“Una verdadera representación de valentía”: cómo es el regreso de Michael J. Fox a la pantalla

Jason Segel solía repetir una frase junto a sus amigos y colaboradores en la época en que se las tenía que ingeniar para dividir su tiempo entre el cine y la televisión, con responsabilidades delante y detrás de cámara: “Si Michael J. Fox puede hacerlo, entonces nosotros podemos”.

¿Por qué? El actor de 46 años puntualiza en entrevista con Culto: “Él era un ejemplo de alguien que logró hacer todo esto a la vez y ser genial en todo”.

Robert Voets

El intérprete de How I met your mother tuvo la fortuna de confesarle su admiración a su ídolo de juventud personalmente a inicios de 2025, mientras trabajaban en la comedia Terapia sin filtro (Shrinking, su título en inglés). En la tercera temporada, que estrena su primer episodio este miércoles 28 en la plataforma Apple TV, la estrella se une al elenco para encarnar a Gerry, un hombre que presta guía y apoyo a Paul (Harrison Ford), el experimentado terapeuta que batalla ante el avance del Parkinson, y que desde el inicio ha operado como mentor de Jimmy (Segel).

“Somos conscientes de sus dificultades con el Parkinson y lo comprometido que está con encontrar una cura”, indica el protagonista y cocreador sobre su recién llegado compañero. “El personaje de Harrison, Paul, está lidiando con eso en la serie, por lo que fue muy significativo que apareciera. Nos esforzamos mucho por abordar este tema de manera seria y hacerlo bien mientras exploramos las historias. Tener a Michael J. Fox allí significó mucho para nosotros creativa, energética y espiritualmente”.

En condiciones normales su fichaje en una de las comedias del momento sería considerado algo especial. Pero, dadas las circunstancias, su arribo adquiere un tinte único: es su retorno a la pantalla después de seis años de ausencia, tras decidir retirarse debido a problemas de salud relacionados con la enfermedad neurodegenerativa que le diagnosticaron en 1991.

El actor en el documental Still: Una película sobre Michael J. Fox. Foto: Apple TV

Su incorporación a la serie creada por Bill Lawrence, Jason Segel y Brett Goldstein tiene una explicación casi doméstica: Fox vio Terapia sin filtro, observó con atención el retrato del personaje de Harrison Ford y decidió marcar el número de teléfono de Lawrence, con quien colaboró estrechamente en Spin city, la sitcom que Fox encabezó durante cuatro de sus seis temporadas.

El canadiense fue directo al hueso: “¿Hiciste una serie sobre el Parkinson y no me llamaste?”. El guionista y productor se dio un tiempo para imaginar de qué manera podía incluirlo en la trama y terminó creando a Gerry. Así, de manera fortuita, volvió a sacar del retiro a Fox (en 2004 estuvo en dos capítulos de Scrubs, también creada por él).

Eso sí, en principio la idea consistía en que sólo interviniera en un episodio. Ese plan cambió a raíz del entusiasmo que demostró el propio actor al terminar su labor. “Él dijo: fue divertidísimo, lo volvería a hacer. Y cuando estoy cerca, si él alguna vez dice algo como eso en voz alta, le comento: entonces vuelve en dos semanas”, señaló Lawrence a People. Todos estuvieron de acuerdo y su rol se amplió más allá del diseño inicial.

La actriz y comediante Jessica Williams, quien da vida a Gaby, decidió quedarse en el set hasta después de finalizar una jornada única y exclusivamente para ver al protagonista de la saga Volver al futuro y al hombre detrás de Indiana Jones trabajar juntos. En sus palabras, se trata de “dos de las estrellas de cine más grandes”.

Copyrighted

“Michael J. Fox era y es un talento extremo, una persona divertidísima, y ​​también una de esas personas similares a Harrison Ford que te hacían creer en las películas. Así que tener la oportunidad de tener un trabajo donde puedo verlos actuar juntos fue uno de esos momentos surrealistas que me hacen pensar: ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué es esto?”.

Esa sensación se acentuó porque, según adelanta, les tocó coincidir a todos en una escena. “Hay una escena en la que Michael J. Fox aparece en la habitación con Jason, Harrison y conmigo. Poder estar en compañía de Michael J. Fox fue inspirador y genial”, afirma.

Jason Segel comparte su perspectiva: “Creo que él quería mostrar una visión sin filtros de cómo se ve esta enfermedad a medida que progresa –sin miedo y con orgullo–, y salir y ponerse delante de las cámaras y realizar una gran actuación. No puedo hablar de su motivación, pero sé que fue emotivo para todos nosotros”.

“Salir frente a las cámaras sintiéndote vulnerable es algo muy valiente. ¿Qué aportó (a su rol)? Creo que diría que una verdadera representación de la valentía”, sostiene.

Copyrighted

Caballo de Troya

En Terapia sin filtro las lágrimas no brotan con la misma frecuencia que las risas, pero surgen en momentos determinantes. Por eso, porque es un dramedy por definición, sus actores deben estar preparados para interpretar escenas de humor y luego, en ocasiones el mismo día, dar vida a momentos de alta emoción.

Jason Segel tuvo uno de esos instantes que tocan la fibra en el segundo ciclo, cuando Jimmy le admite a su hija adolescente, Alice (Lukita Maxwell), que lamenta haberla decepcionado. El actor detalla que experimentó algo similar con Harrison Ford en la tercera entrega, una secuencia que describe como uno de los mayores honores de su vida.

“Cuando llega el momento de decir algo, Jimmy lo dice. Y es embarazoso, incómodo, sudoroso, humano y valiente. Esos son los días que más espero en la serie. Esa es la magia de la serie. Hay días en que te piden que hagas comedia, te tropieces con algo y seas un poco tonto. Y hay otros días en que te piden que te destripes delante de la cámara. Así que no me he aburrido en cuatro años”.

Copyrighted

Probablemente por eso Segel piensa que el humor de la ficción transforma temas difíciles en un caballo de Troya. Impecablemente escrita y actuada, se permite hablar con franqueza sobre el duelo, sobre la relación de padres e hijos, o sobre los estragos que genera una enfermedad como el Parkinson en la vida del paciente y su entorno.

“La vida es dura y no sabemos dónde hablar de ella. Creo que la magia de Terapia sin filtro es que creamos un espacio realmente seguro para hablar de que la vida a veces puede ser muy dura y que reír es una buena manera de superarlo”, concluye.