Mia McKenna-Bruce, actriz: “El set de las películas de The Beatles se siente muy íntimo pese a que es enorme”

En febrero de 2024, fruto de un gran 2023 en que brilló con la película Cómo tener sexo, Mia McKenna-Bruce cumplió un sueño; ganó el Premio Bafta a la estrella emergente, un galardón por el que también competían Jacob Elordi (Euphoria) y Ayo Edebiri (El Oso), y que desde su creación han obtenido nombres de la talla de Tom Hardy, Kristen Stewart, Tom Holland y Eva Green.

Pese a que se ha disparado la atención en torno su figura –en menos de una semana estrenará su primer protagónico en Netflix y ya está confirmado que desempeñará un rol central en las películas que se preparan sobre The Beatles–, la actriz no se distrae. En conversación con Culto desde Londres a mediados de diciembre, desmenuza cuál es la guía que impulsa su carrera como artista.

“Antes incluso de hacer Cómo tener sexo, el motor era que amo a las personas. Amo a los seres humanos. Me encanta observar a la gente. Me fascina la gente. Y poder sumergirme en la psique de otras personas como parte de mi trabajo es como un sueño. Me encanta convertirme en otras personas”, explica. Con una risa, añade: “Es casi como si fuera Peter Pan en la vida real: nunca tengo que crecer porque puedo jugar a imaginar en todo momento”.

Nacida en Londres en 1997, McKenna-Bruce asistió a la escuela de danza desde los dos años y realizó su primer largometraje a los nueve. Su ascenso en la industria incluyó apariciones en producciones de Netflix (las series The Witcher y Academia de vampiros, y la película Persuasión, donde interpretó a la hermana menor de Dakota Johnson).

Ahora, a los 28 años, comparte cartel con Helena Bonham Carter y Martin Freeman en Agatha Christie: Las siete esferas, una miniserie basada en la novela publicada en 1929 por la “Reina del Crimen”, que se lanza en la plataforma este jueves 15.

En la ficción de tres capítulos, todos escritos por Chris Chibnall (Doctor Who, Broadchurch), la actriz encarna a Lady Eileen “Bundle” Brent, una joven aristócrata que se convierte en detective cuando su pretendiente es encontrado muerto a la mañana siguiente de una lujosa fiesta en la mansión que le pertenece a su familia. En vez de mantenerse al margen, decide tomar cartas en el asunto y reunir las piezas que le permitan encontrar la verdad.

“Vemos que es alguien con muchas ganas de emprender por su cuenta y con el don para hacerlo y el encanto para saber cómo guiar a la gente. Y también posee sensibilidad. Tiene un interés genuino y el impulso para encontrar respuestas. Para mí diseccionarla como personaje fue fundamental para descubrir por qué ella quería realizar esta investigación”, señala en esta entrevista, donde también aborda su rol como Maureen Starkey en los filmes de The Beatles dirigidos por Sam Mendes y con fecha de estreno para abril de 2028. Un proyecto que promete lanzar su carrera más allá de sus pronósticos más optimistas.

-A diferencia de otras novelas de Agatha Christie, El misterio de las siete esferas sólo ha tenido una adaptación previa. ¿Vio la película que se hizo en los 80?

No, no la había visto. Sí consideré verla una vez que me embarqué en el proyecto, pero quería empezar con la cabeza en blanco, sin ninguna idea de cómo debería ser Bundle. Quería trabajar con lo que Chris Chibnall había creado, porque me parecía hermoso. Confié en él y en nuestro director, Chris Sweeney, para que me guiaran en lo que necesitaban de Bundle. No quería crearme ideas preconcebidas. Creo que esa es la palabra.

-¿Y qué tal lo pasó con Helena Bonham Carter?

Fue muy divertido. Ella es increíble, y las dos somos un poco locas. Lo pasamos genial. Ella me cuidó muchísimo. Creamos un vínculo muy bonito al compartir esta relación madre-hija en pantalla que no se ve muy a menudo. Fue un verdadero placer poder hacer este proyecto con ella. Y también pudimos hacer muchas tonterías. Así que sí, fue un sueño.

-¿Hay algún otro personaje de Agatha Christie que quisiera interpretar en algún momento de su carrera?

Buena pregunta. No lo sé... Creo que Bundle es el personaje que me habría gustado interpretar. Este es uno de los primeros libros de Agatha, y se supone que en cierta medida Bundle está basada en la propia Agatha Christie. Así que para mí interpretar a Bundle es el papel soñado creado por Agatha Christie. No sé si podría recordar otro libro ahora mismo. ¿Se ha hecho La ratonera como una serie de televisión o algo así? He visto la obra de teatro y me encanta, por lo que me encantaría formar parte de una adaptación audiovisual, sin duda.

-¿Y unirse a una futura película de la saga Knives Out?

Sí, me encanta. Espero ver la siguiente entrega (Wake up dead man: Un misterio de Knives Out) este fin de semana, que al parecer es increíble. Así que sí, muero por formar parte de una de ellas.

-Esta es una miniserie. Ahora está haciendo las películas sobre la historia de The Beatles, que han sido descritas como “un evento cinematográfico de cuatro filmes”. El alcance y la escala deben ser muy diferentes, pero ¿en algún punto hay similitudes?

Es interesante. No sé... Tuvimos mucho menos tiempo para rodar Agatha Christie: Las siete esferas, por lo que fue mucho más rápido. Diría que son bastante diferentes. Cada trabajo que hago se siente como si lo estuviera haciendo por primera vez porque todos trabajan de manera diferente. Y trabajar en The Beatles, aunque es algo enorme, es un set enorme y hay mucha gente, se siente muy íntimo, lo que es una forma encantadora de trabajar. Y Agatha Christie: Las siete esferas fue una forma increíble de trabajar. Siempre se sintió muy colaborativo, de alguna manera. Había muchas piezas móviles en todo momento. Contábamos una historia de la que no podíamos revelar demasiado, pero también teníamos que asegurarnos de guiar a las personas en la dirección correcta.

-¿Cómo reaccionó cuando se enteró de que el papel era suyo y que interpretaría a Maureen Starkey?

No recuerdo mi reacción exacta, porque no hubo una llamada telefónica en que me dijeran: tienes el trabajo. Fue un proceso bastante lento: queremos que la interpretes, la interpretarás, todavía queda bastante tiempo antes de que empiece el rodaje. Hubo mucho de: ¿soy yo o no? No hubo un momento decisivo en que me dijeran que tenía el trabajo, pero recuerdo cuando recibí el correo electrónico para la reunión inicial. Pensé: haré lo que sea necesario para participar en estas películas, sea como sea. No creía que tendría la oportunidad de interpretar a Maureen. Eso parecía algo muy lejano. Pensé: sólo quiero entrar en la sala y ver si tienen algún personaje que pueda interpretar. Y al final me tocó Maureen. Me reuní con Sam (Mendes), conversamos un rato y me dijo: genial, me gustaría que interpretaras a Maureen. Y luego me reuní con Barry (Keoghan, Ringo Starr en las cintas) y lo pasamos genial. Y a partir de ahí las cosas empezaron a avanzar.

-¿Y están filmando ahora mismo?

Sí, sí. Estamos trabajando en ello y es brillante. No tengo permitido decir nada más que es increíble.

