“Son dos estilos diferentes de trabajo”: ministra Lincolao aborda salida de Araos de la Subsecretaría de Ciencia
La ministra de Ciencia señaló que entre ambos habían "diferencias" y que la salida del investigador obedece a una "decisión mutua". Por otra parte, hizo un llamado a recomendar nombres para la subsecretaría.
Tras días de tensión, ayer lunes se concretó la salida del Rafael Araos de la Subsecretaría de Ciencia, situación que remeció al ministerio encabezado por la ministra Ximena Lincolao.
El quiebre entre Araos y Lincolao se habría originado a fines de abril, cuando la secretaria de Estado le solicitó al entonces subsecretario ejecutar un plan de desvinculaciones dentro de la repartición.
Al concretarse la salida del científico, algunas voces aseguran que existe inquietud entre los funcionarios de la cartera por un eventual proceso de despidos masivos dentro de la repartición.
En ese escenario, la ministra en diálogo con radio Infinita, descartó esta situación y aseguró que no existiría tal crisis. “Eso no es real”, sostuvo.
“Lo que ocurrió acá era que son dos estilos diferentes de trabajo, el investigador Rafael Araos viene de la academia y yo vengo del mundo de la investigación, de la innovación, de la tecnología”, señaló.
En ese escenario, Lincolao indicó que entre ambos “había un poco de diferencia y, claro, fue una decisión mutua y yo le deseo lo mejor al investigador Araos".
Respecto al cargo, en el espacio radial hizo una invitación a recomendar nombres para la Subsecretaría de Ciencia.
“Es una gran oportunidad para que lleguen nombres y les pido a todos que me manden nombres (...) muchos rectores me han dado nombres hoy día”, aseveró.
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