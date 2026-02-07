Estrellas, regresos y deportes: la parrilla 2026 con la que Apple TV busca alcanzar la madurez

Son las 1 de la tarde y por el escenario de The Barker Hangar ya han pasado Keanu Reeves, Cameron Diaz, Anya Taylor-Joy, Colin Farrell, Elisabeth Moss, Jon Hamm, entre otros. Un despliegue de figuras que equivale a algo así como la mitad de Hollywood, todas con diferentes proyectos junto a Apple TV.

A la hora de almuerzo se suma Harrison Ford, quien arriba a ese recinto ubicado en Santa Mónica (EE.UU.) para hablar sobre la recién estrenada tercera temporada de Terapia sin filtro, la comedia dramática en la que se siente plenamente a gusto y parece haber encontrado una nueva familia. Sonriente, el hombre detrás de Indiana Jones y Han Solo atraviesa la carpa de prensa como un civil más, sin estridencias ni aires de divo.

JC Olivera

La comunión de grandes estrellas ha sido uno de los sellos de la plataforma de streaming propiedad de Apple desde el momento de su debut, en 2019. En marzo de año, en Cupertino, su sede central, desplegó toda la fanfarria en un evento que congregó a figuras como Jennifer Aniston, Steven Spielberg, Reese Witherspoon y Oprah Winfrey. Seis años después (ya sin el “+” que acompañaba su nombre), ostenta varios éxitos de crítica y de premios que le permiten inflar el pecho de orgullo.

Algunos de sus últimos aciertos son la sátira El estudio (que arrasó en los Emmy y en los Globos de Oro), Pluribus (la nueva creación del cerebro de Breaking bad, Vince Gilligan, que se consolidó como la serie más vista en la historia del servicio) y F1, la superproducción protagonizada por Brad Pitt, que acaba de sumar cuatro nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor película.

En Santa Mónica, en la primera edición del Día de Prensa de Apple TV –instancia a la que asiste Culto–, hay espacio para celebrar los hitos recientes, pero el foco sobre todo está puesto en los títulos que alimentarán el catálogo durante 2026. La industria del streaming, como sabemos, avanza a un ritmo frenético y no permite a nadie dormirse en los laureles.

A diferencia de otros competidores, la plataforma supervisada por Eddy Cue ha construido su catálogo desde cero, apostando con fuerza y de manera consistente por producción original y con un acento particular en el público adulto. Aunque ha tomado tiempo, parece estar llegando al punto que había proyectado en su origen: un espacio que privilegia la excelencia frente a cualquier otro atributo y que, en un presente donde la calidad no siempre abunda, ha logrado que con cada vez mayor frecuencia se le compare con las mejores épocas de HBO. Sus voceros no pierden oportunidad de destacar su dulce momento.

“Aunque Apple TV tiene sólo seis años, hemos cautivado constantemente al público con una vibrante selección de series originales innovadoras, películas galardonadas y una programación deportiva irresistible”, indica ante los medios Rita Cooper Lee, jefa global de Comunicaciones Corporativas y Publicidad de Apple Worldwide Video y Apple TV. Acto seguido, la ejecutiva subraya que es el hogar de “las series originales mejor valoradas de cualquier servicio de streaming durante los últimos cuatro años consecutivos”.

Para conseguir ese objetivo la compañía ha corrido riesgos que no todos estarían dispuestos a correr. Severance, por ejemplo, lucía como un concepto difícil de vender y ejecutar, pero el culto en torno a su mezcla de ciencia ficción y misterio ha crecido de manera exponencial (la tercera temporada ya está en preparación). Lo mismo con Pluribus, que logró conquistar al público y a la crítica a pesar de aproximarse a las historias postapocalípticas mediante la introspección y el estudio de personaje.

JC Olivera

Este año habrá nuevos episodios de Ted Lasso, For all Mankind, Sugar y Amigos y vecinos (aquella que se hizo viral gracias al baile de Jon Hamm), pero también nuevas apuestas que confirman que esa audacia no es un rasgo pasajero. Un ejemplo: Maximum pleasure guaranteed es un thriller cómico que cuenta con la actriz Tatiana Maslany en el rol de una madre recién divorciada y abrumada por las tribulaciones que está convencida de haber presenciado un asesinato. Su primer adelanto –por ahora no disponible en internet– sugiere que a partir de mayo ofrecerá una montaña rusa de emociones a los espectadores.

Liderada por el actor galés Matthew Rhys, Widow’s bay amalgama horror y comedia para contar la historia del alcalde de un pintoresco pueblo isleño a 64 kilómetros de la costa de Nueva Inglaterra. “Debo decir que Apple nos animó a tomar grandes decisiones creativas, y a medida que la temporada avance verán que esta es una serie de televisión de media hora bastante ambiciosa”, indica Katie Dippold, creadora de la ficción dividida en diez capítulos relativamente breves.

