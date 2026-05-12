Pelea masiva al interior de liceo en Talcahuano termina con 17 estudiantes detenidos y funcionarios del colegio heridos

La mañana de este martes se produjo una pelea masiva al interior del Liceo La Asunción de Talcahuano, en la Región del Biobío.

Según detalló el establecimiento por medio de un comunicado interno, en el hecho se habrían visto involucrados un grupo de estudiantes de cuarto medio.

“Frente a esta situación, el establecimiento activó de manera inmediata los protocolos internos correspondientes, separando a los estudiantes involucrados, brindando atención en enfermería a quienes presentaban lesiones visibles y realizando el procedimiento de constatación de lesiones junto a Carabineros de Chile”, detalla el texto firmado por el rector Cristian Acuña.

Durante la pelea también habrían resultado con lesiones funcionarios del establecimiento , que habrían buscado intervenir para detener el conflicto.

“Se han mantenido activos los protocolos internos establecidos para este tipo de situaciones. Los cursos involucrados fueron separados, se restringieron algunos espacios de desplazamiento y permanencia de estudiantes, y el resto de los cursos ha podido continuar sus actividades académicas de manera normal, procurando resguardar el adecuado funcionamiento de la jornada escolar”, agregaron en el ya citado comunicado.

Según información policial citada por Radio Bío-Bío, fueron detenidos un total de 17 estudiantes, entre ellos tres mayores de edad.

Desde el liceo informaron que se suspenderán las clases en todos los niveles durante la jornada del miércoles para el desarrollo de una jornada de reflexión.

Superintendencia de Educación ingresa denuncia de oficio

La Seremi de Educación del Biobío, Teresa Carrasco, también abordó la situación.

“Desde que nosotros tomamos conocimiento de estos hechos nos comunicamos inmediatamente con el director del establecimiento, quien nos informó que efectivamente estos hechos habían ocurrido”, comenzó señalando la representante del Ejecutivo.

Además de lo anterior, Carrasco informó que ya habrían informado a la Superintendencia de Educación sobre lo ocurrido esta jornada y que esta entidad habría realizado una denuncia de oficio por el hecho .

“Ellos desde mañana ya comenzarán a solicitar los antecedentes al establecimiento educacional y desde allí vamos a tener un monitoreo constante para verificar la situación”, explicó.