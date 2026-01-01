El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

Uno de los principales acontecimientos del inicio de año en el streaming es el regreso de Michael J. Fox. Ausente de la pantalla desde 2020, el célebre actor es parte de la tercera temporada de Terapia sin filtro (o Shrinking, su título original), la comedia dramática que narra la historia de un terapeuta (Jimmy, interpretado por Jason Segel) que debe lidiar con el duelo y el perdón.

La estrella de Volver al futuro encarna a un hombre conectado a Paul (Harrison Ford), el veterano terapeuta al que le diagnosticaron Parkinson en el primer ciclo y que siempre ha ejercido como mentor del protagonista.

Foto: Apple TV Robert Voets

Como se ve en el adelanto liberado por Apple TV, ambos tienen un llamativo intercambio mientras esperan ser atendidos en la sala de espera de un centro de neurología.

“¿Por qué vienes?”, pregunta el personaje de Fox. “Parkinson. ¿Tú?”, responde Paul. “Sólo por un corte de pelo”, bromea de vuelta.

El intérprete se retiró de su oficio debido al avance de dicha enfermedad, la que le diagnosticaron en 1991 a los 29 años. Desde entonces se ha empeñado en concientizar y buscar una cura a través de la Fundación Michael J. Fox para la Investigación del Parkinson.

Su retorno a la actuación se explica en gran medida por su estrecha amistad con Bill Lawrence, uno de los creadores de Terapia sin filtro, con quien coincidió en las series Spin city y Scrubs.

Fox en el documental que Apple TV estrenó en 2023. Foto: Apple TV

En tanto, otra de las novedades de la nueva entrega es la aparición de Jeff Daniels como el padre de Jimmy.

El primer episodio de la tercera temporada de la ficción debutará en Apple TV el próximo 28 de enero.

Revisa el trailer a continuación: