Primer nombramiento de Kast en el máximo tribunal: Senado aprueba nominación de Dinko Franulic en la Corte Suprema

El Senado aprobó este martes la propuesta del Ejecutivo para nombrar al ministro y actual presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta Dinko Franulic como nuevo integrante del máximo tribunal del país.

Se trata de la primera nominación del Presidente José Antonio Kast en la Corte Suprema.

La Sala de la Cámara Alta ratificó el nombre elegido por el Mandatario por 46 votos a favor y cero en contra. Solo se abstuvo el senador de la Democracia Cristiana (DC) Francisco Huenchumilla.

La Moneda se inclinó por Franulic en atención a su trayectoria de más de 30 años en el Poder Judicial.

El nuevo supremo asumirá en la vacante por el cese en el cargo de Sergio Muñoz, el influyente exmagistrado que el Senado destituyó al aprobar una acusación constitucional en su contra en octubre de 2024.

Franulic expuso el lunes 4 de mayo ante la comisión de Constitución, Justicia y Reglamento del Senado, convenciendo a los integrantes de la instancia a pronunciarse favorablemente respecto a su nominación con un crítico discurso contra la corrupción en el Poder Judicial.

En su intervención, el ministro Franulic destacó su formación en la educación pública y su carrera desarrollada íntegramente fuera de la capital, mencionando su paso por las comunas de Los Lagos, San José de la Mariquina, Curicó, Copiapó y Antofagasta.

En materia de gestión, el ministro Franulic planteó soluciones innovadoras como la creación de un “elenco de jueces permanentes” para suplencias y la estandarización de procedimientos administrativos para evitar atrasos injustificados. Propuso, además, aprovechar las herramientas telemáticas para distribuir cargas de trabajo entre tribunales de una misma especialidad, optimizando los recursos humanos y tecnológicos existentes.

Respecto al sistema penal, el magistrado expresó su preocupación por el uso de salidas alternativas, como la suspensión condicional del procedimiento. A su juicio, los jueces deben retomar un rol activo para evitar que estas herramientas se conviertan en meros mecanismos formales de término de causas, asegurando que se cumpla el fin para el cual fueron diseñadas.

El 23 de marzo, la Corte Suprema elaboró la quina que propuso al Ejecutivo entre 18 postulantes al cargo.

Además del nombre seleccionado por el gobierno, la quina estaba integrada por Eliana Quezada Muñoz, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, incluida por derecho propio y los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Hernán Crisosto Greisse, Marisol Rojas Moya, presidenta del tribunal de alzada, y Maritza Villadangos Frankovich.

La carrera del nuevo supremo

Dinko Antonio Franulic Cetinic inició su carrera en 1992 como secretario del Juzgado de Letras de Los Lagos.

Posteriormente, se desempeñó como juez del Juzgado de Letras de San José de la Mariquina y como relator de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

El nuevo supremo ha ejercido también funciones jurisdiccionales en los juzgados de Letras de Curicó, Primero Civil de Antofagasta y en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta.

Asimismo, en su currículum destaca que se desempeñó como ministro en la Corte de Apelaciones de Copiapó, para luego asumir en 2010 como ministro del tribunal de alzada de Antofagasta, corte que ha presidido en tres oportunidades, los años 2011, 2019 y 2026.

Desde el Ejecutivo manifestaron que primó su liderazgo interno, además de una sólida experiencia en gestión judicial y su aporte en la implementación de la Reforma Procesal Penal en 2004.