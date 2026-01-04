Las películas más vistas por los chilenos en 2025 (y qué retratan del consumo cinematográfico local)

Los chilenos aman a Stitch, a Chimuelo y al mundo de Minecraft. Es lo que se extrae del listado de películas más vistas en cadenas de cine durante 2025, una revisión armada por Culto a partir de diferentes fuentes de la industria. La lista vuelve a confirmar la vigencia de las producciones familiares y de la nostalgia como imán para atraer al público, pero también ofrece otras importantes conclusiones.

Los superhéroes, hasta hace no mucho los reyes de la pantalla grande, viven un momento de incertidumbre. El anime quizás no sea para todos los paladares, pero goza de una fanaticada fiel y al alza. Y el cine chileno, que no tenía un éxito comercial desde La memoria infinita (2023), tuvo tres filmes que consiguieron números estimables.

Matt Kennedy

Las cifras no son las mismas que se registraban antes de la pandemia, eso sí. Nadie se atreve a garantizar si en el corto plazo se volverá a esos volúmenes de convocatoria (en 2019 el medio local se disparó hasta los 29,7 millones de espectadores, récord histórico), pero hay optimismo para un 2026 en que la cartelera recibirá a La Odisea, de Christopher Nolan, la versión live action de Moana y nuevas entregas de Avengers, Spider-Man, Star Wars, Toy story, Minions, Super Mario Bros. y Jumanji.

“Aunque la industria aún no recupera niveles prepandemia y compite con nuevas formas de consumo, el cine sigue siendo una experiencia social muy valorada, que aporta al bienestar y a la salud mental, y que continúa avanzando en su proceso de recuperación”, indica Marcelo Bustamante, actual vocero de la Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile (CAEM)

Una favorita indiscutida

Aunque tal vez no sea la mejor animación de Disney de las últimas décadas, hay un culto alrededor de Lilo y Stitch (2002) que contribuyó a que su versión con actores fuera uno de los grandes fenómenos del año. Sin grandes cambios a la historia –aunque muchos extrañaron a su villano principal, Gantu–, la cinta se fue a la segura y triunfó en taquilla.

En Chile se apoderó del primer puesto con 2,4 millones de asistentes, prácticamente un millón más que el título que ocupa el segundo lugar, Una película de Minecraft (1,4 millones). Disney, tomando nota de la mina de oro que tiene entre manos, se apuró en confirmar que viene una secuela en camino.

Photo Credit: Universal Pictures

El top 3 a nivel nacional lo cierra Cómo entrenar a tu dragón (1,3 millones), otro live action de una producción relativamente reciente. La lección parece ser clara para Hollywood: si se envalentona con una nueva versión de un éxito, más vale que sea un filme aún fresco en el recuerdo, y mejor si se trata de una historia que los jóvenes de hoy vieron de chicos.

Este año ese concepto vivirá una prueba importante, con el lanzamiento de Moana, que tendrá a Dwayne Johnson interpretando al semidiós al que ya le prestó voz en los largometrajes animados.

Zoom a los superhéroes

Los superhéroes ya son la garantía de fenómeno en la taquilla que eran hasta hace unos años. Es una realidad en el mundo y también en nuestro país. En el plano local se había vuelto una costumbre que al menos una cinta de ese perfil superara el millón de espectadores. El antecedente más reciente era Deadpool & Wolverine (2024), que a pesar de tener una calificación para mayores de 14 años, vendió más de 1,8 millones de boletos.

Sin embargo, en 2025 esa meta quedó lejos. La número uno (y octava en el resumen general) fue Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (680 mil), el largometraje que introdujo a Pedro Pascal y al resto de los integrantes de la familia de superhéroes de Marvel. Su más cercana perseguidora fue la nueva encarnación de Superman, que reunió a 428 mil asistentes.

JAY MAIDMENT

Para este año hay dos grandes apuestas: la cuarta Spider-Man con Tom Holland, que arribará en julio, y Avengers: Doomsday, que seguirá a los superhéroes en su enfrentamiento contra el Dr. Doom interpretado por Robert Downey Jr. Se lanzará el 17 de diciembre, justo en la previa a la Navidad. Ambas pueden marcar un punto de inflexión para las historietas en la pantalla grande.

Interestelar y los reestrenos

En su origen, en toda su estadía en salas chilenas, Interestelar (2014) sumó 541 mil espectadores. Una cifra que se abultó considerablemente hace un año, a partir del 9 de enero de 2025: despachó 40 mil entradas en etapa de preventa y terminó su recorrido con 293 mil, es decir, más de la mitad de su recuento inicial.

La excusa del retorno del filme de ciencia ficción de Christopher Nolan era su décimo aniversario, pero quizás el mayor atractivo residía en poder verlo por primera vez en Imax, el formato disponible en Cinépolis Mallplaza Egaña y Cinemark Mallplaza Vespucio.

Así, con holgura, Interestelar se adueñó del número uno en el apartado de los reestrenos, una tendencia que se acentuó durante la pandemia y que parece disfrutar de su mejor época. Lo ratifican las reposiciones de Star Wars: La venganza de los Sith (107 mil tickets), Orgullo y prejuicio (56 mil), Volver al futuro (42 mil), Harry Potter y el cáliz de fuego (32 mil) y Toy story (26 mil), todas de vuelta para festejar una fecha relevante.

