Joseph Kosinski, director de F1: “A Brad Pitt le encantaría volver si podemos crear una historia digna de ser contada”

Como si fueran los embajadores principales de la cinta, los seis autos utilizados en las filmaciones de la película F1 están girando por el mundo. Dos están en Las Vegas, dos se encuentran en Abu Dabi y el otro par debe estar en otro punto del planeta en el que el automovilismo ruge con fuerza.

Joseph Kosinski (Iowa, 1974), director y coautor de la historia, no esconde su deseo para el instante en que esas máquinas –coches de F2 transformados especialmente para la superproducción– finalicen su tour: “En algún momento uno de ellos terminará en mi garaje. Esa es mi esperanza. Ya veremos”.

Scott Garfield

Sería un premio más que merecido para el responsable de materializar un proyecto que, según declaró el propio Brad Pitt, era una “idea demente”: rodar un largometraje en las mismas pistas donde se celebran anualmente los Grandes Premios y poner a dos actores a correr a 290 kilómetros por hora a bordo de los autos de carreras del ficticio equipo APXGP.

El resultado llegó a las salas de cine en junio de este año y, más allá de su éxito comercial (es el octavo título más taquillero del año, el sexto contando sólo hollywoodenses), Kosinski rebosa de orgullo por el logro que consiguió junto a su equipo.

Mientras ha jugado con la idea de hacer una continuación que retome al personaje de Pitt –el testarudo piloto Sonny Hayes–, su agenda se satura de nuevos proyectos: un thriller de conspiración sobre ovnis, una nueva versión de Miami Vice (supuestamente con Michael B. Jordan y Austin Butler como protagonistas) y una tercera parte de Top Gun aún en etapa de desarrollo.

A propósito de la llegada de F1 a la plataforma Apple TV, aquí conversa con Culto sobre una película que cambió su estatus en una industria que enfrenta múltiples retos.

Courtesy of Apple

-¿Cómo compara a Brad Pitt con otros actores con los que ha trabajado?

Brad es alguien a quien siempre he admirado y con quien siempre he querido trabajar. Nos acercamos un par de veces a lo largo de los años, pero este es el primer filme que realmente tuvimos la oportunidad de completar juntos. Lo que me encanta de Brad es que es una estrella de cine de la vieja escuela. Le interesaba interpretar un personaje que no cambia necesariamente a medida que avanza la historia, sino que cambia a la gente que lo rodea. Creo que eso lo vuelve un personaje más al estilo de los años 70. Pienso en el estilo de personajes que interpretaron Paul Newman y Robert Redford, quienes hicieron algunos de mis filmes favoritos. Brad es un actor increíble, pero también es un gran productor; conoce todo sobre el proceso cinematográfico y tenía instintos realmente increíbles sobre quién era este personaje. Además, creo que se identificó con Sonny a nivel personal, y eso se nota en su actuación. Le encantó interpretar a este personaje. Estaba triste el último día de rodaje, cuando tuvo que bajarse del coche por última vez. Así que creo que extraña conducir y le encantaría volver a conducir si podemos crear una historia digna de ser contada.

-Durante el Gran Premio de Abu Dabi, Lewis Hamilton lucha ante ambos pilotos de APXGP y en la última vuelta choca con Joshua Pearce (Damson Idris). ¿Qué le dijo Hamilton cuando supo que lo sacrificarían?

Lewis es mi socio productor en este filme. Cuando le dije “necesito que seas el desafío definitivo de esta historia y luches contra Joshua en la recta principal”, Lewis sólo me dijo que nos aseguráramos de que fuera un incidente de conducción. Él no quería sacar a Josh ni que Josh lo sacara a él. Así que, si te fijas bien, están luchando muy, muy cerca, pero terminan tocándose y ambos quedan fuera. Lewis estuvo encantado de hacerlo para el filme, pero sé que, como piloto de carreras, nunca querría verse involucrado en un incidente así. Le expliqué que esto es sólo una historia ficticia, lo entendió y tuvo la amabilidad de participar. También me encanta la idea de que Joshua Pierce esté luchando contra su propio héroe en ese momento final, y creo que realmente encaja con la historia.

