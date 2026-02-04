Elle Fanning y Michelle Pfeiffer como hija y madre: mira el trailer de nueva serie de Apple TV

David E. Kelley, el cerebro de series como Big little lies y Se presume inocente, tiene un nuevo estreno. Se trata de Margo tiene problemas de dinero, un drama familiar realizado junto a A24 y Apple TV que se perfila como uno de los títulos más esperados del streaming de 2026.

Dividida en ocho capítulos, la producción presenta a Margo (Fanning), una joven con problemas de finanzas que queda embarazada y debe ingeniárselas para subsistir. Sus retos incluyen lidiar con su mamá (Michelle Pfeiffer), una excamarera de Hooters, y con su padre (Nick Offerman), un exluchador profesional.

Allyson Riggs

Basada en la novela que la autora Rufi Thorpe publicó en 2024, la serie también cuenta con Nicole Kidman, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty y Lindsey Normington.

Margo tiene problemas de dinero lanzará sus tres primeros episodios el próximo 15 de abril y agregará uno nuevo todos los miércoles hasta el 20 de mayo.

En el marco de un evento de Apple TV celebrado en Santa Mónica (EE.UU.), se liberó un adelanto, que puedes ver a continuación: