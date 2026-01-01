Maya Rudolph: “Como esta serie trata sobre el mundo de los multimillonarios, las posibilidades son infinitas”

Excluyendo cualquier ayuda a una causa humanitaria, ¿qué harías con US$ 87.000 millones en tu cuenta? La actriz y comediante Maya Rudolph (Florida, 1972) lo piensa un momento y dice que quisiera un chef con estrella Michelin diferente para cada mes, una cama de hotel en su casa y servicio a la habitación. “Quizás que la cama sea muy grande, que sea como una cama a medida”, indica a Culto.

Lo cierto es que todo eso y más está al alcance de su personaje en la serie Todo el dinero (Loot, su título original), una mujer que obtiene ese estratosférico monto cuando llega a un acuerdo de divorcio con el multimillonario que la ha estado engañando con su asistente. Molly Wells, quien inicia un viaje de autodescubrimiento mediante la filantropía –no exento de errores y caídas–, es la llave para ingresar al mundo de las grandes riquezas de la actualidad, ese listado que hoy lideran figuras como Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, y que concita tanta curiosidad desde diferentes lugares de la sociedad.

Colleen E Hayes

Estrenada en 2022, la comedia de Apple TV ha sido una gran vitrina para los dotes cómicos de Rudolph, un talento probado en Saturday Night Live y en películas como Un lugar para quedarse (2009) y Damas en guerra (2011). Con ella a la cabeza del elenco, las risas en cada episodio están aseguradas. La ganadora del Emmy, por su parte, tiene una respuesta muy definida sobre por qué se comprometió con el proyecto en primer lugar.

“Me pareció que esta historia era emocionante, porque sentía que había una responsabilidad de tener esta conversación sobre la riqueza. Establecer un personaje que elige hacer el bien implica intentar crear un personaje que quieras entender, con el que quieras conectar y que el público desee integrar en su mundo”, explica a través de Zoom.

La tercera temporada –ya disponible en la plataforma de streaming– ofrece desde un viaje a una isla de Hawái hasta una visita a una polémica aristocrática británica, además de una nueva aparición del exesposo de Molly, John Novak (Adam Scott). Todo, en compañía de Arthur (Max Faxon), su actual pareja, y sus otros fieles compañeros en la Fundación Wells, la organización sin fines de lucro que maneja.

El objetivo, asegura la actriz, es intentar acercarse al mismo nivel de hilaridad del capítulo del primer ciclo en que la protagonista participó en Hot Ones, el programa en el que famosos prueban alitas de pollo cada vez más picantes.

“Me encanta esa energía. Realmente quería que todos pudiéramos alcanzar ese nivel de histeria y disparate. Como esta serie trata sobre el mundo de los multimillonarios, las posibilidades son infinitas. Esta serie puede llegar a cualquier parte y hacer cualquier cosa. Me gustan esas grandes alturas y esos extremos de la comedia. Cuanto más disparatado, mejor”, apunta.

-Al inicio de la tercera temporada Molly se refiere a sí misma como una mala persona. ¿Qué opina? ¿Es una mala persona?

Creo que ella cree que es una mala persona porque el delito que ha cometido sin saberlo es entrometerse en la relación de otra persona. Obviamente eso le pasó a ella en la primera temporada, y quiere asegurarse de no ser parte de algo así porque sabe lo profundamente doloroso que es. No es algo que pretendiera hacer, no quería interpretar ese papel y ser esa persona y causar algún tipo de infidelidad. No creo que sea una mala persona para nada, pero ella cree que ha tocado fondo. Así que en ese momento, creo que ella cree eso, pero sé que sabe que es una buena persona. Simplemente creo que se esfuerza mucho por hacer lo correcto, y sigue fracasando y eso es increíblemente frustrante para ella. Y también se está hundiendo en la autocompasión. Es como una fiesta de la autocompasión. Está haciendo pucheros, de verdad quiere atención, y sabe que Nicholas (Joel Kim Booster) se la dará.

-La sátira de la serie se sigue agudizando. ¿Cómo trazó la línea entre reírse y sentir empatía por Molly?

Creo que esta temporada tuvo la oportunidad de ser salvajemente divertida y aprovechar todo lo que ya hemos establecido para explorar formas más audaces y locas de lo que hacen los multimillonarios con su dinero y lo extravagante que eso puede ser. No sólo es Molly la que gasta dinero, sino que también hay estrellas invitadas maravillosas que lo usan para despedidas de soltera, viajes al espacio y cosas así. Y el cielo es el límite. Creo que esa siempre ha sido el arma secreta de la serie: poder explorar lo ridículas que son algunas de estas cosas. Y en cuanto a sus fundamentos, creo que Molly siempre vuelve a las relaciones en la serie. Las relaciones interpersonales es donde realmente se encuentran sus valores y su esencia. Y creo que ella tiene un equilibrio maravilloso entre el mundo de lo extravagante y el mundo de lo emocional, y cómo sigue buscando maneras de hacer el bien en este universo.

Colleen E. Hayes

-¿Cómo percibe la evolución de su personaje desde el primer ciclo hasta el tercero?

Me encanta la evolución de los personajes. Siento que el trabajo de Molly al principio de la primera temporada fue atravesar públicamente este momento tan vulnerable y empezar desde abajo y reconstruir desde cero. Y sentí que realmente conocimos a Molly a través de sus relaciones y las que estaba formando en la Fundación Wells, descubriendo esta parte de sí misma que no sabía que tenía a través de la fundación. Me encanta la familia que construye allí y me encanta que encuentre una confianza que no tenía en su relación anterior ni en su matrimonio. Ahora, que estamos en la tercera temporada, todos se integran. Creo que todos, todas las parejas y todos como grupo, somos una verdadera familia. Y siento una gran fuerza en este grupo. Creo que los días que estamos todos juntos son los más divertidos. Esos son nuestros días más felices, los días en los que podemos ver a todos desempeñando su papel y en que todos se complementan entre sí.

-¿Cómo se desenvuelve como una de las productoras ejecutivas de Todo el dinero?

Siento que en Saturday Night Live empecé a aprender a crear personajes. Cuando escribíamos nuestras piezas, terminábamos produciéndolas. Creo que en la comedia esa es la mejor manera de trabajar. Creo que te permite transmitir tus ideas creativas. Y realmente es la forma en la que mejor trabajo, por lo que ha sido un placer poder ayudar a producir la serie. Creo que hemos creado un ambiente de trabajo maravilloso al que todos responden. Y tuve la suerte de poder ayudar a seleccionar a este maravilloso elenco y a toda la gente con la que trabajamos, a nuestro equipo. Lo que es más importante de esta serie es que el set en sí es un lugar donde la gente quiere venir a trabajar, donde todos disfrutamos de verdad el tiempo que pasamos allí. Creo que eso importa. Eso definitivamente fue muy importante para mí. Estoy muy agradecida por la oportunidad de poder definir esas cosas. Creo que ha sido realmente maravilloso.

Colleen E Hayes

-Ud. es la escritora del primer episodio de la tercera temporada. ¿Fue un paso natural, dado que es la protagonista y productora ejecutiva? ¿Cómo consiguió que se les uniera Harry Winkler?

Creo que fue un paso natural. Yo había mencionado una idea de dónde podríamos encontrar a Molly después (del final de la segunda temporada). Todos hablábamos de dónde la veríamos al principio de la tercera temporada, ya que ella y Nicholas se escaparon y no sabíamos adónde fueron. Pensé que sería un delicioso cliffhanger poder encontrar un lugar que pareciera el de un multimillonario, pero que también fuera secreto. Pensé que sería divertido ir a Hawái y verlos en otro entorno. Me encanta este elenco y siento que ahora quiero verlos en diferentes escenarios. Ese fue un gran inicio, y Matt Hubbard, nuestro creador, muy amablemente, me preguntó si me gustaría escribirlo. Emily Spivey y yo lo escribimos, y fue muy divertido. Y también creo que marcó el tono de esta temporada, que fue más atrevida, más disparatada, más divertida, más absurda. Nos entusiasmaba la idea de ver a esta gente desnuda en esta isla, y cuando supimos que Henry Winkler estaba interesado, fue el complemento perfecto. Es tan dulce y encantador, pero él, como este viejo asqueroso y horripilante que nunca usa pantalones en un isla, era perfecto.

-¿Cómo ha cambiado la serie su perspectiva sobre los superricos?

Simplemente me ha hecho prestarles más atención. Cuando tienes un grupo de chat donde puedes hablar de esto, hay muchísimas cosas que añadir. Es interminable.