxwell y Ted McGinley.

“Michael es un tipo extraordinario, generoso y encantador, a quien no conocía para nada y tuve la oportunidad de conocer simplemente trabajando en esta serie. Fue una experiencia extraordinaria trabajar con él. Tiene una presencia tan poderosa y tanta gracia, coraje e indomabilidad, y espero que algo de eso ayude a matizar mi interpretación de un personaje con Parkinson”, detalla.

Ya está confirmado que Fox estará en tres capítulos de este tercer ciclo (inicialmente se consideró que fuera sólo uno). Su primera aparición fue en la sala de espera del médico de Paul, donde tienen un divertido intercambio en que charlan sobre que ambos padecen Parkinson. Luego, hacia el final del episodio, para sorpresa de los espectadores y de él mismo, se lo encuentra durante su boda con Julie (Wendie Malick). Una señal inequívoca de sus sus síntomas han empeorado.

“Creo que fue una experiencia extraordinaria para todos nosotros estar con Michael, y ver cómo hace lo que él hace”, sostiene Ford, quien coincide con la productora ejecutiva y guionista Ashley Nicole Black en que Fox es muy gracioso.

“Y además es una persona muy responsable y seria que ha recaudado más dinero para la investigación del Parkinson que nadie en el mundo”, enfatiza, despertando aplausos entre el público. “Es un ejemplo notable”, concluye.

El papel de una vida

A diferencia de lo que ha ocurrido con sus estrenos más recientes la quinta parte de la saga Indiana Jones o 1923, spin-off de Yellowstone), Harrison Ford ha limitado sus compromisos promocionales en Terapia sin filtro, por lo que escucharlo en vivo hablar sobre su personaje y sus colegas es algo cercano a un milagro. Y cada una de sus intervenciones en el Barker Hangar de Santa Mónica no tienen desperdicio.

Cuando Ashley Nicole Black detalla el proceso creativo de la sala de guionistas, el actor adopta un rictus serio alivianado por una mueca juguetona: “¿Hablan de nosotros?”.

“Voy a ser totalmente sincera. Hablamos de ustedes, los imitamos. Pasamos la mayor parte del día pensando en ustedes”, contesta la realizadora. Ford, tal vez algo incómodo con la imagen de otros haciendo una personificación suya, agrega: “Nosotros, dije nosotros”. Black aclara: “Sí, de todos, no sólo Harrison”.

El hombre detrás de Han Solo no bromea cuando se explaya sobre cuán a gusto se siente con su rol, con sus compañeros de reparto y con la serie en sí misma.

“Me encanta lo que han escrito para mi personaje. Y como ya mencionó Christa (Miller), no recibimos los guiones por adelantado, así que es una sorpresa, pero también es un placer extraño no saber y confiar en que lo que habrá será suficiente y que tú serás capaz de hacerlo con la ayuda de todas estas personas maravillosas. Todos dependemos unos de otros para nuestros personajes y para nuestras relaciones”, advierte.

Desde su óptica, el reto de indagar en los diferentes costados de la ficción (desde la comedia al patetismo), “sólo se puede hacer en un espacio seguro. Y siento que tenemos una enorme ventaja, basada en la cantidad de tiempo que pasamos juntos y el tipo de cosas que hacemos. Los temas con los que lidiamos son profundamente emocionales”.

Sus compañeros también reconocen su contribución. Por ejemplo, Ted McGinley (Derek en la historia), destaca un rasgo particular: “Creo que cuando ves a Harrison también aprendes que cada persona en ese set importa. Desde quien te trae un vaso de agua, hasta quien te recibe a primera hora a las cinco de la mañana. Están ahí, y él es amable con todos”.

Hacia el final del panel, cuando se le consulta por las preguntas que se ha hecho a sí mismo a partir de su trabajo en Terapia sin filtro, entrega una declaración emotiva, pero también algo inquietante para quienes aún piensan que le queda combustible para rato tanto en películas como en series.

“Creo que es extraordinario el tipo de trabajo que podemos hacer, dadas las herramientas con las que contamos”, indica.

Luego suspira y continúa: “La idea que subyace a esta serie… Y si todo terminara aquí, me bastaría. Este ha sido un trabajo diferente, y llevo haciéndolo, como saben, durante mucho tiempo. Es muy especial. Me nutre de verdad. Me hace sentir que lo que hacemos tiene valor e importancia. Y busco eso en mi vida. Y me alegra haberlo encontrado aquí”.

En oposición al plan de tres temporadas que los creadores alguna vez esbozaron, la producción ya fue renovada para una cuarta entrega, por lo que su mezcla de humor y corazón tiene asegurada su continuidad al menos durante un tiempo más. Por lo pronto, el tercer ciclo sigue adelante y Apple TV sumará un nuevo capítulo todos los miércoles hasta el 8 de abril.