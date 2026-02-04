El regreso de Cabo de Miedo: anuncian debut de la serie con Amy Adams y Javier Bardem

Cabo de miedo vuelve a la pantalla este 2026. La novela de John D. MacDonald –transformada en película en 1991 por Martin Scorsese– ahora es el foco de una miniserie de diez episodios que tiene en los roles principales a Amy Adams, Patrick Wilson y Javier Bardem.

Las primeras imágenes se liberaron en un evento organizado por la plataforma Apple TV y celebrado en Santa Mónica (EE.UU.). En ese vistazo se aprecia a Adams y Wilson interpretando a un matrimonio de abogados cuya vida da un vuelco radical cuando reaparece Max Cady (Bardem), un asesino que ellos pusieron tras las rejas y que tras salir de prisión quiere venganza.

Courtesy of Apple

Con Scorsese y Steven Spielberg como productores ejecutivos, la ficción también cuenta en su elenco con CCH Pounder, Joe Anders, Lily Collias, Jamie Hector, Malia Pyles y Anna Baryshnikov.

Nick Antosca, el cerebro detrás del proyecto, confirmó que se inspiró tanto en el largometraje de los 90 como en el libro original, que fue llevado al cine por primera vez en 1962.

El servicio de streaming detalló que se estrenará el próximo 5 de junio (con dos capítulos) y añadirá una nueva entrega cada viernes hasta el 31 de julio. Ademas, comunicó que en Latinoamérica será promocionada como El cabo del miedo.