Melinda Sue Gordon

La última confirmación de que ciertos títulos, a pesar de que estén disponibles en plataformas de streaming y diversos formatos caseros, siguen siendo un bocado irresistible para parte del público.

Una marca esquiva

La barrera de los 100 mil asistentes se ha vuelto cada vez más difícil de alcanzar para todas aquellos filmes que no son blockbusters de Hollywood o producciones inscritas en el cine familiar o el terror.

Una de las excepciones durante 2025 fue Flow. Ganadora del Oscar a Mejor película animada, la cinta del director letón Gints Zilbalodis convocó a 358 mil espectadores y se ubicó en el top 15 del año. Los premios y los elogios seguramente ayudaron, pero también fue importante que era apta para todo público y que durante el verano no le tocó competir frente a otro título de animación fuerte (salvo Moana, que continuó con funciones después de 2024).

La otra que superó esa marca fue Una batalla tras otra, el trabajo más reciente de Paul Thomas Anderson. Estrenado en septiembre, se anotó con 102 mil entradas, una cifra más que respetable para un largometraje que, si bien tiene un ritmo vertiginoso y a una gran estrella como protagonista (Leonardo DiCaprio), no es exactamente Marvel.

En tanto, se quedó cerca Cónclave (93 mil boletos), el thriller sobre la elección de un nuevo Papa, que llegó justo cuando se informó del agravamiento de la salud del Papa Francisco. Luego aparecen Amores materialistas, de Celine Song (74 mil); Mickey 17, de Bong Joon-ho (65 mil), y Pecadores, de Ryan Coogler (51 mil).

La lucha por el número uno chileno

En 2024 no hubo dudas: la cinta nacional más vista fue el MTV Unplugged de Los Bunkers, con casi 20 mil espectadores. Este año no sólo los números son superiores, sino que hubo tres títulos en disputa por el primer lugar.

Eterno, el filme realizado por el centenario de Colo Colo, congregó a 95 mil asistentes, la tercera mejor marca para un documental chileno (sólo por debajo de La memoria infinita y Ojos rojos, otra producción en clave futbolera).

Luego, con 61 mil, asoma Me rompiste el corazón: El amor de Roberto Parra y la Negra Ester, el largometraje de Boris Quercia sobre el tío Roberto Parra. Y apenas un poco más abajo, con 60 mil, está Denominación de origen, el documental falso ambientado en San Carlos.

El asunto tiene un matiz: esas cifras comprenden únicamente las funciones realizadas en cadenas de cine. Contactados por Culto, desde los equipos de producción de esas películas detallan los números ampliados, que incluyen exhibiciones en complejos independientes, centros culturales, municipalidades y otros espacios. Con esas proyecciones incluidas, Me rompiste el corazón totaliza 95 mil. En tanto, Denominación de origen, según su cómputo más reciente, alcanza los 103 mil.

Si el orden de los tres primeros puestos está abierto a matices e interpretaciones, en la cuarta casilla hay total claridad: Cuándo te vas?, la comedia con Álvaro Rudolphy y Francisca Imboden, sumó 33 mil espectadores, con lo que Quercia –siempre en su faceta de director– tiene doble presencia en el top 5. Ese ranking lo completa La ola, el musical de Sebastián Lelio, que quedó lejos de las expectativas comerciales depositadas en él.

El anime ya no es un nicho

Mientras Hollywood se llena de preguntas, Japón arremete con fuerza en este lado del planeta. Estrenada en septiembre, Demon Slayer: Castillo Infinito totalizó 829 mil asistentes y se convirtió en el anime más visto en la historia en las salas en Chile. Se trata de una secuela directa de la cuarta temporada de la serie de televisión homónima, que será seguida por dos largometrajes más (previstos para 2027 y 2029).

Otro filme que sacó cuentas alegres fue Chainsaw Man - La película: Arco de Reze. En su fin de semana de estreno ocupó el primer lugar –algo que no sucedió en el resto de Latinoamérica– y terminó su paso por el circuito local con 166 mil espectadores. El motivo de su arrastre es similar al de Demon Slayer: es una continuación del primer ciclo de Chainsaw Man, serie que se emite con éxito desde el año 2022. Ambas aterrizaron a los complejos de la región mediante una alianza entre Sony y Crunchyroll, la plataforma de streaming especializada en este tipo de contenido.

En el plano de los reestrenos también hubo buenas noticias. Perfect blue, original de 1997, vendió 17 mil entradas, mientras que El viaje de Chihiro (2001) y La tumba de las luciérnagas (1988) –ambas de Studio Ghibli– llegaron a 31 mil y 27 mil tickets, respectivamente.

El año 2026 comenzará con otro título que seguramente seducirá a ese público: Paprika (2006), la célebre historia de una psiquiatra que sufre el robo de la máquina experimental con la que se introduce en la mente de los pacientes, que tendrá funciones a partir de este 8 de enero.