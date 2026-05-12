Ministra Muñoz y expresidente Fuentes declaran en la trama bielorrusa y ahondan en gestiones irregulares de Vivanco

Desde que se formalizó la indagación por la denominada trama bielorrusa, donde se investiga el pago de coimas a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por parte de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, se definió como necesario que el Ministerio Público tomara declaración a quienes habían sido compañeros de la exjueza en el máximo tribunal.

Los intervinientes del caso tenían especial interés en que se citara a quienes, junto con Vivanco, habían integrado la Tercera Sala cuando se analizaron las acciones judiciales del consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec contra Codelco, lo que se materializó hace varias semanas.

Declararon, en ese contexto, los ministros Mario Carroza, Adelita Ravanales, Cristina Gajardo, Leonor Etcheberry, Jean Pierre Matus y también el exministro Sergio Muñoz, quien por años había presidido esa instancia.

Pero los investigadores no sólo se limitaron a ellos, pues recientemente también convocaron a la ministra Andrea Muñoz y al expresidente Juan Eduardo Fuentes, quienes comparecieron como testigos el pasado 28 de abril.

En medio de la diligencia, que se desarrolló en dependencias de la Corte Suprema, ambos coincidieron en que conductas desplegadas por la exmagistrada imputada por cohecho y lavado de activos en relación con el litigio de CBM contra Codelco se alejaban de las conductas habituales en tribunales.

Por ejemplo, al ser consultada Muñoz si correspondía que un ministro de la Corte Suprema solicitara informe del estado de la tramitación de una causa como parte de sus labores como ministro visitador, fue enfática en que no. “Yo no podría hacer eso. No se puede interferir en lo que se está investigando. Mucho menos nos podemos inmiscuir en un juicio durante su tramitación. Se debe respetar la independencia y autonomía de los tribunales. No podría preguntarle algo sobre una investigación disciplinaria. Según mi criterio, al recibir un reclamo por parte de los intervinientes o sus abogados, el ministro visitador debiese poner los antecedentes ante la corte de apelaciones respectiva para que decida qué hace”, sostuvo.

Actuar de otra manera, agregó la jueza, podría ser interpretado como una interferencia en la tramitación de la causa. “Sería grave”, acotó. Luego sostuvo: “Yo como ministra visitadora sé que no está dentro de mis facultades tomar conocimiento de la tramitación de la causa”.

A su turno y sobre el mismo aspecto, Fuentes afirmó que “nunca me ha tocado ver algo así. Si no hay antecedente formal, no se puede proceder a requerir información. Se deben cumplir las formalidades y el registro".

“No es usual, no lo he visto, ni me ha tocado. No es normal. Si es un reclamo por escrito hay que darle la tramitación correspondiente. Tiene que dejar registro. Si algo así ocurriese, me sorprendería, es extraño, ya que queda registrado por sistema”, indicó el exmagistrado.

Ángela Vivanco. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Vista exprés

El recurso de protección interpuesto por CBM contra Codelco en junio de 2023 es clave en toda la trama bielorrusa. Esto, porque supuestamente Vivanco habría sido la promotora de que se viera y fallara con extrema rapidez. De hecho, tanto Muñoz como Fuentes reconocen que hubo cuestiones irregulares.

“Lo que saltó como irregularidad es que un miércoles 28 de junio ingresó un recurso de protección y con posterioridad se ingresó una orden de no innovar (ONI). La resolución de la corte fue para dar cuenta sobre la ONI, pero de todos modos se vio la ONI conjuntamente al recurso de protección, fallando también el fondo el día viernes 30. Recuerdo también que la relatora publica que las causas que iban en la cuenta y que esta no estaba. Tipo 7-8 se agregó a la cuenta”, declaró Andrea Muñoz.

Y continuó: “Luego, algo que llama notoriamente la atención es que la resolución de la causa salió el martes siguiente. Entiendo que el borrador circuló el lunes y el martes ya estaba listo. En el camino también ocurrió algo inusual, que fue la rectificación de la resolución de dese cuenta, y esa corrección fue promovida a través de un correo electrónico de la ministra (Vivanco), en el que solicita al prosecretario esa corrección”.

“Efectivamente la causa se vio con mucha premura, salió con mucha premura y procesalmente, cualquier persona que ve esto lo encuentra extraño. Después, vino una seguidilla de acciones que por una parte tendían a instar por el cumplimiento de la resolución, lo cual, por lo general, la corte lo evita cuando las partes lo solicitan, porque no se inmiscuye en los cumplimientos”, apuntó la jueza, quien también reconoció que se pudieron establecer que hubo “presiones para que se conociera y se resolviera prontamente” dicho recurso.

Fuentes, que en esa época ejercía como presidente de la Suprema, sostuvo que el orden para la vista de las causas era por antigüedad: “El orden depende de la antigüedad del ingreso, el sistema funciona así. Excepcionalmente si se trataba de una materia que requería urgente atención, entre otros, como aquellos casos en que se afecta la vida o salud de las personas, donde se le podía dar atención prioritaria en su conocimiento”.

Aclaró, en el mismo sentido, que él no tuvo injerencia en ninguna determinación tendiente a que esa causa se viera con premura. Y sumó que no corresponde que se vea un asunto sin la orden de dese cuenta. “Se debe contar con la resolución de dese cuenta, para que se pueda incorporar a la tabla y pueda conocer del asunto. Sin esa resolución no se puede ver en sala”, dijo.

Considerando que en su calidad de presidente sí suscribió la rectificación de la orden de dese cuenta para que se viese el recurso en cuestión, negó haber tenido conocimiento de que en ese momento ya se había visto la acción de CBM.

“La resolución se dictó el 4 de julio de 2023, a las 08:07:38, que señala que por un error involuntario, con la cuenta del secretario (s) se enmienda la resolución anterior del 30 de junio de 2023, en el sentido de agregar la orden de dar cuenta o ‘dese cuenta’ del recurso en la Tercera Sala. En ningún momento tuve conocimiento que al dictar esa resolución de dese cuenta la causa ya se había visto en el fondo por la sala", cerró.