Pero, si la colección de estrellas garantiza un piso de visibilidad mayor, Margo tiene problemas de dinero probablemente ocupe la delantera en la grilla de 2026. Basada en una novela de 2024, desarrolla la historia de una joven (Elle Fanning) que queda embarazada de un profesor que la abandonó y debe recurrir a una plataforma de suscripción de contenido para adultos para subsistir. Michelle Pfeiffer y Nick Offerman encarnan a los papás de la protagonista, mientras que Nicole Kidman se pone en la piel de la mujer que ejerce de mediadora entre Margo y su exnovio.

“Hay mucha tristeza, hay desamor, pero también mucha ligereza y comedia. Creo que eso es algo que David (E. Kelley, creador) ha infundido en los guiones. Es un equilibrio hermoso, y se siente como la vida misma”, explica la actriz nominada a los Oscar por Valor sentimental, quien además se desempeña como productora ejecutiva del proyecto.

Copyrighted

Contemporánea a la menor de las Fanning, Anya Taylor-Joy aterrizará con la miniserie Lucky. Con fecha de estreno para el próximo 15 de julio, narra la trepidante historia de una estafadora cuyo pasado la acecha y debe huir del FBI y de un matón. Desde la óptica de su protagonista, no se trata de un thriller de manual.

“Se sintió como hacer siete películas diferentes. En cada ocasión teníamos algo nuevo que enfrentábamos o que estábamos explorando”, apunta la actriz de raíces argentinas, quien no hacía una serie para el streaming desde el éxito de Gambito de dama.

El cine y la F1

Max Cady vuelve, pero no a la pantalla grande. Compuesta de diez episodios, El cabo del miedo tiene a Javier Bardem en el rol que antes asumieron Robert Mitchum y Robert De Niro, y a Amy Adams y Patrick Wilson como el matrimonio de abogados del que el asesino de la trama quiere vengarse.

Según Adams, el actor español “es absolutamente aterrador” en el rol. “Aporta una inteligencia y una profundidad aterradoras” al personaje, coincide el guionista Nick Antosca, creador de la ficción que se podrá ver en julio. El realizador contó con la venía de Martin Scorsese y Steven Spielberg, director y productor (en las sombras) de la recordada adaptación de 1991.

JC Olivera

Por cierto, el propio Scorsese actúa en Outcome, el nuevo esfuerzo como director de Jonah Hill, con quien trabajó en El lobo de Wall Street (2013). La cinta, una comedia cargada al humor negro, gira en torno a Reef Hawk (Keanu Reeves), una estrella de Hollywood extorsionada con la divulgación de un video que podría acabar con su carrera. En ese sinuosa trayectoria cuenta con el respaldo de sus mejores amigos (interpretados por Cameron Diaz y Matt Bomer), y con los consejos de su abogado de crisis (Hill).

También en el plano cinematográfico, Apple TV lanzará nuevos largometrajes encabezados por Ryan Reynolds (Mayday), Chris Pratt (Way of the warrior kid) y John Cena (Matchbox The movie), figuras con las que busca sintonizar con un público que quizás aún no está familiarizado con su propuesta.

Ojo: si bien por el momento no está considerado que se exhiban en salas, eso no quiere decir que la compañía haya abandonado de manera definitiva su esfuerzo de alcanzar la gran pantalla. A la luz de lo que se ha revelado hasta ahora, tal vez este sea un año de evaluación de ese lado del negocio (probablemente el rendimiento comercial de Napoleón, Los asesinos de la Luna y otras ha obligado a replantarse en qué momento dar ese paso y cuándo no).

Asociado a eso último, surge una pregunta obvia: después de convertirse en la película más taquillera de la carrera de su protagonista y en la producción deportiva más exitosa de todos los tiempos, ¿podría haber una secuela de F1 con Brad Pitt repitiendo su papel?

Courtesy of Apple

“Diría que nunca digas nunca, pero aún necesitamos digerir el éxito de esta película, porque es algo único. Y si quieren pensar en una nueva, tiene que ser realmente muy, muy buena. Por lo tanto, si esto sucede, no será para el año que viene. Pero quizás el año que viene estemos aquí, y ojalá tengamos algo más que anunciar al respecto”, declara Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, durante una conversación con Eddy Cue al cierre del Día de Prensa de Apple TV.

“Tengo un gran anuncio: tenemos 24 películas de la F1 este año en Apple TV”, expresa el segundo al mando de Apple, en referencia a que en octubre pasado se oficializó un acuerdo para transmitir la competición de automovilismo de manera exclusiva en EE.UU., una apuesta fuerte por acelerar la diversificación de su biblioteca. “Y no conozco el final. Así que este es el mejor drama sin guión del mundo”, concluye.