Scott Garfield

-¿Qué cualidad del director de fotografía chileno Claudio Mirada lo vuelve un colaborador invaluable en el set? ¿Cómo crean imágenes pensadas para el cine?

Claudio es, ante todo, un artista increíble, pero también es un técnico brillante y un poco un científico loco. Cuando se me ocurrió la idea de hacer una película que capturara las carreras de la Fórmula 1, el sistema de cámaras necesario para filmarla no existía, por lo que Claudio básicamente tuvo que inventarlo. Trabajando en estrecha colaboración con Sony y Apple, desarrollamos nuevos sistemas de cámaras para rodarlo. Eso nos tomó aproximadamente un año de investigación. Fue muy complicado desde el punto de vista técnico, pero nos permitió capturar la velocidad de la Fórmula 1 de una manera nunca antes vista. Y eso también nos permitió operar la cámara, moviéndola de izquierda a derecha. Eso era algo que quería hacer en Top Gun: Maverick, pero la tecnología no existía. Ahora la desarrollamos para este filme, y estoy seguro de que podremos usarla en el futuro de maneras que antes no eran posibles.

-¿Cómo trabaja en el equilibrio entre brindar emociones al público y mantener el desarrollo de los personajes?

Todo empieza con el guión. Como siempre dice Jerry Bruckheimer, si algo no está en la página, no está en el escenario. Así que necesitas que la historia funcione en formato de guión, tiene que atraparte en la página. Una buena regla que he aprendido es que si me siento a leer un guión por primera vez y lo leo hasta el final sin parar, es un gran comienzo. Debes tener la emoción, el personaje y el viaje en la página, y luego, como director, al traducir eso en una historia para la pantalla, tienes que ser capaz de aportar un nivel de evasión y espectáculo que lleve a la gente de sus casas al cine, porque eso es más difícil que nunca. Tenemos muchísimas oportunidades de entretenimiento, ya sea en la palma de la mano o en la sala de estar, (por lo que) para salir de la casa e ir al cine, necesitas algo realmente especial. Y eso es en lo que siempre pienso junto a mi equipo; buscamos maneras de mostrar al público algo que no hayan visto antes. Necesitas una gran historia y un mundo que exija ser visto en la pantalla más grande posible. Y cuando logras unir ambas cosas, tienes la oportunidad de crear algo especial.

-La película recibió tres nominaciones a los Grammy y dos a los Globos de Oro. ¿Qué significa recibir esas candidaturas? ¿Qué espera de los Oscar, que revelarán a sus nominados en enero?

No es para eso que hago películas y no tengo ninguna expectativa, pero es gratificante ver que el equipo y el elenco sean reconocidos por todo el esfuerzo que pusieron en este filme. En cuanto a la música, ver a Hans Zimmer recibir reconocimiento por el score que creó, y a los músicos que compusieron esas canciones, es muy gratificante, me enorgullece mucho, pero desde luego no tengo expectativas. Mi sentimiento hacia el filme es inamovible al terminarlo y nunca cambia, ni siquiera en función de su éxito en cines ni en los premios. Para mí es un orgullo muy personal, al saber cuánto trabajo pusieron mi elenco y mi equipo.

-Ud. es uno de los cineastas más solicitados del momento. ¿Qué criterios impulsarán su carrera de ahora en adelante?

Es muy simple. Se trata de qué historia me atrapa y me interesa. Hacer un filme toma años, así que necesitas encontrar una historia que te inspire cada mañana al despertar y trabajar 12, 14 o 16 horas para capturar sólo una fracción de ella cada día. Se trata de encontrar esas historias que me entusiasman o me interesan, un mundo del que no sé nada y que quiero aprender o mostrar a la gente, como hice con la F1. Es muy simple. Es sólo interés personal. Ese es el criterio principal.