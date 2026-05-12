Parte juicio por homicidio de empresario francés apuñalado en asalto a su hogar en Chicureo

Finalmente, este martes 12 de mayo, se inició el juicio oral en contra de los cinco acusados por el robo y posterior homicidio del ciudadano francés Dimitri Weiler.

El empresario de 52 años murió durante un violento asalto en su domicilio al interior del condominio Altos de La Reserva, en Chicureo, Colina, cerca de las 3.00 horas del 28 de febrero de 2025.

El proceso en el Tribunal Oral en lo Penal de Colina debía partir hace un mes, sin embargo, se debió reagendar luego que uno de los abogados defensores fuese inhabilitado.

Según la investigación de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte los acusados irrumpieron en la propiedad e ingresaron al inmueble a través de una ventana. Amenazando a la familia, amarraron a la dueña de casa, sus hijos y a la asesora del hogar. Para evitar que opusiera resistencia, Weiler fue apuñalado en múltiples ocasiones.

El fiscal Gonzalo Álvarez indicó que el juicio está dispuesto para que dure ocho días.

“Para los adolescentes, de acuerdo a su edad, se han pedido las penas máximas. Esto es de diez años para unos y cinco años para otros. Esto se dice en relación con la edad. Había uno que era menor de 15 años al momento de cometer el delito. Respecto al adulto, el Ministerio Público ha solicitado la pena de presidio perpetuo calificado, en orden a la naturaleza del hecho y, por cierto, las agravantes que entendemos que concurren y debemos acreditar”, indicó el persecutor, tras la primera jornada.

Los adolescentes V.C.CH., B.R.G., S.B.G., L.B.F. y el adulto S.B.L., son los acusados por el delito de robo calificado con homicidio y lesiones graves.